El Runrún: Cuadros tellistas quedarán en la orfandad

Mientras más se acerca el proceso electoral, más peligra el tellismo y las posibilidades de mantenerse vigentes una vez que concluya el actual quinquenio. A diferencia de otros sexenios, como el de Ricardo Monreal y Miguel Alonso, no se ven muchas posibilidades de que trascienda un grupo político, más allá del periodo en el que gobernaron. El gobernador Alejandro Tello se mantuvo institucional y no fue su intención marcar un cacicazgo transexenal. Por eso, los cuadros del PRI que se mantengan vigentes lo harán con méritos propios y con el respaldo de otros grupos ya no tan directamente vinculados con Tello como futuros proyectos políticos. De los que se dicen tellistas que se lanzaron a la contienda en el 2018 no les fue muy bien en las urnas, si acaso el diputado Luis Esparza que se coló en el distrito de Jerez. Por eso, dicen que los cuadros tellistas quedarán “en la orfandad” y abrirán paso, en caso de llegar al poder (o a algunos espacios), a una lista de perfiles que ya presumen lealtad a los candidateables Claudia Anaya, Carlos Peña, Adolfo Bonilla y Roberto Luévano.

La resistencia en Jerez

El Congreso local ya consiguió que alrededor de 40 ayuntamientos aprobaran la iniciativa de reducir los periodos de sesiones legislativas, con lo que el debate ya está resuelto y los diputados tendrán que sesionar ocho y no 10 meses. De los municipios donde se discutió el tema, solo en el cabildo de Jerez, presidido por El Charro Toño Aceves, se opusieron a incrementar “las vacaciones” de los diputados. En Guadalupe, ni se discutió mucho el tema. Se tragaron el discurso de que los legisladores necesitaban más tiempo en los recesos para preparar dictámenes. La diputada Alma Dávila, que se oponía a esta iniciativa, ya no tuvo ánimos de hablar con los regidores para convencerlos de votar en contra.

Clan dividido

El clan Zapata y su patriarca Gilberto Zapata Fraire, que por años han presumido su tradición panista, ya tuvo acercamientos con el equipo de Fito Bonilla, secretario del Campo, en una línea para unir a los azules con los tricolores. La misma dirigente de Acción Nacional, Noemí Luna, reconoce que Fito es un aspirante que une para generar consensos en torno a una alianza. Pero no todo el clan Zapata va por esa línea. El asesor del Ayuntamiento de Guadalupe, Gil Zapata, y su hermano, el tesorero Alejandro, junto con Pedro de León, marcaron su destino en Morena.

Se mete en la CMIC

El Oso Medina ya se metió a hacer política y grilla con miembros de la CMIC. Dicen que fue Rodolfo Dorado, expresidente de la cámara y antecesor de Francisco Carrillo Pasillas, quien acercó a constructores del gremio carretero con el exdiputado local. En la reunión se habría comentado temas del presunto cobro de diezmos y pronunciamientos para que las licitaciones se hagan derechas.

Pago de deudas

Al coordinador de Ganadería, David Monreal, le atribuyeron la reunión que Zoé Robledo, director nacional del IMSS, tuvo con los alcaldes Julio César Chávez, de Guadalupe; Luis Enrique Sánchez, Luis Moya; Daniel López, Ojocaliente; José Alfredo González, Miguel Auza; Sabino Dorado, Enrique Estrada; José Serrano, de Juan Aldama y Marco Regis de Cañitas. Los ediles habrían expuesto que los adeudos gigantes que tienen con el instituto vienen de administraciones pasadas. Y en los planteamientos para liquidar esas deudas se valoraba la entrega de bienes inmuebles al instituto, algo que en la delegación del IMSS en Zacatecas decían que no era posible. César Ortiz, el alcalde antorchista de Trancoso, estaba convocado a esa reunión, pero no asistió por temas de salud. Tampoco el alcalde de Nochistlán, Armando Delgadillo, porque después de haberse reunido con migrantes regresó por carretera y no alcanzó el tiempo.

Runrunazos

La exdiputada local Julia Olguín, Elías Barajas, Javier Reyes Romo y Javier Mendoza se pusieron de acuerdo para ir hoy al Acrópolis y manifestar que cerrarán filas con David Monreal. * El exdiputado Román Cabral Bañuelos fue electo como presidente de la organización política migrante, Zacatecanos Primero, con sede en Los Angeles, California. Cabral estará en el cargo hasta el 2022, con derecho a una reelección. Así pues, a Omar Martínez le dieron las gracias después de ocupar el cargo cuatro años. * Si es que no se pospone otra vez, hoy sería tratado el tema en la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el caso de varios amparos, entre ellos el de la cervecera, que se interpusieron contra el impuesto ecológico. * El gobernador Alejandro Tello y el secretario de Finanzas, Jorge Miranda, entre otros, tuvieron una reunión con Paquito Martínez, director del Issstezac, para analizar la crítica situación del instituto con el tema del pago de pensiones. Si la situación empeora será urgente que venga una nueva reforma en el instituto, y como ocurre en la UAZ, los más afectados son las nuevas generaciones que tendrán que trabajar y ahorrar más para tener una pensión de regular a mínima.