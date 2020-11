El Runrún: “Les crecen los enanos” a dos alcaldes

La administración de Zacatecas no aprobó en tiempo y forma la ley de ingresos para el próximo año. La buena noticia para el alcalde Ulises Mejía es que impidieron el boicot. La síndico Ruth Calderón, los regidores Luis Monreal, Susana de la Paz, Sergio Garfias, Lupe Salazar, Fátima Castañón y el nuevo aliado René Sosa pretendían dar descuentos descomunales en el pago del predial, de hasta el 50%. El bloque oficialista advierte que si los monrealistas se hubieran salido con la suya hubieran condenado a la capital a recibir menos participaciones, pues insisten en que la iniciativa era populista e irresponsable. Ya en la madrugada del domingo, la sesión de cabildo se reventó. Los ediles opositores reprochan que el alcalde se fue; los demás alegan que ya era 1 de noviembre y el plazo para la aprobación del proyecto había vencido. En la administración anticipan que la ley de ingresos sería la misma que para este año. La mala noticia para Ulises es que le crecieron los enanos y ya habría perdido el control del cabildo. Y vienen dos batallas más: la ley de egresos y la suplencia, cuando el alcalde decida pedir licencia. Chava Estrada, director del DIF y de lealtad indiscutible, era el elegido, pero lo tumbaron. Legalmente Mejía no tiene suplente. Durante la sesión de cabildo virtual hubo dramas porque René Sosa se desaparecía y no contestaba. En algún momento hasta hubo “dos Renés” en el monitor.

En Jerez

Al presidente de Jerez, Toño Aceves, también le crecieron los enanos. Los regidores mercenarios Rafa Tinajero, Roberto Ramírez, Rocío Sánchez, Reyna Román, Chuy Cervantes y Gaby Jacobo se opusieron a la aprobación de la ley de ingresos. Pero no lo hacen por discutir cifras ni hacer propuestas, sino solo por dar la contra. Se atienen a la grilla que hicieron por la contratación de luminarias que hizo el ayuntamiento, cuando mucha gente está conforme con el servicio. El equipo del Charro Aceves pretende hacer mesas de trabajo y que de alguna manera todavía se les acepte en la Legislatura el proyecto de ingresos, así sea con alguna prórroga.

Otra preocupación para Breña

Aunque omitieron dar reportes por un par de días en la SSZ, los cerca de 3 mil casos activos del Coronavirus que hay en el estado siguen siendo la gran preocupación del secretario de Salud, Gilberto Breña. Pero no es el único pendiente. Ya llegaron los informes de fiscalización de la cuenta pública 2019 por parte de la Auditoría Superior de la Federación. A Breña no le faltan observaciones ni reproches de ineficiencia. Retrasos en la entrega de medicamentos y equipo médico, omisión de licitaciones, pérdidas de expedientes y contratos no autorizados son algunos señalamientos que hicieron a la secretaría. En el Hospital de la Mujer detectaron un descontrol en la entrega de medicinas de alto costo. A la secretaria de la Función Pública, Gaby Rodríguez, le van a pedir que investigue fechas de entregas de bienes y servicios que contrató la SSZ, para determinar si hubo o no desfalcos.

Que no fue

Asegura Rafa Candelas que no filtró ninguna foto del gobernador Tello jugando tenis en el fraccionamiento Bernárdez. Ni tiene porqué hacerlo. Independientemente de las grillas y tiempos electorales, Candelas siempre ha sido un promotor del deporte, sin intereses de sacar otro tipo de provecho. En Bernárdez insisten en que se toman las debidas precauciones sanitarias para protegerse del Coronavirus, en los juegos de tenis.

Runrunazos

Hace tiempo, todavía había algunos priístas que dudaban de las intenciones de Fito Bonilla para lanzarse en un proyecto hacia la gubernatura. Ahora todo el priísmo lo ve muy claro. No hay de otra para buscar que el partido retenga Gobierno del Estado. ** En el Congreso del estado se desató un miedo tremendo a las infecciones por Covid-19, luego de que Omar Carrera y Chabelita Trujillo dieran positivo. Por eso ya solo van a sesionar en el pleno una vez por semana: los jueves. Los sacrificados serán los de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política (Susana Rodríguez, Aida Ruiz, Chuy Padilla, Juan Mendoza entre ellos), que van a tener que asistir más días. * Álvaro García, el académico de Derecho de la UAZ, renunció desde hace meses a su chamba de asesor en el Ayuntamiento de Guadalupe, pero trae un requerimiento para que reintegre unos 30 mil pesos, por cuestiones de horario que tienen pendientes de justificar. García sería uno de los que reprocha las persecuciones de la auditoría, que según otros académicos, no son parejos con todos.