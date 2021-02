El Runrún: Desvió Rectoría 12.6 mdp para bono de funcionarios

Ricardo Olivares llegaría a la Secretaría de Finanzas

Los informes de la Auditoría Superior de la Federación presumen “un probable daño o perjuicio” al erario por 12 millones 665 mil 460 pesos que la rectoría de Antonio Guzmán destinó en bonos para sus funcionarios, durante el ejercicio 2019. Ese dinero lo había recibido la UAZ como parte del programa Subsidios para Organismos Estatales Descentralizados. En los convenios que la universidad hizo para recibir esa bolsa nunca se autorizó que esos recursos se usaran en bonos aparentemente malhabidos, que ni estaba contemplado en los contratos colectivos de la institución, según reportó la ASF.

En el sindicato de profesores, que comanda José Juan Martínez, se acordó que no habrá huelga. La situación financiera de la universidad es muy limitada y prácticamente ya no hay margen para cometer errores administrativos.

Problemas graves

Al heredero de la dinastía priísta de Pinos, el alcalde Herminio Briones, le ha pegado duro el Coronavirus. Tiene alrededor de un mes en recuperación. Afortunadamente está estable. Los contagios no fueron el único problema que la enfermedad le genera al ayuntamiento. Hubo pleitos muy intensos por parte de tianguistas que se querían instalar en la plaza principal, pero por el tema de medidas sanitarias, el gobierno de Herminio no se los permitía. Y ahí fue cuando uno de los comerciantes se acercó a la Fiscalía a denunciar supuestas amenazas para impedirle instalar su puesto. En la Fiscalía de Justicia dicen que este caso está en la etapa inicial.

Nuevo relevo

En el gabinete de Tello se preparan para las alineaciones de la recta final. Y según dicen, para cerrar la administración en la Secretaría de Finanzas, el elegido sería Ricardo Olivares; también se contemplaba a Jorge Escobedo Armengol y a Gabriela Basurto. Olivares tendría la misma misión que se ha tenido para cerrar el quinquenio: entregar finanzas sanas, independientemente de quién y quiénes vayan a llegar al poder. Se anticipa que la salida del actual titular de la Sefin, Jorge Miranda, tendría que ser para participar en la elección. Todavía hay negociaciones complicadas entre Morena y sus aliados del PVEM, PT y Nueva Alianza. El caso de la capital es uno. El Verde propone a Jorge y Ulises Mejía insiste en mantener su reelección por Morena. Cuenta la leyenda que aunque a la delegada especial de Morena, Adela Piña, le ven afinidad con el monrealismo, ve bien a Ulises y hasta el momento ha dicho que el joven alcalde cumple con todos los requisitos para postularse.

Las pugnas

En la pelea por los tres distritos de Fresnillo está la valoración entre los verdes Juan Antonio Rangel y Carlos Alvarado Campa, junto a la síndico Maribel Galván, y los actuales legisladores Raúl Ulloa, Héctor Menchaca y Omar Carrera. El primer grupo es apoyado ampliamente por el alcalde Saúl Monreal, y en el segundo grupo Ulloa y Menchaca están tranquilos, el más desesperado y con ganas de pelear es Omar Carrera. El sobrino político del senador Ricardo Monreal quiere ir por un tercer periodo en el Congreso local, aunque supuestamente para ser elegible se tendrían que armonizar leyes electorales del estado con las federales. Por lo pronto, a Carlos Alvarado se le valora como prioridad y lo lanzarían en el distrito 5. Como alguna vez fue presidente de la Comisión de Régimen Interno, se le contempla incluso para liderar la bancada de los verdes.

No lo dejan entrar

Este fin de semana, hubo una reunión del monrealismo en el Hotel Don Miguel. Juan Antonio Rangel, quien ya renunció a Catastro en la Secretaría de Finanzas, pretendía sumarse, pero no lo dejaron pasar. Rangel está contemplado como una propuesta del PVEM, pero mientras no definan sus alineaciones en Morena, todavía lo consideran como un extraño, sin derecho de admisión. Las negociaciones del bloque de la 4T todavía se siguen discutiendo y dicen que nada estará definido hasta este viernes.

Para el PVEM es prioridad que el siglado en Cuauhtémoc cambie a candidato varón para enviar a su gallo natural Francisco Ruiz Pancho Donas, de quien dicen tiene puertas abiertas en otros partidos si no consigue la candidaturas. En Nochistlán, por lo pronto están fuera Manuel Jiménez, hermano del exdiputado federal Ramón Jiménez, y el veterano Moisés Ornelas, propuesta del PVEM, ya que está prevista la candidatura para una mujer. Si no se arreglan los acomodos, muy posiblemente se rompan las alianzas en estos municipios.

