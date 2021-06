El Runrún: La madre de todas las elecciones

Va por Zacatecas podría judicializar elección

Descubren camión con despensas y denuncian al senador Narro

David Monreal quiere tener una jefatura de gabinete

Hoy es la elección más grande en Zacatecas y México, la cantidad de partidos y puestos hace una combinación que confunde hasta el más avispado. Catorce partidos políticos se disputan la gubernatura, cuatro de ellos van en coalición para apoyar a David Monreal: Morena, PT, PVEM y PANAL. Su agrupación la denominaron Juntos Haremos Historia. Por otro lado, el PRI, el PAN y el PRD conformaron la coalición Va por Zacatecas y respaldan a Claudia Anaya Mota. Otros siete llevan cada uno su candidata o candidato. Lo que parecía una elección de mero trámite para los primeros se les convirtió en una competencia real, pues La Güerita les salió audaz e incansable. Ahora, los guindas dudan de sus propias mediciones y la mayoría acepta un escenario de empate, basado en las numerosas encuestas nacionales que así siguieron insistiendo hasta el último minuto. La variedad de encuestadoras con resultados diametralmente diferentes sorprendieron a todos. El PRI se apresta a judicializar la elección, pues afirma que la guerra sucia de alta intensidad en su contra puede hacer la diferencia. En las últimas horas arreció la lucha, los dimes, los diretes y la guerra sucia se extendió a los municipios como Guadalupe y Tlaltenango donde acusaciones de escándalos sexuales se cruzaron el fin de semana. Lo único en que coinciden la multitud de encuestas es en que los chiquipartidos difícilmente conservarán su registro. Es decir, la competencia por la gubernatura se polarizó entre dos. Esos punteros principales, David y Claudia concentrarán la mayoría de los votos del electorado zacatecano.

Los cachan en la movida

Ayer por la tarde los morenistas descubrieron un camión con despensas, cerca de la preparatoria Carlos Marx que pertenece al senador José Narro Céspedes. Al parecer el camión tuvo fallas mecánicas y ya no pudo emprender la huida. Se hizo el reporte y la denuncia ante el IEEZ de que el chofer reveló que el senador Narro fue el responsable del reparto de despensas. Presuntamente, al menos una parte de esas bolsas con comida estaba destinada para la elección Guadalupe y no a favor de Morena. Con los últimos comportamientos del senador tamaulipeco, pronto se esperaría su adhesión oficial en otro partido, pues en Morena ya no cabe.

Para este domingo se anticipa el reparto de despensas por parte de los partidos poderosos para coaccionar el voto.

Irreparable

La Comisión de Asuntos Jurídicos del IEEZ, que preside Brenda Mora, ordenó retirar publicaciones como parte de una campaña negra contra Claudia Anaya, candidata a la gubernatura. Y es que no hay pruebas que acreditaran la veracidad de esos señalamientos. La autoridad electoral determinó que La Jornada Zacatecas, El Heraldo de México, Ecodiario, El Sol de Zacatecas y otros sitios informativos pueden generar “un daño irreparable” y que se considera violencia política contra Claudia Anaya, debido a acusaciones de las que no se demostró veracidad. Por eso, el IEEZ ordenó retirar esas publicaciones como medida cautelar. Esta resolución, relativa a la guerra sucia, también es una campanada para los medios de comunicación recordando que su función es hacer periodismo y no arrojar lodo patrocinado por el mejor postor.

Batalla legal

Se dice que el caso ya es un antecedente para que el equipo jurídico del PRI-PAN-PRD, en caso de una derrota en las urnas, tenga elementos para interponer una impugnación, siempre y cuando se trate de una contienda cerrada. En ese caso, los magistrados del Trijez, que preside Rocío Posadas, tendrían que evaluar la magnitud del daño a la candidata y del porcentaje de votos que marcarían la diferencia en la contienda. La denuncia que interpuso el delegado del PRI, Omar Bazán, ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales para que se investigue el programa Crédito Ganadero, que manejó David Monreal, también tendría la intención de judicializar la elección.

