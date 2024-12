El Runrún: Llega el Paquete Económico a la Legislatura: serán más de 40 mil millones de pesos a ejercer

Alfonso Ramírez Cuellar, diputado. | Foto: Cortesía.

El secretario de Finanzas del Gobierno de Zacatecas entregó a la LXV Legislatura del Estado el Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 2025, que en esta ocasión alcanzará la cifra de 40 mil 122.4 millones de pesos. Este documento incluye las iniciativas de Ley de Ingresos, el Proyecto de Presupuesto de Egresos y el Decreto que integran la miscelánea fiscal. Está enfocado en la sostenibilidad financiera para el próximo año fiscal, así como en dos leyes innovadoras de gran relevancia que contribuirán al fortalecimiento de las finanzas públicas y al desarrollo del Estado y sus municipios.

El Paquete Económico 2025 refleja una distribución equilibrada de recursos entre los diferentes poderes del Estado, organismos autónomos y municipios. Destaca el fortalecimiento de las haciendas municipales, el apoyo a la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) y el manejo responsable de los recursos del Estado.

Este enfoque estratégico busca no solo mantener la estabilidad financiera, sino también sentar las bases para un desarrollo sostenible en el corto y largo plazo.

Habrá dos nuevas leyes de relevancia para la entidad

El Paquete contiene dos nuevas leyes de gran relevancia: la Ley para la Estabilización y Balance Financiero de los Municipios del Estado de Zacatecas y la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Zacatecas. Además, contempla reformas, adiciones y derogaciones en disposiciones de leyes fundamentales como el Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios, la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas y la Ley de Firma Electrónica del Estado de Zacatecas.

Estas iniciativas buscan promover la estabilidad y balance financiero municipal, fortalecer los ingresos propios y modernizar los marcos normativos orientados a la gestión responsable.

En línea con los principios de responsabilidad financiera, se incluye el compromiso con la educación al implementar un proceso de saneamiento financiero y asignaciones históricas para la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ). Asimismo, se otorga un respaldo significativo a todos los entes de Educación Media Superior del Estado, con el objetivo de fortalecer su operación y garantizar el cumplimiento de sus funciones en beneficio de la comunidad educativa.

La Federación contempla otorgar más de 36 mil millones de pesos a Zacatecas

En la Cámara de Diputados se está analizando y discutiendo la aprobación de un presupuesto histórico de 9.3 billones de pesos para el Ejercicio Fiscal 2025. Este presupuesto tiene como objetivo garantizar recursos suficientes para el desarrollo económico, social y de infraestructura en todo el país.

Para el caso de Zacatecas, la cifra presentada este sábado en la Cámara de Diputados de la LXV Legislatura integra los 36 mil 203 millones de pesos que ya se consideran en el decreto de presupuesto de egresos que en breve aprobará la Cámara de Diputados. Ya en su momento, el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar desglosó esas cantidades y vendrán distribuidas para fortalecer tres rubros esenciales: 17 mil 159 millones de pesos son de participaciones federales, 16 mil 217 millones de pesos serán de aportaciones federales y solo 2 mil 203 millones de pesos serán de los convenios de descentralización, lo que da un total de 36 mil 203 millones de pesos de presupuesto federal para Zacatecas.

A esta cantidad hay que agregar los 3 mil 918.9 millones de pesos de ingresos propios en Zacatecas, lo que nos da la cantidad de 40 mil 122 millones de pesos que prevé ejercer el Gobierno del Estado el siguiente año.

No hay mucho que mover ni grandes incrementos, por lo que se asoma un año difícil. Sin embargo, gracias a la disciplina financiera y la Ley Antiquebranto, entre otras medidas, la condición económica de Zacatecas será diferente, y el 2025 será el “Año del Bienestar”.

Graves problemas hereda el magistrado Gabriel Sandoval Lara en el Tribunal Administrativo

La sentencia emitida el pasado viernes por el magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa, Gabriel Sandoval Lara, hereda a la administración estatal una serie de conflictos políticos y administrativos muy serios, ya que la justificación que emiten para exonerar a dos funcionarios de primer nivel de la pasada administración estatal implica una clara violación a los principios normativos de la Secretaría de Educación y a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Con su sentencia, el Tribunal de Justicia Administrativa liberó de responsabilidad a exfuncionarios de gobiernos anteriores, al considerar que la entrega de plazas “homologadas” se hizo en forma correcta usando el criterio “optativo”, ya que quien las otorga “puede definir si acata o no la reglamentación que existe en la materia”. Sin embargo, la sentencia aún no queda firme y habrá de ser recurrida por la Secretaría de la Función Pública.