Mujeres en los 4 distritos

Hay un planteamiento en los D21 para que las candidaturas federales a los cuatro distritos sean todas para mujeres. En el 1 irían con Benelly Hernández, impulsada por Ricardo Monreal; en el 2 jugarían la reelección del espacio que ya tiene el PVEM; en el 3 pondrían a Mónica Borrego y en el 4 a Priscila Benítez. Se sigue discutiendo la alineación mientras que en la coalición Va por Zacatecas irían en el 1 con Norma Castorena; el 2 con Miguel Varela, para el 3 Carlos Peña y en el 4 Carolina Dávila.

No toman el caso

Hay un asunto de un presunto delito de peculado por una transferencia de recursos en la Secretaría de Economía. Quienes denunciaron el presunto agandalle lo hicieron primero ante la Fiscalía General de la República, pero los agentes federales, cuando revisaron el caso, se declararon incompetentes para hacer la investigación, y aparentemente el caso pasó a manos de la Fiscalía estatal. Aseguran que el titular de la dependencia, Carlos Bárcena, tiene toda la disposición de aclarar si hubo alguna transa, y de comprobarse él será el primero que exigirá que se castigue.

Reto Guadalupe

Si la priísta Marisol Lechuga se lanza como candidata al distrito local 4, quiere un muy buen respaldo de la gente de su partido. Ese apoyo no lo espera del DIF estatal, quien la impulsó ni del presidente del partido Enrique Flores, sino de Roberto Luévano que es quien verdaderamente tiene estructuras y capacidad de operación. Marisol no será la única que espera que Roberto les rescate la campaña. Para el distrito local 3, Petra García ya estaría amarrada para abanderar al PRD. En el priísmo de Guadalupe reprochan que el dirigente local Hermann Hernández solamente estuvo de adorno en las negociaciones. El junior camionero no representó ni los intereses ni las inquietudes de la militancia.

Entregan revisión

La Auditoría Superior de la Federación entregó los informes individuales de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019 que arroja datos interesantes, como un sobreprecio del 232% de lo estimado para la cancelación del Nuevo Aeropuerto de la Cdmx, y los más de 4 mil 600 millones de pesos pendientes de aclararse, irónicamente en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. Las revisiones incluyeron los programas de crédito ganadero y el de Jóvenes Construyendo el futuro, entre otros que manejó la Federación.

Sin obligación

Alejandro Enríquez ya da por hecho que será el candidato a la presidencia de Zacatecas. Con el PAN, o con el PAN, PRD y PRI. En el comité estatal panista, dicen, no tienen ninguna obligación de hacer una encuesta para definir el candidato, que eso nunca se mencionó en el convenio de coalición parcial de Va por Zacatecas, publicado en el Periódico Oficial de la Federación.

Pleito sube de tono

En Jerez, el pleito entre Pepe Pasteles y Toño Aceves El Charro ha subido de tono. Por un lado, consideran que Pepe está peleado casi con todos en Jerez aunque lo apoyan los mandamases nacionales. Al actual presidente municipal le achacan un gran desgaste pues sienten que Jerez se ha convertido en una zona de guerra de los carteles. Los jerezanos ya no sienten lo duro sino lo tupido: amanecen y anochecen con balaceras y hechos sangrientos. Ni uno ni otro tienen la fuerza para imponer su candidatura a la Presidencia Municipal así que todos van poniéndose de acuerdo en el más gris que se pueden encontrar, el diputado local Luisito Esparza.

Se les salió del huacal

La Federación de Organizaciones Zacatecanas (FOZ) que manejan Manuel Navarro, Chemel Balderas y Artemio Ultreras, entre otros, está más encaminada en apoyar el proyecto de Claudia Anaya, pero hubo uno de sus miembros que se les salió del huacal. Desde hace tiempo, Leobardo Soto comulga con la 4T, y dicen, eso le costó un puesto en la recaudación de gobierno estatal; recientemente ha manifestado su apoyo al D21. Sus compañeros en la FOZ lo toleran porque dicen, aun respetan las preferencias políticas, al menos de él.

Runrunazos

El secretario General de Gobierno, Erik Muñoz, ya cabildea acuerdos para que las elecciones de este año sean tranquilas. Para eso ya se ha estado reuniendo con líderes de partido, como Susana Rodríguez del Verde y Nicolás Castañeda del PES. Se han hecho llamados al gobierno de Tello para que no meta mano en el proceso, así como a la coordinadora de programas federales, Verónica Díaz. Por el momento la Federación ha cargado con el desgaste por el escándalo de los 33 influyentes que se fueron a vacunar a Villa de Cos.