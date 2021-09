El Runrún: Investigan si hubo enriquecimiento de funcionarios de Secop

Mucha tensión han generado los procesos de entrega-recepción en los gobiernos. Los requerimientos de información han generado incomodidades en algunas dependencias, en ocasiones no solo por los datos en sí, sino por la manera en la que los “exigen”. Esas investigaciones en curso no solo son por iniciativa del equipo del gobernador electo David Monreal, ni siquiera de la secretaria de la Función Pública Gaby Rodríguez, sino de los titulares de los Órganos Internos de Control. En la Secretaría de Obras Públicas, que dirige Jorge Luis Pedroza, se investigan casos de supuesto enriquecimiento “mal habido” de un grupo de funcionarios. El titular del órgano de control, Jaime Ortiz de Luna, pidió una lista “aleatoria” de la evolución en las declaraciones patrimoniales de algunos servidores de la dependencia. En la CMIC corren rumores sobre presuntos enjuagues en la secretaría. Para descartar o confirmar si hubo enriquecimiento ilícito, Ortiz de Luna requirió los datos a la Función Pública. Alegaba que esa revisión se hace por ley y de forma aleatoria; también se habría pedido cierto sigilo a la SFP sobre las inspecciones que se estarían haciendo. En el gremio de contralores, los más envidiosos creen que algunos emprenden sus propias investigaciones para compartirla con los del gobierno entrante y quedar bien.

“Nos ganó el tiempo”

Los diputados locales morenistas ya no se animarán a moverle al asunto de la reforma al Issstezac hasta que haya consensos o se den las condiciones. “Nos ganó el tiempo”, celebraba Manuel Fernández, líder del sindicato de Telesecundarias, al advertir que ya no se tratará el asunto por lo menos en lo que resta de la actual Legislatura. Los mismos sindicalizados saben que es necesaria una reforma. Prestaciones como el aguinaldo de 60 días para los jubilados no tiene sustento presupuestal. Si no hay voluntad de hacer ajustes aumentará más el déficit del instituto o incluso hasta tendrían que promover nuevos impuestos. A como van las cosas se tendría que pedir un impuesto de rescate al Issstezac, similar al que se da de aportación a la UAZ en el impuesto vehicular. Una condicionante a los sindicatos es que castiguen a los que han robado y saqueado al Issstezac. Que al menos haya un encarcelado. Promover las denuncias es responsabilidad de Raúl Brito, pero este las mantiene en suspenso. A los diputados les prometió que a más tardar en diciembre tiene que haber expedientes de acusación en la Fiscalía.

El mediador

Durante su informe en Fresnillo, El Cachorro Saúl Monreal demostró que, como buen político, mantiene buenas relaciones con todo mundo. Al gobernador Alejandro Tello le agradeció el respaldo que tuvo con el municipio y a su hermano al senador Ricardo Monreal que es un importante aliado. A su otro hermano David, que será gobernador, le pidió que no se olvide del municipio. “De los Monreal pueden decir muchas cosas, pero no pueden decir que no sabemos trabajar”, aseguró El Cachorro.

No estarán

Verónica Diaz y Julieta Del Río se descartan del gabinete, pues mantendrán posiciones en el plano federal. No estarán “de forma oficial” en el equipo de David Monreal, pero en el D21 saben que en la práctica sí toman decisiones. En el evento de toma de protesta de David, para este 12 de septiembre, la delegada del Bienestar y la comisionada del INAI van a estar en la logística. Serán las encargadas hasta de preparar la pirotécnica para el Día del Grito. Así pues, las dos van a seguir haciendo equipo con David sin integrarse al gobierno. Esa es su estrategia por lo pronto, pero no se descarta que en un futuro se decida que asuman otras funciones para apoyar el proyecto de David.

Runrunazos

Este viernes, Lalo Rodríguez recibirá la Secretaría General del Congreso local. Su llegada al cargo ya era un acuerdo entre los diputados de la actual Legislatura, que se despedirán el próximo martes. Entre los pendientes de Rodríguez, además de acomodar la llegada de los nuevos legisladores, está una reingeniería administrativa al interior del Congreso local. * En Cuauhtémoc está pendiente la entrega de becas del 2×1. Los estudiantes hicieron una aportación desde hace un año; el ayuntamiento que dirige José Juan Álvarez puso otra y supuestamente los apoyos no se han entregado porque falta la parte del gobierno estatal, o al menos es lo que dicen los de la presidencia. **