En síntesis, Gabriel Sandoval Lara, a unas horas de terminar su encargo como magistrado, devolvió el favor político de su elección en diciembre de 2017. Ahora deja sin efectos la responsabilidad administrativa y penal de al menos ex titulares de una dependencia, quienes otorgaron promociones y plazas “homologadas” sin respetar la normatividad interna y sin cumplir con los criterios establecidos, que incluyen concursos.

Las horas contadas para Mirna Garza en la Dirección General del COBAEZ

Mirna Garza Ramírez, directora general del Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas (COBAEZ), tiene las horas contadas al frente de la institución, ya que enfrenta las horas más difíciles de su gestión, toda vez que no ha podido ver al gobernador del estado para buscar una solución al eventual paro de actividades programado para las siete de la mañana de este lunes. La directora general del COBAEZ ya firmó el anexo de política salarial donde se autoriza el pago de prestaciones y retroactivos del presente año en cuanto al incremento salarial autorizado por la Federación, pero el gobernador del Estado, David Monreal Ávila, no ha querido hacerlo, porque suscribirlo implica una erogación de 33 millones de pesos adicionales que el estado no tiene. Tanto fue el enojo del mandatario al conocer que la directora ya suscribió el documento, que esta misma semana sólo le mandó un mensaje señalando que “existe desaseo e irresponsabilidad de su manejo”. Este ha sido el peor regaño público del gobernador a alguno de sus colaboradores, por lo que el enojo vino como respuesta de la exdirectora general de las prepas de la UAZ.

Las amenazas a los trabajadores de base y confianza en el COBAEZ

Mirna Garza Ramírez está sola en medio de una fuerte crisis de operación en el Colegio de Bachilleres. Ya no tiene el respaldo del gobernador, tampoco ha logrado reunir a la Junta Directiva. La secretaria de Educación tiene muchos problemas como para atender sólo al COBAEZ, y el sindicato ha decidido emprender acciones que terminen con la renuncia de la directora general. Por esa razón, el viernes, la directora general sostuvo una reunión con el personal de base y personal de confianza de las oficinas generales. También se reunió con el colectivo de directores de los 40 planteles, a quienes informó que trató de tener un acercamiento con el gobernador, pero que no la recibió. Está sola la directora. Sólo se limitó a decir, y de eso dan cuenta grabaciones del propio personal, que el secretario de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, le dijo que si los trabajadores paralizan las actividades el próximo lunes, no habrá nada de prestaciones, ni lo del incremento salarial pendiente, ni las medidas del bienestar ni la recategorización docente. En síntesis, a los trabajadores de base, de confianza y directores, los amenazó, y no saben cómo vengan las cosas. La crisis está a punto de estallar en esa institución, y el tiempo corre y se le agota a Mirna Garza Ramírez como directora general.

Runrunazos

Muy tranquilo y como si no pasara nada en Zacatecas, el viernes desayunó muy placenteramente en un exclusivo restaurante de la Ciudad de Guadalajara, el exalcalde de Zacatecas, Jorge Miranda Castro, quien, con barba crecida y en un ambiente muy relajado, espera que su amigo, el gobernador David Monreal Ávila, lo llame para ocupar una Secretaría. Él jura que será Desarrollo Urbano. Mientras tanto, en los próximos días se conocerá el informe detallado de la auditoría llevada a cabo por el alcalde Miguel Ángel Varela Pinedo a las arcas del municipio en el trienio 2021-2024. Dicen que no hay buenas cosas. Lo cierto es que varios millones de facturas no pagadas a proveedores y no reconocidas como pasivos en la entrega-recepción están en los escritorios de la capital listas para archivarse. El discurso de Miranda de “me retiro sin dejar deuda” era puro bla bla bla. Mucho nerviosismo se vive en la Benemérita Escuela Normal “Manuel Ávila Camacho”, donde el director José Manuel Medellín enfrentará esta semana los reproches y reclamos por no abrir las convocatorias a concurso por plazas vacantes. Además, le reprochan que sigue como coordinador de campaña de un candidato a la sección 58 del SNTE, y su sobrina, que está en la dirección de Capital Humano de la SEDUZAC, mantiene acciones de claro apoyo a esa misma candidatura. Se le viene la noche a Medellín.