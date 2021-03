El Runrún: Jehú Salas, de pluri y de mayoría; reniegan priístas

Al igual que ocurrió en Morena, en el PRI no faltaron militantes que se retorcieron del coraje; otros se desilusionaron y los que resultaron afortunados bendijeron el proceso para definir candidaturas plurinominales. Como se había anticipado, el codiciado lugar 1 de la lista fue para Gaby Basurto; al exsecretario General de Gobierno, Jehú Salas, le dieron la segunda posición. No podían premiarlo más, y eso despertó corajes y envidias de algunos priístas. Pero aún así, Jehú no la tiene segura. Si fracasa en el distrito de Ojocaliente y se impone la cuota de género a favor de las candidatas en las primeras posiciones, el muchacho de Sombrerete quedará fuera, como le pasó al exalcalde de Tepechitlán, Manuel Castro. Judit Guerrero quedó en el lugar 3 de la lista, en tanto José Juan Estrada sería la propuesta para diputado migrante.

Deja cargo por lugar 7

Alejandrina Varela dejó su cargo en el Instituto de la Juventud. Como otros del partido, se comprometió de lleno para las campañas y en ayudar a Claudia Anaya, pero le tocó el lugar 7 de la lista, después de Benjamín Medrano. Será difícil que llegue. Mientras tanto, el gobernador Tello habría contemplado para el relevo de Alejandrina al dirigente juvenil Aarón López Lechuga, quien muy pronto estará aplicando su línea de trabajo en el instituto.

Más corajes

La tarde-noche del miércoles hubo reunión de priístas en Cieneguitas, Guadalupe, en una finca de la familia de Benjamín Medrano. Ahí andaba la candidata al distrito local 4, Perla Martínez; el líder local Hermann Hernández, El Antorcho Ávila y Jairo Mendoza, entre otros. Pero el que se llevó las ovaciones fue Héctor Pastor con “mensajes de odio” contra aquellos chapulines que dejaron el partido para irse al PVEM o Nueva Alianza. Cuco Bautista, que no es protagonista, se sintió aludido y le reclamó a Pastor, y este lo retó: “cuando gustes”. Pastor se dice indignado que los que dejan el partido buscan llevarse a los mismos priístas. El tema es parte de la crisis que vive el tricolor porque el morenismo de Guadalupe, con Julio César Chávez, lleva una clara delantera en las mediciones, en la que le dan hasta 25 puntos de ventaja sobre el PRI.

Más indignación en Morena

Hasta ahora, un acuerdo aceptado es que el único candidato seguro para los distritos de Fresnillo, en la alianza Morena-PVEM-PT-Panal es el profe Carlos Alvarado Campa, que iría en el 7. Pero recientemente, se ha estado impulsando a otro perfil, supuestamente para el distrito 5, que no tiene la aceptación de algunas corrientes de Morena. Se trata de Ernesto González Romo, ahijado político de la senadora Chole Luévano. Cuenta la leyenda que el impulso a este no viene propiamente de Chole, sino de la misma coordinadora de Programas federales, Vero Díaz. Ya se andan haciendo arreglos para acomodar a Neto, por encima de otros como Omar Carrera, Juan Antonio Rangel o Raúl Ulloa; estos dos últimos con más tablas y oficio político.

La vergüenza de los contralores

El auditor Raúl Brito no solo persigue a los ayuntamientos que no entregan su cuenta pública. Ahora hasta un contralor le tocó recibir manotazo y multa por incumplido. Sucede que Gustavo Adolfo Ríos de Jalpa no entregó informes trimestrales y le enjaretaron una sanción de 26 mil pesos. Además solapar los enjuagues del edil Carlos Carrillo, el contralor Ríos descuidó su chamba y sus obligaciones, lo que se consideró “una vergüenza” para sus colegas”.

Se resisten a nombramiento

Otra vez se volvió a romper el quórum en la Legislatura. La razón es que de plano no quieren que Susana Rodríguez asuma la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política. Y mientras se mantenga esa propuesta van a tronar las sesiones. Algunos legisladores dicen que aceptarían a cualquiera, pero a Susana no. Con Lalo Rodríguez no hay oposición para que llegue a Planeación y Finanzas, pero este necesita que haya un acuerdo general para que por fin se den los nombramientos.