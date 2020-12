El Runrún: La Fiscalía no se deja ayudar

El miércoles se resuelve impugnación contra equidad de género en gubernaturas

Movimiento Ciudadano va solo; irían con Marco Flores

Diputadas del D21 le reclaman a Lolo Hernández; “nos quieren dividir”, dice

En reuniones que el coordinador de la Guardia Nacional, Óscar Zavala, y el secretario de Seguridad Pública del estado, Arturo López Bazán, han tenido con diputados locales, se advirtió sobre la falta de coordinación que hay con la Fiscalía estatal, que comanda Francisco Murillo.

Diputados del D21 (Mónica Borrego, Armando Perales, Raúl Ulloa, Omar Carrera y Héctor Menchaca) tuvieron encuentros separados con los funcionarios de seguridad. Con López Bazán platicaron el martes y el pasado viernes con Zavala. Ambos funcionarios reiteraron que hay disposición y voluntad de apoyar a Murillo en las tareas de combate al crimen, pero necesitan que se los pida.

Sin embargo, luego del homicidio de una menor en El Mineral, que indignó al estado, el fiscal comenzó a ser más participativo y mejoró la relación con las otras instancias de seguridad, aunque se siguen esperando resultados.

Al de la Guardia Nacional y de la SSP, se le hizo énfasis, como exige el alcalde Saúl Monreal, que se refuerce la seguridad en El Mineral. Cuenta la leyenda que ante algunas observaciones que hicieron los diputados sobre el desempeño en la Fiscalía, el de la Guardia Nacional habría respondido “ustedes lo pusieron”.

Cuartel en Jerez

La semana pasada se agudizaron los problemas de inseguridad en Jerez. El alcalde Toño Aceves pide auxilio. Por eso, el coronel Zavala dijo a los legisladores que el próximo mes estarán en condiciones de poner en funcionamiento el cuartel de la Guardia Nacional en el Pueblo Mágico. Hay grandes expectativas de que ese proyecto dé resultados, no solo para Jerez, sino para Susticacán, Tepetongo y otros municipios vecinos. Mientras El Charro Aceves enfrenta broncas en seguridad, otros problemas le aguardan en cabildo. Supuestamente bajo la influencia de José Viramontes Pepe Pasteles, uno que otro edil se prepara para darle la contra al alcalde.

La definición en la paridad

Para el próximo 16 de diciembre se estará discutiendo en el Tribunal Federal Electoral, la impugnación al lineamiento del INE que establece paridad de género en las candidaturas próximas para 15 gubernaturas.

La magistrada Janine Otálora, encargada del proyecto de resolución, es defensora de las cuestiones de equidad de género, pero se anticipa que será una votación cerrada, de cuatro contra tres votos de magistrados.

En tanto, la presidenta del comité estatal del PAN, Noemí Luna, asegura “y me atrevo a decir” que el tema de la candidatura a la gubernatura en la sùperalianza PRI-PAN-PRD ya está definida que será para una mujer (todo indica que será la senadora Claudia Anaya). Y esa decisión no fue por una condición ni presión de Acción Nacional; asegura Noemí que las dirigencias nacionales de los tres partidos estuvieron de acuerdo en que así sea.

Los quieren pintar de azul

Al dicho de que se respetaría el territorio que cada partido tiene, el PAN hace la excepción con Sombrerete. Lo gobierna el PRI, pero alegan que este municipio (desde antes de Nacho Castrejón) ha sido de mucha tradición panista.

Trascendió que ya tienen una sorpresita para echar a Alan Murillo de la presidencia: el contrincante sería nada más y nada menos que su hermano Chilo Murillo. Los dos siguen peleados desde hace mucho y los azules quieren canalizar en votos el coraje que tiene Chilo por los acuerdos que Alan nunca le cumplió.

Acción Nacional también quiere el distrito de Ojocaliente, muy posiblemente para acomodar al exalcalde Iván Hussain Vitar Soto. Ahí el PRI ya tiene gallo: Gamaliel García, jurídico del DIF estatal, que ha hecho muy buena mancuerna con Humberto Rincón. Dicen en el PRI que Vitar Soto ya es cartucho quemado. Tuvo su oportunidad y no dio grandes resultados, en cambio, Gama está haciendo presencia en comunidades y es de los jóvenes del partido que traen nuevas ideas.

Preparan su salida del gabinete

Esta semana, tomarán decisiones los funcionarios del gabinete de Tello que quieren contender. Uno es Víctor Rentería, de Administración, que se perfila para el distrito 1 de la capital, y otro es el de la General de Gobierno, Jehú Salas, quien supuestamente busca el camino más fácil. El muchacho de Sombrerete incluso se habría planteado la idea de ir por el distrito de Sombrerete, desplazando a Karlita Valdez y Pedro Miranda, pero con el soporte de una pluri.

Según la tradición oral de la secretaría, a veces Jehú anda muy animado y optimista; otras veces le entra la duda y en unas más se le ve muy impaciente.

Ni con melón ni con sandía

La 4T ha tenido resultados desastrosos, pero los no tan distantes gobiernos del PRI y el PAN tampoco lo hicieron bien, es la línea que traen en Movimiento Ciudadano. Por eso, el líder Felipe Álvarez se prepara para que contiendan solos, con sus propios medios.

