El Runrún: Gana encuesta El Antorcho

Pleitos en Morena; quieren rechazar política de alianzas

Defenderá el PRI estatal a Fito Bonilla contra presiones del PRI y PRD

Piden que líderes partidistas no agandallen pluris

Para el próximo martes el PRI estatal convocará a una reunión para presentar los resultados de una encuesta entre aspirantes a la alcaldía de Guadalupe. El estudio lo hizo Mauricio Jiménez Bravo Piña, de la empresa Target. Sin precisar porcentajes, se sabe que “el ganador” de la medición fue el exdiputado Osvaldo Ávila El Antorcho y Cliserio del Real quedó en segundo lugar. En tercero Petra García y el regidor Gerardo Casanova quedaron muy parejos; Mario Román, Hermann Hernández y otros perfiles se fueron ya muy abajo. Pero ya hay dos o tres priístas que dicen no tragarse el cuento y minimizan la validez (y utilidad) de la encuesta. Primero porque no hubo convocatoria formal y aún no está estipulado que “el ganador” en automático vaya a ser el abanderado; segundo, porque dicen que el estudio se centró más en popularidad que en la intención de voto y tercero porque ellos no estaban de acuerdo en que la medición se hiciera en estos momentos. Los pataleos vienen principalmente de Petra García, la diputada Perla Martínez y Freddy Barajas, que es quien está pataleando más. Con su frase: “Dios bendiga Guadalupe” recrimina que lo están haciendo a un lado en el comité estatal. Como los otros inconformes, él no quiso poner dinero para pagar el estudio. En la dirigencia estatal de Enrique Flores eso lo ven como una señal de inseguridad. Incluso, había varios apuntados para medirse en los distritos locales 3 y 4, pero Enrique no le vio caso a pagar encuestas mientras no se defina el siglado con los potenciales aliados PAN y PRD.

Por ahí va el berrinche

Cuenta la leyenda que a Freddy solo le faltaría un pretexto para reunirse con su hermano Elías Barajas y sumarse a las filas del D21. Por ahora, Alfredo ha presumido mantener su lealtad al PRI, pero “el curso natural” de los acomodos le va generando berrinches que podría orillarlo a cambiarse de camiseta. Alegaría Barajas, como suele hacerse, que en las encuestas “quien paga manda”. Mientras tanto, lo que alentó en el estudio a los priístas en Guadalupe es que, con el respaldo del PAN y PRD, la diferencia para alcanzar a Morena sería de 37.5 contra 42 puntos porcentuales. Dicen que el alcalde Julio César Chávez debiera estar preocupado.

Ya no hay tiempo

Entre más rápido se den las definiciones mejor. Por eso en Guadalupe ya no quisieron esperar. En el PRI programaron el 10 de diciembre para el registro del aspirante o aspirantes a gobernador; el 11 irán a registrarse quienes busquen la diputación y el 12, Día de la Virgen de Guadalupe, los que quieran ser presidentes municipales. Para ese entonces, ya no quieren forcejeos ni berrinches y que solo vayan a apuntarse los candidatos de unidad.

Al estilo perredista

Hoy a las 11 de la mañana instalarán sesión del consejo estatal de Morena, que convocó Gilberto del Real, presidente del consejo. Su intención y la del dirigente Fernando Arteaga es votar el rechazo a las alianzas con el PVEM y el Panal. Confían en que la mayoría de la militancia y consejeros está en contra de que se cuelguen oportunistas al movimiento, que no necesita de ellos. Hay 40 miembros en el Consejo estatal, pero según Los Históricos, 11 de ellos están sancionados y ya no tienen vela en el entierro. En el comité estatal hay tres de esos 11 sancionados: Luz Alicia Oliva, tenía la cartera de Mujeres y se fue al PT; Martín Alvarado, quien era secretario de Organización, y David Rodríguez, quien tenía asuntos de Diversidad Sexual en el comité. Esos tres juegan en el equipo monrealista y quieren tener otra vez participación en el consejo.

El diputado morenista (y monrealista) Omar Carrera recriminaba que al ser sesión extraordinaria, la convocatoria tenía que ser respaldada por una tercera parte de los consejeros, como lo marca el artículo 29 de los estatutos del partido, y para que sea válida se necesita la participación de al menos 21 consejeros. Lo único seguro es que se anticipan pleitos al estilo perredista. Los monrealistas buscarían la falta de quórum, aunque la mayoría de los consejeros está con Los Históricos. De ahí, el ala del D21 buscaría anular la sesión en los tribunales. Reconocen el peligro de que Fernando Arteaga quiera aplicar el madruguete como hicieron en San Luis Potosí para sacudirse a los ecologistas y donde el diputado verde Carlos Puente acabó haciendo berrinche.

Los seguidores de David Monreal creen que, independientemente de que se cristalice o no la alianza, el excoordinador de Ganadería se meterá como el representante de la 4T.

