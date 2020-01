El Runrún: Hoy eligen a magistrados; serían Angélica Castañeda y Juan Ortega

Hoy en el Congreso local tienen prevista la designación de dos magistrados, que entrarán en sustitución de Armando Ávalos y Sonia de la Fuente. La línea y la tendencia marcan que Angélica Castañeda Sánchez, quien se ha desempeñado como jueza de primera instancia, y Juan Ortega, con experiencia en el Poder Judicial de la Federación, sean los elegidos para entrar al Tribunal Superior de Justicia del Estado. El acuerdo para que se haga esta designación no fue general. Muy pocos diputados esperan que previo a la votación, en reunión de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, se discuta la terna y acuerden otra cosa, pero es poco probable. El perredista Juan Mendoza es de los que hicieron berrinche porque las negociaciones no se han hecho a su contentillo. No sería la primera vez que Mendoza es mayoriteado y ninguneado.

“No me tomen fotos”

Hace unos días, cuando el alcalde de Guadalupe, el fresnillense Julio César Chávez, llegó a la Ciudad de México con la expedición de presidentes municipales con Zoé Robledo, director general del IMSS, ahí estaba el coordinador de Ganadería, David Monreal. “No me tomen fotos”, pidió el exsenador a los ediles zacatecanos, conscientes de que lo pueden meter en una bronca electoral. Pero eso sí, de alguna manera les hizo entender que debían sumarse a su proyecto. Sin embargo, muchos alcaldes aún no se la juegan con nadie. Pueden acercarse con funcionarios del PRI, Morena, PT y quien sea si les ofrecen alguna oportunidad de alivianar a sus municipios, pero todavía se consideran agentes libres rumbo al 2021.

Berrinches en la SAMA

Bernardo Campuzano, titular de Educación Ambiental en la SAMA, trae un proyecto muy interesante: el colillatón, en el que se promueve el reciclaje de las colillas de los cigarros . Cuenta la leyenda que por algún berrinche del secretario Luis Fernando Maldonado este proyecto fue cancelado en diciembre del año pasado. Habían invitado a un emprendedor ecologista que compró contenedores, preparó pláticas y tenía todo listo, pero al parecer no le avisaron a Nano y este echó para atrás todo. Ahora, se espera que en la tercera semana febrero sí se eche a andar el proyecto, si es que no hay otro berrinche en la secretaria.

Alcalde broncudo

Daniel López, “excompadre” de Héctor Bernal, como alcalde de Ojocaliente ya le apostó una confrontación directa con el PRI. Recrimina el abandono del gobierno de Alejandro Tello a su municipio, se pelea con el exalcalde priísta Humberto Rincón, despide a su contralor Víctor Ahumada y anula la terna que envió el PRI para sustituirlo, porque supuestamente Érika Montellano y José Suástegui tienen observaciones en la auditoría, cuando solo las tendría Fernando Perea. Pero lo que no dice Daniel es que arbitrariamente corrió a su contralor sin justificación alguna; y según el afectado el alcalde inventó que le seguían pagando cuando no era así. Para el excontralor Ahumada y Humberto Rincón, el alcalde López se pasa de hablador, pero anticipan que poco a poco se le irá cayendo el teatrito.

Muy respaldado

El alcalde de Fresnillo, Saúl Monreal, es de los que más envidian los otros presidentes porque es de los que más visita el gobernador Alejandro Tello, quien hoy estará en El Mineral, donde inaugurará un edificio en el Instituto Tecnológico Superior en Fresnillo. Independientemente de cuestiones partidistas, por población, actividad económica y otros factores es de los municipios más importantes del estado y un bastión importante para el proceso electoral del 2021.

Cacicazgo sin fin

Académicos de la UAZ están indignados porque el exsecretario Edmundo Guerrero Sifuentes, pese a las broncas que trae por su presunta participación en la Estafa Maestra, aún quiere ejercer un cacicazgo en la facultad de Contaduría y Administración. Después de todo, no le han hecho nada y se dice que los procedimientos en su contra no le quitan el sueño. Muchos profesores quisieran que el rector Antonio Guzmán hiciera algo al respecto, pero están esperando alguna resolución final del caso.

Runrunazos

Respaldado por el dirigente del PRI, Gustavo Uribe, el líder en Guadalupe Hermann Hernández se deslindó de participar en las grillas para alborotar al personal de limpia en su municipio. Pero eso sí, pide que se cuide el servicio y no se afecte a la ciudadanía. * Según las crónicas de Cuauhtémoc, la supuesta alianza entre un regidor del Verde y el alcalde Juan José Álvarez contra el diputado Lalo Rodríguez quedó en puras especulaciones cuando al presidente municipal y al legislador se les vio muy juntos, durante la coronación de Miss Cuauhtémoc. Al final, fue el regidor Francisco Ruiz, alias Pancho Donas, quien no asistió al evento. * El Oso Medina sigue con reuniones discretas, que incluyeron un día con un grupo de maestros de Jerez y el otro con el presidente electo de la CMIC, Pascual González. Este último recibió apoyo monrealista en la elección de la cámara y ahora, con la reunión que tuvo con Medina, no faltarán las intrigas. *** Este martes habría una protesta en el Congreso local por parte de trabajadores inconformes por la situación de crisis en el Issstezac.