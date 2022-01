El Runrún: Funcionario pide a diputados $3 millones para dejar su cargo

“Hágame un cálculo de los montos que se necesitan para liquidar a funcionarios del Congreso”, le pidió la diputada Imelda Mauricio a Georgina Ramírez Rivera de Recursos Humanos. No tardó en estar listo ese reporte, pero los morenistas quedaron aterrorizados de las cantidades supuestamente requeridas para liquidarlos por las buenas. Para deshacerse del director de Apoyo Parlamentario, José Guadalupe Rojas Chávez, necesitaban por lo menos 3 millones de pesos. Y el mismo funcionario alega que no tiene problemas en irse, siempre y cuando le entreguen “lo que corresponde”. Los legisladores morenistas señalan que hay complicidad para protegerse y hacer cálculos estratosféricos entre la misma mafia del Poder Legislativo, una mafia en la que no propiamente están los diputados de oposición, si no una élite de funcionarios que han impuesto su voluntad desde hace muchos años.

Secretaria de Gobierno, en aislamiento

Ayer se suponía que los diputados de Morena y aliados iban a tener una reunión con la secretaria General de Gobierno, Gabriela Pinedo. Pero esta se encontraba en aislamiento por un diagnóstico del Covid o sospechas de tenerlo, así que no arreglaron nada respecto a una estrategia para despedir al tesorero del Congreso, Álvaro Puente, quien ya se amparó para que no le quiten el hueso. Anticipan en Morena que es inminente la destitución de Imelda como coordinadora de bancada, pues la exalcaldesa de Villa González Ortega ya tejió una mala relación con los diputados del PRI, PAN, PRD y MC. Si se quiere transitar ven impostergable un cambio de timón, ya sea con Violeta Cerrillo, Armando Delgadillo o Priscila Benítez. Solo están esperando a que el gobernador David Monreal les dé luz verde.

Crónicas de la CMIC

Se calientan las elecciones en la Cámara de Constructores, a celebrarse este 27 de enero. Se levantaron las pasiones porque algunos vicepresidentes le dieron la espalda a su líder Pascual González para irse a la planilla de Luis Marcelo Delgado. Por eso no se descarta una alianza entre González, el presidente actual de la CMIC, y el tercer candidato Jorge de la Peña. Luis Marcelo se andaba vendiendo entre los constructores como el alfil del gobernador David Monreal, pero el fresnillense aclara que no va a meter las manos en el proceso. Por cierto, la gente de la CMIC le pide a la titular de Seduvot, Laura Elvia Bermúdez, que por fin actualicen las cotizaciones y precios para las obras de vivienda. De por sí, dicen, es difícil conseguir algún contrato de obra y para colmo no están saliendo redituables.

Los incómodos

Por salvar el orgullo priísta en el sureste y por todo lo que representa, el alcalde de Pinos Omar Téllez es una de las figuras incómodas para la 4T. Evidentemente por eso los del Gobierno del Estado no dejaron que tuviera protagonismo en la inauguración de obras en la comunidad El Machucado. Le hicieron el feo en su propio municipio. Aunque los excluyan, la oposición a Morena se da crédito por las obras del Fondo Minero que fueron aprobadas en el pasado quinquenio. El diputado federal Miguel Varela, por ejemplo, gestionó el proyecto de la cancha deportiva en Tlaltenango cuando fue alcalde y obviamente va a querer estar ahí cuando corten el listón.

Runrunazos

Fuego amigo y enemigo le están echando a la directora del DIF estatal, Elisa Ramos. Hay quejas de supuesto hostigamiento hacia el personal y algunos usuarios del sistema, además de que le reprochan el cierre de los servicios psicológicos que se ofrecían por medio de la UAZ. A la lista de equivocaciones se suma el presunto escape de tres muchachos de la casa de jóvenes que maneja el DIF. *** Irónicamente, mientras el director del Issstezac Nacho Sánchez lucha por reducir ya poco menos de 70 pensiones, que según él fueron mal calculadas, estas tendrán que tener su respectivo aumento respecto al presente año. *** Se supone que la senadora Soledad Luévano debía viajar a España a un congreso internacional a finales del año pasado. La morenista habría declinado la invitación, pero se debe aclarar el destino de los recursos porque en la Cámara Alta se suelen ejercer este tipo de viáticos, aunque no sean ejercidos.