La defensa

La dirigencia estatal y el gobierno de Tello defenderán la designación de Fito Bonilla como el ungido, ante presiones de las dirigencias del PAN y PRD para que se cumpla la cuota de género en las candidaturas a gubernaturas. En lo estatal, la determinación de ir con Bonilla estaría incluso por encima del interés que se amarre la alianza contra Morena. En todo caso, será el PRI nacional quien avale el respaldo a Bonilla o determine que en Zacatecas tengan que apoyar a una candidata. Las negociaciones están en proceso mientras se defina la situación en otras entidades.

Santa Claudia

Varias corrientes de luevanistas, que se quedaron “con la espinita”, dicen estar dispuestos a apoyar a la senadora Claudia Anaya. Alegan que al medirla con Bonilla prácticamente salían parejos y ya era una seria aspirante a la candidatura, independientemente de los temas de paridad de género.

Es de mala suerte

Si se quiere tener generar confianza y apostarle a buenos resultados, los líderes partidistas Enrique Flores del PRI y Noemí Luna del PAN no debieran anotarse como candidatos plurinominales a diputaciones locales. Tampoco el perredista Arturo Ortiz debe hacerlo. Es de mala suerte y eso desanima a la militancia. En el proceso pasado, Fernando Arteaga, dirigente de Morena, ni siquiera insinuó la posibilidad de hacerlo y eso ayudó a limitar los pleitos entre las corrientes morenistas. Por eso la militancia de los partidos antiMorena pide que sus dirigentes contengan ese tipo de aspiraciones, y que si en determinado caso quieren diputaciones que las consigan en las urnas.

Cuidado en el DIF

Al presumir el reparto de apoyos, algunos funcionarios del DIF estatal, más que ganarse la aceptación de la gente también se pueden echar encima muestras de rechazo e indignación. Hay críticas contra un tal Aarón López (quiere ser regidor en Guadalupe) por apoyos médicos que entrega a personas en situaciones de salud muy comprometedoras. Y que por aparecer en la foto “y lucrar con la necesidad” no le importa que se violente la privacidad e intimidad de los beneficiarios. Por muchas ansias políticas que tengas los subordinados del enfermero Omar Acuña, director del DIF estatal, hay entregas que no debieran presumir.

Trabajo en equipo para traer empleos

Hicieron buena dupla el presidente de Villanueva, Miguel Torres, y el secretario de Economía Carlos Bárcena. Ambos se coordinaron, trabajaron y convencieron a inversionistas para que se instale Vigap, una empresa de fabricación de consumibles médicos, ropa para seguridad industrial y quirúrgica. De entrada, la compañía generará unos 250 empleos en Villanueva que hacen mucha falta al estado. Hay empresas mineras que tienen problemas en Ojocaliente, Miguel Auza y Morelos, que ha generado que se pierdan empleos, en la ya de por sí difícil situación por la pandemia del Coronavirus. Por eso las gestiones de Torres y Bárcena cayeron como anillo al dedo.

Estrenan documental

Ayer se estrenó en redes sociales el documental de la Infamia. Como en el libro de Ricardo Monreal, se abordan persecuciones que dijo ha sufrido su familia. En el documental Ricardo Hernández, a quien los Históricos acusan de hacer chanchullos en el partido, denuncia que en Apozol colocaban mantas para acusar de narcos a los del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).”Quien acusa está obligado a probar. Y eso no lo probaron nunca”, decía.

Caty Monreal también habla en el documental. Recrimina que sin pruebas acusaban a su familia de presuntos vínculos con el narco, lo que lamentó ha causado mucho daño.

Morelos y el distrito

Eduardo Duque se ganó la confianza de la gente en Morelos porque organizaba banquetes masivos en honor a San Juditas Tadeo. Desde ahí le vieron ganas de ayudar y fue cuando comenzó su despegue en la política. Pero ahora, ya no se puede reelegir y en su infiltración a la 4T pelea la candidatura al distrito local 2 con el diputado Javier Calzada.

Mientras tanto, el PRI confía en que pueden recuperar Morelos. El perfil contemplado es Nicolás Torres, del grupo del exalcalde Raúl Veyna. A Nicolás lo tienen bien ubicado en las colonias y comunidades por la casa de gestión que abrió cuando fue regidor y la estructura de jóvenes a la que pertenece.

Runrunazos

El tec de Jerez no fue para Lalo López, sino para su esposa Eva Verónica Hernández, en tanto Benito Juárez llegó al Inselcap, luego de dejar el tecnológico. * Víctor Reyes, delegado de la Conagua; Nano Maldonado, de SAMA, y el procurador ambiental Salvador Constantino Ruiz le han ayudado al alcalde de Tlaltenango Miguel Varela, a certificar que el basurero que los comuneros de Cicacalco quieren cerrar, cumple con los requerimientos.