El Runrún: Hoy exigen cuentas al secretario de Hacienda

La visita del gobernador David Monreal a la Ciudad de México, prevista para este día, coincide con la comparecencia del secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, en la Cámara de Diputados. El funcionario federal rendiría cuentas por ahí de las 11 de la mañana en San Lázaro; el diputado perredista Miguel Torres ya tiene contemplada una intervención para reclamar los recortes presupuestales a Zacatecas y que se valore la gestión de más recursos para pagarle al magisterio. El gobernador Monreal ha pedido el apoyo de legisladores federales de Morena, PVEM y PT, para que lo acompañen en las gestiones, pero falta coordinación con los de los otros partidos. El mandatario también tiene previsto insistir en Hacienda y la Secretaría de Educación Pública.

Rangos de optimismo

Ante las exigencias de falta de pago, Monreal tuvo una reunión con líderes sindicales para explicarles que el estado no tiene dinero y que este mismo jueves él buscará recursos extraordinarios. Óscar Castruita, de la 58 del SNTE, fue el más optimista. No descartó que el pago pendiente quede hoy mismo y adelantó que ya no tomarán bulevares ni bloquearán calles. Héctor Fernández, de Telesecundarias, fue más cauteloso: si bien reconoció que ya no afectarán vías, recordó que siguen en pie de lucha y mantendrán algunas protestas y tomas de oficinas regionales. Otros, aún más desconfiados, pretenden hacer manifestaciones por su lado, de las que Castruita y Fernández se deslindan. Así pues, hay varios grados de optimismo entre los quejosos. Su salario habrá de llegar, pero la pregunta es ¿cuándo?

Manotazo a Uswaldo Pinedo

Ya se van acomodando los nuevos coordinadores administrativos de las dependencias estatales y Uswaldo Pinedo, secretario de Salud, aprendió por las malas que esas decisiones no le corresponden. Sucede que apenas llegó al cargo, Uswaldo valoraba a gente de su confianza del IMSS para irla colocando en puestos claves de la SSZ, entre ellos la coordinación administrativa. Dicho cargo ya estaba reservado para Leticia Quiroz, quien participó en el manejo de cuentas de la campaña de David Monreal y es de toda la confianza del gobernador. Mientras tanto, Norma Castorena anda muy activa como dirigente sindical en la SSZ. Pinedo tendrá que trabajar con ella para llevar una relación tranquila con el personal.

Ulises en la pelea

Luego de los conflictos internos que vivió en Morena y su aventura en el PES, el exalcalde de Zacatecas Ulises Mejía podría reaparecer en el servicio público, a nivel federal. Después de todo, el clan Mejía construyó relaciones y tuvo acercamientos con líderes nacionales de Morena, como la secretaria Citlalli Hernández. Entre los mismos morenistas hay especulaciones de que Ulises pudiera reaparecer en una dependencia federal en Zacatecas.

Tiempo de calidad

Recientemente, Mariano Casas fue bendecido con un tiempo completo en la UAZ, pese a los reclamos de algunos académicos de Ingeniería y en el mismo sindicato de profesores. Pero ahora, ese tiempo completo deberá tener una pausa, pues Mariano como secretario particular del gobernador deberá pedir una descarga de horas para no violar la cláusula 41. Las reglas marcan que entre los dos o más trabajos que pueda tener un académico, no exceda de las 50 horas semanales. La prioridad de Mariano y de los demás trabajadores de la UAZ que tengan una encomienda en el gabinete de David Monreal, deberá ser Gobierno del Estado. Así, Casas mantendría pocas horas, posiblemente seis o menos, como lo hace el fiscal Francisco Murillo en la escuela de Derecho.

Runrunazos

Héctor Pastor ya se apuntó para pelear la Contraloría de Guadalupe, o más bien el Órgano Interno de Control. Ayer fue al comité estatal del PRI a entregar un documento en el que pide se le considere para el cargo, dada su trayectoria en el partido y experiencia. ** El tema de la huelga en Conalep, dicen, es un asunto relativamente sencillo. Solo se discute una cláusula del fondo de ahorro que le representaría al colegio solo 135 mil pesos más al año. El problema es que hace falta que la autoridad de la Secretaría de Educación valide los acuerdos, y hasta ayer no había un titular designado.