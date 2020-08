El Runrún: La 4T le da una patada a los campesinos

La 4T tiene felices a los adultos mayores y becarios que reciben apoyos, pero su atención hacia los campesinos ha sido miserable. Por eso, entre las peticiones que el gobernador Tello hizo al presidente AMLO, durante su visita al estado la semana pasada, se pudo incluir con énfasis la situación del campo zacatecano. Los datos de la oficina de José María Llamas Caballero, encargado en Zacatecas de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, son muy reveladores: en 2018 la dependencia federal destinó 1, 107.5 millones para beneficiar a 115 mil 340 zacatecanos mediante ocho programas (Fomento a la Agricultura, Fomento Ganadero, a pequeños productores, entre otros); para el año pasado la inversión fue de 729.1 millones de pesos para 77 mil 292 beneficiarios, y de enero al 30 de julio de este año, la Sader solo ha soltado 202.4 millones del Programa Producción para el Bienestar, para 25 mil 64 campesinos. En la dependencia alegan que las cifras de los últimos dos años se siguen actualizando, pero ya solo operarían dos programas en Zacatecas, el de producción para el bienestar y el de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, del que no hay cifras de cuánto se va a invertir.

Abandonados

Desapareció el programa Concurrencia con las entidades federativas de la Sader. La responsabilidad se le cargó a los alcaldes y al secretario del Campo, Fito Bonilla. Algunos municipios ya no le entraron y hubo quejas de que el año pasado el recurso no llegó a tiempo para los ciclos agrícolas. Gobierno Federal le había entrado con 9.4 millones para alivianar a 9 mil 500 campesinos. Este año no soltará ni un peso.

Los últimos misiles

Este fin de semana, hubo grillas en el PRI por panfletos que se repartieron en Guadalupe y Zacatecas para promover al secretario de Desarrollo Social, Roberto Luévano. Una de las historias que le destacan es aquella de cuando cargó un colchón en Calera para llevárselo a una beneficiaria. Pero hay quienes dicen que eso puede dejar mal a su equipo. Cuando Roberto cargó el colchón en ese municipio, marca Harmony de 2 mil pesos, había siete personas de su equipo, incluyendo al subsecretario Cuauhtémoc de la Torre, y “curiosamente” nadie más se ofreció a ayudar. Cuenta la leyenda que este mes o el siguiente se daría un mensaje para definir a Fito Bonilla como el principal gallo del PRI para el 2021 y por eso Luévano está lanzando sus últimos misiles.

Ecocidio

En la oficina de lo que queda de Profepa en Zacatecas, que se quedó a mangonear Lourdes Briones, hay expedientes escandalosos de ecocidio, principalmente por tala ilegal. En Valparaíso, donde dice mandar el perredista Eleuterio Ramos, han cortado sin permiso alrededor de 2,400 cedros en el último año, mientras que en el Teúl de González Ortega, gobernado por Wendy González, talaron 13 mil 140 árboles de Pino y se afectaron unas 720 hectáreas. Diputadas como Susana Rodríguez y Gaby Pinedo, que se dicen de las más preocupadas por el medio ambiente tendrían el tema en la mira.

Buscan reintegrarse

Se dice que hay inconformidad entre trabajadores de la Secretaría de Salud que se han quedado sin el respaldo de buena parte de sus compañeros para enfrentar al Covid-19. Por eso, en el equipo de Gilberto Breña ordenaron revalidar expedientes médicos de algunos burócratas que dicen no estar en condiciones de volver a la chamba por ser del grupo vulnerable. En algunos casos, hasta nuevos exámenes les estarían pidiendo y esos resultados ya no se le muestran al paciente, sino a la Dirección de Recursos Humanos.

Runrunazos

Ya van para dos años en las que las Unirse no logran decomisar ni una sola pistola, para desgracia del secretario de Seguridad Ismael Camberos. La situación de violencia no ha sido fácil y parece que en esos filtros ya les han tomado la medida. * La diputada federal Mirna Maldonado está al pendiente de la salud de El Oso Medina, quien afortunadamente va venciendo al Covid-19. Dos factores le ayudaron mucho: un diagnóstico temprano y la dieta a la que se había sometido y le hizo perder más de 10 kilos. * El alcalde de Fresnillo, Saúl Monreal, se ha ganado la voluntad en el ayuntamiento no solo por ser el jefe, sino por el liderazgo que ya le reconocen. El pasado viernes lo sorprendieron con un festejo en la víspera de su cumpleaños.