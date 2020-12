El Runrún: Fiscal Murillo, en la mira de diputados

En estos momentos la institución más exigida para un grupo de diputados locales es la Fiscalía que dirige Francisco Murillo. El grupo Fresnillo de los legisladores Héctor Menchaca, Raúl Ulloa y Omar Carrera espera resultados inmediatos de la Fiscalía. No son los únicos en el Congreso local. A las exigencias a la Fiscalía se sumó la senadora Geovanna Bañuelos, quien pidió que se aclare la muerte de un trabajador de comunicación de la presidencia de Jerez, al que le dispararon cuando tomaba una foto.

Lo que viene

El fiscal tendrá que comparecer en enero. Y ahí lo van a grillar los diputados de Fresnillo. Pero Murillo también le exige trabajo a los diputados. Para castigar a funcionarios que incurran en corrupción, Francisco pide que legislen para darle más facultades a la Fiscalía. En tanto, hay diputados que ponene en duda la permanencia de Murillo para el próximo sexenio.

El legado de El Waca

Quizá el mayor logro que El Waca Guzmán haya logrado como rector de la UAZ sea el impulso a un megaproyecto de laboratorios en Ciudad Quantum, que está en proceso con una inversión planeada de 75 millones de pesos de un Fondo Conacyt-Gobierno del Estado. El complejo de laboratorios estará especializado en caracterización de materiales, energías renovables y eficiencia energética, óptica y fotónica, además de telecomunicaciones. Dicen en la UAZ que “irónicamente” el dinero salió de la eliminación de fideicomisos que impulsó AMLO. Es decir, después de todo a la universidad no le fue tan mal con la 4T. Jorge Flores Troncoso es el responsable técnico del proyecto y Manuel Reta el encargado administrativo. Ojalá no lo echen a perder.

Propuestas para magistrados

Ya hay acuerdos para la designación de los nuevos magistrados para el tribunal de asuntos laborales. Dos de ellos serían Martina Muñoz Escobar y Juan Carlos Flores Solís. Los dos son reconocidos en el ámbito jurídico y se dice que son propuestas del gobernador Tello. Para un tercer cargo, la bancada de Morena propone Jesús Bautista Capetillo, un perfil cuestionado por algunos. A este abogado también lo impulsa Nueva Alianza y las hermanas Soralla y Geovanna Bañuelos.

El siglado

Hoy está prevista una reunión entre liderazgos panistas, perredistas y priístas para siglar el género de las candidaturas en ayuntamientos y distritos locales. El dirigente del PRI, Enrique Flores, regresó de la Ciudad de México para asistir a esa negociación; la dirigente panista Noemí Luna, sin consultar ni avisarle a los militantes rebeldes también estará, al igual que perredistas como los diputados Lalo Rodríguez y Juan Mendoza y el líder estatal Raymundo Carrillo. En la súperalianza quieren tener todo listo antes del 23 de diciembre, que vence el plazo para registrar ante el IEEZ el convenio de coalición.

Grillas en la 4T

Hay algunas broncas en la conformación de cuadros para el bloque Morena-Panal-PVEM y PT. Una es que no faltan los celosos de Julia Olguín porque se autoproclama embajadora del D21 en el Distrito federal 2 y se atribuye el poderío suficiente para repartir y quitar candidaturas. Otra es porque al petista Armando Delgadillo, presidente de Nochistlán, le van a quitar su bastión porque la propuesta es que este municipio sea de los pocos que le toquen al Partido Verde.

Registros opacos en Morena

Aunque el dirigente estatal de Morena, Fernando Arteaga, y muchos se asumen como genuinos fundadores del partido del Presidente, lo cierto es que no hay certeza de quien sí y quién no es un auténtico morenista. Ese es el argumento de la Secretaría de Organización del CEN de Morena. El movimiento resultó ser tan opaco y desordenado que no está claro el padrón de protagonistas del cambio verdadero, pues hay “defectos de certeza y confiabilidad”. El Tribunal Electoral Federal ya ha hecho señalamientos al respecto.

Runrunazos

El desánimo de priístas, panistas y perredistas en Fresnillo por el salto de Chuy Badillo a la 4T es porque este, era de lo más competitivo que tenían. No para ganar, pero era el que les daba el mayor número de votos. *** El senador José Narro había hecho un convenio con Judit Guerrero a fin de facilitar en comodato parte de sus instalaciones en la prepa Carlos Marx para albergar un plantel del Cobaez. El acuerdo se haría efectivo una vez que se retomen actividades presenciales. *** El secretario de Salud Gilberto Breña le notificó a la dirigente sindical Norma Castorena, que las vacunas antiCovid para los trabajadores se estarían aplicando por ahí de febrero. Evidentemente, el personal de Salud debe estar en los grupos prioritarios para inmunizarse.