En ese escenario no se descarta que MC solo contienda por alcaldías y distritos, sin un candidato a la gubernatura; de ser así, apoyarían a alguien en la informalidad.

No obstante, se dice que ya hay pláticas entre el cantante Marco Flores y Dante Delgado, coordinador de MC en el Senado, para que el jerezano sea el candidato a gobernador y al menos les pueda salvar el registro. Flores anduvo haciendo mitotes y berrinches. No encajó del todo ni en la 4T ni en el PRI-PAN-PRD, por lo que ahora parece que tendrá lo que quería, aunque no vaya a ser de los candidatos punteros.

Niega ingresos del negocio

Rafa Flores Mendoza, como asistente del secretario de Educación federal Esteban Moctezuma niega tener percepciones y beneficios como accionista de la empresa de invernaderos y productos del campo Ideas Verdes.

Rafa declaró que solo tenía el 1% de las acciones, pero según la última asamblea de la asociación, tenía el 22%; los otros principales accionistas son su hermano y presidente del PRI estatal, Enrique Flores Mendoza, con el 37%, y Mariano Sánchez Elías con el 23% de la participación en la compañía.

El diputado que se quiso cotizar

Horas antes de presumir un desayuno con su compañero Pedro Martínez, el diputado Lolo Hernández había ido a una reunión con los del equipo de David Monreal. Por eso, no tardaron en llegarle reclamos al petista: “te equivocaste de foto”, “¿qué haces allá?” y “¿de qué se trata?” Las más indignadas fueron Mónica Borrego y Navidad Rayas.

Lolo habría respondido que solo los quieren dividir y por eso dieron por hecho que el diputado constructor se quedará en la 4T. Y si se va, dicen en el equipo del diputado federal Alfredo Femat, no lo van a extrañar y muy pronto hallarán a alguien que ocupe su lugar.

Proponen instituto para el emprendedor

Una de las propuestas del aspirante a la alcaldía de la capital, Juan Carlos Pérez y que ha estado presentando con comerciantes y empresarios es la creación de un Instituto Zacatecano del Emprendedor.

El priísta y coordinador administrativo de la Función Pública alega que ante la desaparición del Inadem y de Promexico, la creación de este instituto vendría a apoyar a los emprendedores, impulsar la creación de nuevas empresas y la consolidación de las ya existentes, dándoles la posibilidad de proyectarse en mercados internacionales, y así como la atracción de inversión extranjera a Zacatecas.

Mujer para el distrito de Pinos

En el tradicional y ortodoxo priísmo de Pinos pudiera llegar una sorpresita que ya tiene preocupado al alcalde Herminio Briones. En la propuesta para el distrito local se ha contemplado a Daysi Contreras, colaboradora de Lula de la Rosa en la Seduzac. Se sabe que Herminio puso el grito en el cielo, pero la militancia sabe que sus broncas y líos en la presidencia no le permiten ponerse muy bravo.

A fin de cuentas, la paridad de género, cuota joven y los temas de negociación con los partidos aliados van agotando los boletos para los “dinosaurios” del tricolor.

La bendición

Como buen creyente, el alcalde Saúl Monreal pidió al monseñor Antonio Soto que le diera la bendición al nuevo edificio de la presidencia de Fresnillo. También se pidió que el personal libre los riesgos de contagios del Covid-19 y le den un buen servicio a la ciudadanía. Monreal Ávila decidió que va por la reelección en Fresnillo y en el bando de la súperalianza PRI-PAN-PRD solo aspiran hasta el momento ponerle un candidato al menos tenga una votación decorosa, pues dan al municipio por perdido.

La familia

Por alguna razón se anticipa que la planilla del PRI en Guadalupe va a estar plagada de recomendados y familiares de algunos de los aspirantes que levantaban la mano.

Si finalmente no pueden o deciden no ir, supuestamente buscarían acomodar a parte de su parentela Petra García, Gerardo Casanova, Hermann Hernández, entre otros.

A Isadora Santivañez no se le descarta como propuesta a la Sindicatura, aunque Perla Martínez sería otra opción.

También se dice que David González espera que su padre el diputado Chema “le herede” el distrito local de Villa de Cos y aparte, David también quiere meter y llevar mano en la planilla para la alcaldía y regidurías de Guadalupe.

Rebeliones en Morena

La diputada federal Mirna Maldonado y su compañero en San Lázaro Ricardo del Sol siguen atacando al proyecto del D21 y quieren cerrarle el paso al fresnillense por observaciones en el crédito ganadero. Pero las resoluciones que se tengan al respecto serán ya muy posteriores a la etapa de los registros, de modo que estas grillas no van a tener efecto.

En el PRI están esperando qué pueden sacar con las rupturas e inconformidades de Oso Medina, Ulises Mejía y el senador José Narro Céspedes, quien por cierto dio al Covid-19, ante el procedimiento en Morena.

Condolencias

El viernes se celebró la misa en honor a Susana Mercado Sánchez. Enviamos nuestras condolencias a su hermano el director de Imagen, Luis Enrique Mercado, y familia. Que Dios le dé consuelo y mucha fuerza para enfrentar esta partida.