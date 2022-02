El Runrún: Espera el SNTE que paguen pronto o vendrán protestas radicales

A los maestros no les gusta bloquear vialidades ni andar tomando las 58 presidencias municipales del estado, como hoy tienen previsto. Tampoco disfrutan con cerrar las oficinas de recaudación o andar exhibiendo pancartas para exigir su salario. Lo hacen, dice Óscar Castruita, porque se ven obligados a hacerlo. La Sección 58 del SNTE que dirige Castruita también tomará hoy las oficinas de la Secretaría de Educación y de recaudación. Los profes esperan que eso sea suficiente. Incluso el sindicato ofrece disculpas a quienes se hayan visto afectados por las protestas. Ayer los profes mostraron músculo en sus movilizaciones, pero también orden y civilidad. En el SNTE confían en que hoy mismo reciban los pagos pendientes. No tienen previsto, por lo pronto, que lleguen a una manifestación este jueves y mucho menos el viernes. Esperan que el gobierno de David Monreal se evite más disgustos. Mañana el mandatario vería en la Ciudad de México a la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez; estará también una representación de la Sección 58 y del mismo SNTE nacional para ver cómo avanzan las gestiones. Lo que urge es la quincena atrasada y si esta no llega, en un caso extremo a más tardar el viernes por la mañana, entonces sí vendrán protestas más radicales. Mientras tanto el gobernador está apechugando. Insiste en que quiere resolver el problema del déficit de una vez por todas, aunque a los maestros lo que les interesa es el pago inmediato.

“No hay”

Otra bomba se avecina en el sector educativo. Ayer convocaron a una reunión del comité de huelga del SPAUAZ, que no fue presencial. Desde su computadora el rector Rubén de Jesús Ibarra, quien ya se anda recuperando del Covid, sentenció al sindicato de profesores que no hay condiciones para darles el aumento salarial del 15% que están exigiendo. “No hay condiciones”, dijo al advertir que solo se podrá conceder, a lo mucho un 3.5% de incremento. No es que el rector propusiera ese porcentaje. Se lo dictaron desde la Secretaría de Hacienda y según dicen va parejo para todas las universidades. Es una estrategia de la 4T por la que el presidente AMLO se metió a la dinámica de desacreditar a gremios académicos, como el de la UNAM. “¿Qué ganan? No habrá condiciones”, les insistió el rector a los del sindicato que quieren estallar la huelga para el 24 de febrero. Al líder del SPAUAZ, José Juan Martínez, lo vieron sospechosamente compasivo con el rector. Pretendía que el rector se ausentara de la reunión por el tema de su enfermedad. Nada más le faltó ir a arroparlo. El resto del sindicato se dio cuenta de que le anda cuidando las espaldas.

Los Históricos vs Virgilio

Hoy comparecerán en el Congreso los candidatos a magistrado del Poder Justicia Beatriz Rojas, Cecilia Cerros y Virgilio Rivera. Y para mañana saldría el dictamen del elegido. La indicación “oficial” es que se impulse el nombramiento de Virgilio, pero el bloque oposición se resistirá. Por un lado los diputados del PRI, PAN, PRD y MC insisten en que por tema de paridad debe elegirse a una magistrada, y por el otro lado Fernando Arteaga, dirigente de Morena, denunciaría un proceso de conflicto de interés que haría inelegible al exrector de la UAZ. Los Históricos recriminan que Virgilio desconoció “a la mala” la condición de presidente de Morena de Arteaga y validó que los recursos del partido se depositaran en una cuenta externa. Lo que hizo Virgilio, según Los Históricos, fueron actos evidentes para favorecer a un grupo político, por lo que ahora el exrector espera que le devuelvan el favor. Un perfil con esos antecedentes, dicen, no puede ni debe ser magistrado de justicia.

Runrunazos

El diputado federal Miguel Torres armó un grupo de frente opositor a la 4T. Norma Castorena, dirigente sindical en la SSZ, es quien destaca en este equipo; luego están perfiles menos representativos como Édgar Rivera, Juanito García Páez y Clemente Velázquez. * Todavía no hacen mucho ruido los aspirantes a la dirigencia estatal del PRI que se renovará este año. Solo han asomado la cabeza Héctor Bernal, Erik Muñoz y recientemente Valente Cabrera.