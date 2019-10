El Runrún: La súperdelegada necesita de los alcaldes

Para poner en marcha los planes de la 4T también se necesita de la ayuda y buena voluntad de los presidentes municipales. El gobierno de AMLO no está dispuesto a pagar ni un solo quinto de renta y para poner en marcha los 300 centros integradores de dependencias federales, contemplados para Zacatecas, la súperdelegada Verónica Díaz necesita de los alcaldes para que le concedan espacios en comodato. Y aunque la mayoría ha mostrado buena voluntad en ceder oficinas, que muchas veces se trata de edificios abandonados, no se descarta que algunos algunos rencorosos estén mandando por un tubo a los de Gobierno Federal, como ya lo hizo Luis Enrique Sánchez, de Luis Moya. Herminio Briones, alcalde de Pinos, estuvo tentado a negarles el ayuda a los servidores de la nación, pero acabó cediendo por los servicios que representaban en la población. En el equipo de Verónica Díaz no olvida, y aún guardarían una dosis de rencor, que echaron p’a fuera la representación del Inapam de la Avenida Rayón en la capital, una disposición que le atribuyen al DIF estatal, ahora en manos de Omar Acuña.

Tras el comodato

Se dice que habría empresarios interesados en que Gobierno del Estado les conceda en comodato la obra del Centro Cultural Toma de Zacatecas. Según cifras oficiales del secretario de Obras Públicas, Jorge Luis Pedroza, se necesitaban unos 220 millones de pesos para ponerlo en operación, pero el mismo funcionario habría admitido que es posible usar el inmueble con la mitad de ese monto. El gobernador Alejandro Tello se fijó como meta poner en operación esa obra y que deje de ser un elefante blanco. Y se espera hacerlo en el primer semestre del próximo año.

Destape en noviembre

Según Édgar Rivera, director de Concertación Política en la Secretaría General de Gobierno, su partido Movimiento Dignidad tendría su candidato a gobernador para el 2021. Y el destape de quien se fuera a lanzar por esa vía tendrá que ser en noviembre. No se descarta que sea el mismo Édgar (si es que se anima), quien fuera a ocupar la candidatura. Édgar quisiera y sueña con que su jefe Jehú Salas, secretario General de Gobierno, o el empresario Pepe Aguirre estuvieran en la baraja de posibilidades.

Lo atacan

Mucha gente del equipo de José Llamas en la Secretaría de Desarrollo Rural, quieren hacer quedar mal al exdelegado Roberto Luévano Silva, de quien cuestionan un proyecto del fraccionamiento particular Milpa Alta, que este tiene en Luis Moya, aunque en el municipio se sabe que en esa área no hay mucha demanda para construcción de viviendas, aunque tiene la infraestructura para los servicios básicos.

Gandallismo sindical

Hoy el líder sindical del CECYTEZ, Lucio Mendoza, movilizará a su gente para manifestarse en las oficinas del SAT. La grilla es una orden a nivel nacional para exigir certidumbre en el pago del aguinaldo. Y el miércoles, los profes volverían a manifestarse en la Secretaría de Finanzas, a cargo de Jorge Miranda. Hay docentes que preferirían quedarse en sus clases, pero dicen que Mendoza los amenazó con descontarle 500 pesos a quien no los acompañe en las protestas. Y todavía, cínicamente, les envió una lista de 24 frases para manifestarse, una de las cuales dice “adelante, atrás a los lados, aquí no hay acarreados”.

Exceso descarado

Al presidente de Sombrerete, Alan Murillo, le valieron las advertencias y proyecciones presupuestales de inicios de año. Se supone que en todo este 2019 Sombrerete se iba a gastar en la nómina unos 63 millones de pesos. Y ya lo hicieron en el periodo de enero a septiembre, así que los compromisos del último trimestre del año son un desfase en el gasto público. Alan necesita unos 12 millones de pesos adicionales para librarla y todo indica que se va a atener al secretario de Finanzas, Jorge Miranda.

Cuestiones de género

En los debates del feminismo por igualdad de oportunidades y salarios, también hay hombres que se ven afectados por temas de género. Resulta que personal a cargo de Luz Domínguez, titular de la CDHEZ, visitó el asilo de ancianos de Monte Escobedo, y según el alcalde Ramiro Sánchez, derivado de las recomendaciones que hicieron se tuvo que despedir al velador para contratar a una mujer. Por cierto, en ese municipio al secretario de Economía, Carlos Bárcena, se le encomendaron gestiones para atraer por fin la señal de telefonía celular a la comunidad Laguna Grande. Para fomentar temas de equidad, la senadora Geovanna Bañuelos ya propuso que las mujeres también hagan servicio militar obligatorio.

Salió regañado

En los procedimientos que tiene Paula Rey Ortiz, secretaria de la Función Pública, hay algunos como Pascualito Román Quintanar, quien fue subsecretario de Obras Públicas, que solo salieron regañados con un proceso de “amonestación”, cuando él fue responsable del jineteo de millones de pesos y retrasar anticipos a contratistas.