Nuevas estructuras

Ya se tienen planes en el D21 para aplicarse de llegar a la gubernatura. David Monreal ha revelado en su equipo que tiene la intención de promover una figura como jefe de gabinete, con claras funciones de un vicegobernador. Este superpuesto, según las crónicas del D21, se le confiaría a una mujer. Hay versiones tomadas muy en serio de que se trataría de Norma Julieta del Río, actual comisionada del INAI, o Verónica del Carmen Díaz, actual coordinadora de Programas Federales en la entidad. Otra reforma en la administración se daría para darle más facultades a un jefe de despacho del gobernador.

Los leales

Los regidores Nancy Flores, hermana del cantante Marco, e Hiram Galván mantuvieron su lealtad al proyecto de Ulises Mejía. Apoyaron al alcalde con licencia para el distrito local 1 y a Iván de Santiago para la presidencia de la capital. No se dejaron enganchar por las oleadas de los rivales. En lugar de eso se pusieron los chalecos morados. En el caso de Galván, según dicen, tiene motivos para oponerse al monrealismo derivado de pugnas históricas en la izquierda. La exdiputada Edith Ortega, madre de Galván, tiene que ver con las decisiones políticas que este toma.

Robo en despoblado

Las herramientas legislativas, o gastos de representación como las llaman ahora, no aguantan otro periodo en el Poder Legislativo. En el edificio de la Villalpando circulan leyendas de anteriores Legislaturas en las que había una contadora que ofrecía “comprobar” los gastos de apoyos sociales a cambio de una comisión. María de los Ángeles Ortiz, actual colaboradora de la senadora Soledad Luévano, está entre quienes conocen muy bien cómo se manejaban esas partidas. Cuando Chole fue diputada local, Ortiz se encargaba precisamente de hacer las justificaciones.

Un último favor

Se le acaba el hueso y la influencia que llegó a tener en los mandos nacionales de Morena. Al diputado federal Óscar Novella no le alcanzaría la cuarta posición de pluris al Congreso local, así que tiene miedo de que se laven las manos de dar por cumplido un compromiso, sin garantizarle la curul, por eso está pensando en conseguir otro hueso. Su incursión como delegado de Morena en Guanajuato fue un fracaso, y eso aumenta su temor a que lo dejen con las manos vacías. El psicólogo no tiene la misma madurez y resignación que la diputada del distrito local 4, Alma Dávila. La de Tacoaleche no se obsesionó con su permanencia en el cargo y comprende muy bien que su ciclo ya terminó. En cambio, Novella generó adicción y ambición por los cargos públicos.

Los querían divididos

Las posibilidades de hacer alianza PRI-PAN-PRD en Jerez se desvanecieron cuando los azules determinaron, por órdenes de Marko Cortés, que Pepe Pasteles fuera el candidato a la presidencia municipal. A los priístas no les importaba si José Manuel Viramontes era competitivo o no, tenían clara su negativa para hacer equipo con quien han tenido pugnas históricas. Sus diferencias son irreconciliables. Y ahora esa división y boquete en la alianza Va por Zacatecas quiere ser aprovechada por el doctor Humberto Salazar y los morenistas.

Runrunazos

El sistema para hacer la declaración patrimonial se cerró un día, luego se les volvió a dar oportunidad a los funcionarios que no habían cumplido. La secretaria de la Función Pública, Gaby Rodríguez, estuvo de acuerdo en ello. Por eso, la reapertura del sistema no puede tomarse como una gestión de los contralores municipales. * Es falso que El Apache Flores, comunicador del D21, esté en la nómina de Pemex, donde tiene un homónimo. El tocayo de la petrolera es subdirector, estudió hasta la secundaria e ingresó a la paraestatal el 26 de junio del 2017, cuando Enrique Peña Nieto aún era Presidente de la República. El Apache agarró hueso en Gobierno Federal hasta abril del 2019.