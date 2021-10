El Runrún: Llegaría José Ignacio Sánchez al Issstezac

Esposa de subdelegado, al relevo en el Congreso

Se enfrenta Xerardo Ramírez a los grupos Provida

Con la integración de la junta directiva de Issstezac hoy comenzarían los depósitos para pensionado y trabajadores activos del instituto. Previamente, se hará la designación del director general y todo indica que será José Ignacio Sánchez. Enrique Muñoz Delgado, que también aparece en la terna, también se integraría al instituto en algún otro puesto directivo. Mientras tanto, en el SUTSEMOP ya se calmaron las aguas. Su líder Israel Chávez no le vio más sentido a la manifestación, a menos que para el jueves no se cumplieran los pagos. Óscar Castruita, de la 58 del SNTE, mantiene una postura un poco más hostil, por diferencias políticas más allá del pago a los agremiados. De Ignacio Sánchez, quien había sido citado en Palacio de Gobierno desde el lunes, aseguran que es un perfil serio y profesional, ideal para ir sacando a flote al instituto.

Más del Bienestar

La solicitud de licencia de la diputada local, Gaby Pinedo, implicó que llegara al Congreso Analí Infante Morales, esposa del subdelegado del Bienestar, José Luis González Orozco. Quien fuera exgerente de La Chopería se ha posicionado muy bien en el actual gobierno y según dicen, espera ser llamado más tarde a la administración estatal. Pinedo se perfilaría para la Secretaría del Agua y Medio Ambiente, un cargo que esperaba Susana Rodríguez.

Reunión tensa

El pasado sábado, la subsecretaria de Ganadería, Lyndiana Bugarín, tuvo una reunión con productores de Jerez y, por lo que cuentan, no fue muy bien a la exdiputada federal. Algunos reclamos de los ganaderos, que exigían más apoyos, se pusieron muy intensos y los ánimos se calentaron. Habría sido el líder ganadero Cuauhtémoc Rayas, quien al final calmó las aguas, llamando al diálogo y la cordura. Hubo productores que se habrían reprochado más atención de la funcionaria en su etapa como legisladora federal.

No es fácil

A pesar de los argumentos y jurisprudencia de la Suprema Corte, no es fácil para el diputado Xerardo Ramírez que le den luz verde a su iniciativa sobre la despenalización del aborto. Pudiera pasar algo similar a cuando fracasó en Zacatecas la legalización del matrimonio igualitario. Los grupos conservadores y provida no son pequeños y hay diputados como Lupe Correa que ven un costo político y “hasta pecado” apoyar ese tipo de propuestas. El debate pues, más que un tema jurídico, sería visto como un asunto de consulta popular, en el que las feministas no serían mayoría. Aunque parece que la jurisprudencia le asiste a su favor, Xerardo aún no tiene garantizado que se vayan hacer las adecuaciones para despenalizar el aborto.

Runrunazos

Por alguna razón, comienza a sonar entre la burocracia como candidato a la Secretaría de Educación, José Alfredo Sánchez Jiménez, quien fue jefe de Recursos Humanos en Guadalupe durante el trienio de Rafa Flores. * Los diputados federales tuvieron que llevarse a su gente de más confianza a la Ciudad de México. Sergio Torres es desde hace tiempo la mano derecha de la diputada federal Carolina Dávila, y hay intenciones de promoverlo tarde o temprano en un puesto de elección popular. * La reforma energética que propone el gobierno de Andrés Manuel López Obrador establece que la CFE sería encargada de producir el 54% de la electricidad. Los privados podrán producir hasta el 46%. Diputados federales como Noemí Luna y Jorge Álvarez Máynez consideran que el monopolio eléctrico por parte del estado no funciona. ** Siguen los pleitos por las contralorías en presidencias como Monte Escobedo, Pánuco y Ojocaliente. En este último municipio, el comité local del PRI envió una terna en la que dejaban fuera a Miguel Bernal, hermano del excandidato Héctor Bernal. Y en Morelos le están recriminando a la alcaldesa Margarita Robles que apruebe dos espacios de ley, que requiere el Órgano Interno de Control: el de Investigación y Substanciación.