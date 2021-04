El Runrún: Le oculta Pedro Martínez informes de la Fenaza a la 4T

Hoy saldrán chispas del bloque de diputados afín a la 4T. Estos están furiosos porque el legislador panista Pedro Martínez les “ocultó datos de relevancia” sobre el manejo de recursos de la Fenaza. Desde el 18 de diciembre del año pasado, el auditor Raúl Brito envió informes específicos sobre la revisión de cuentas en el Incufidez y de la Feria Nacional de Zacatecas. Esa información distribuida en ocho archivos la debió recibir Pedro Martínez, presidente de la Comisión de Vigilancia. Pero este pidió licencia y nunca les dijo nada, pese a que el mismo auditor solicitaba que se repartieran los informes a todos los integrantes de la comisión. Así pues, el reclamo vendría de los diputados Raúl Ulloa y Omar Carrera, que pertenecen a esa comisión. Le exigirán cuentas al diputado Guillermo Flores, esposo de la dirigente panista Noemí Luna, porque él llegó a suplir a Pedro. Brito especifica que se entregaron datos de la fiscalización de los ejercicios 2017 y 2018 de la Fenaza, cuando Federico Borrego organizó los festejos. Pero en la bancada morenista advierten que falta el más importante: el del 2019 que corresponde a la gestión de Benjamín Medrano.

Taxistas en apuros

Ayer la candidata a la gubernatura de Va por Zacatecas, Claudia Anaya, se reunió con un grupo de taxistas. Desde que llegaron las plataformas digitales como Uber y Didi, los ruleteros la pasan muy mal. La misma Claudia reconoció que no se puede limitar el número de estas unidades que les representan competencia, pero sí se puede regularlas. Las tan codiciadas concesiones de taxi han perdido valor precisamente por la competencia que ya tienen. El gobierno de Tello analizaba facilitar más permisos para taxis, pero solo en los municipios en los que hagan falta; a la zona conurbada Zacatecas-Guadalupe ya la consideran saturada. La última vez que Geovanna Bañuelos fue diputada local ofrecía a los taxistas tratar el tema de los Uber, pero nunca hubo soluciones.

Dos fuerzas

Siguen sin recuperar sus registros Ulises Mejía e Iván de Santiago. Virgilio Rivera, presidente del IEEZ, les volvió a dar una patada mientras se agota el tiempo de las campañas. Ya de por sí le han venido cambiando mucho los planes de Ulises: de querer ser gobernador cambió sus intenciones a ir por la reelección, luego el escenario lo obligó a registrarse como candidato a diputado local y ahora solo reclama que lo dejen participar. Ahora, si Iván Santiago no recupera su registro como candidato del PES a la alcaldía, la fuerza que iba a tener se repartirá entre Jorge Miranda, del Morena-PT-PVEM-Panal, y Heladio Verver del PRI-PAN-PRD.

Reacciona Pasteles

Este lunes, Pepe Pasteles se levantó alarmado por un estudio que coloca a Humberto Salazar, de Morena, como el favorito para la alcaldía de Jerez con más de 20 puntos de ventaja. Para las 11 de la mañana, el panista ya estaba dando conferencia de prensa en su casa de campaña de la calle Ponciano Arriaga. “¡Ya ganamos!” “¡Es guerra sucia!”, decía en su cuartel tapizado con publicidad blanquiazul. Y presumió a los cuatro vientos con boletines, videos y demás, que un grupo de supuestos morenistas que ya portaban cubrebocas azules se había sumado a su proyecto. El mensaje es claro: no se va dejar de los guindas, que ciertamente andan muy competitivos con su candidato el doctor Salazar.

Runrunazos

Ya que no hubo ferias este año, en municipios como Sombrerete propusieron destinar el presupuesto que gastaban a saldar sus deudas con el IMSS. Pero todo se queda en intenciones y a estas alturas los cabildos solo patean el bote a la próxima administración. Crecen los señalamientos de supuesto proselitismo, de funcionarios estatales para el proyecto de Claudia y de los servidores de la nación a David Monreal. Pero hasta el momento, no hay denuncias relevantes ni que hayan procedido. Por cierto, dicen que Ernesto González, candidato a diputado local, no acaba de encajar en la campaña del D21. En un mitin en Plateros, literalmente lo bajaron del templete. Y no se le ve haciendo equipo con los otros candidatos a diputados Maribel Galván ni con Carlos Alvarado Campa. * En Cuauhtémoc no hay alianza de Juntos Haremos Historia, pero Pancho Donas Arcos del PVEM parece ser el que mueve más canicas en el municipio y el que junta más gente.