El Runrún: Corren a 522 burócratas de contrato

Piden a cabildos no solapar ambiciones de diputados

Preparan renovación del comité estatal del PAN

Deben a Semujer $11.3 millones de créditos que entregó

Ya hicieron un corte de caja en el gobierno de David Monreal. Hasta el momento, van 522 burócratas a los que no se les renovó su contrato y quedaron fuera de la administración; de estos un número todavía no determinado recurrirá y está recurriendo a los pleitos laborales.

A la lista de destituciones se suman 206 personas que se fueron “por las buenas” mediante un programa de retiro voluntario, que operaron la secretaria de Administración Ivette Hernández y el coordinador jurídico Ricardo Hernández. Para estas 206 personas, que ocupaban cargos directivos, se destinaron unos 40 millones de pesos.

Los despidos levantaron muchos reclamos y grillas, pero los recortes quedarán lejos de aquel 25% de reducción de personal que se les pidió a las dependencias estatales centralizadas. La cifra no llegará a los 2 mil despidos que algunos funcionarios estimaban. No hay forma.

Y es que en el DIF estatal, por ejemplo, la directora Elisa Ramos (quien por cierto rechazó versiones sobre su supuesto relevo) se topó con una nómina de 633 trabajadores de base, intocables, 78 trabajadores de contrato y 31 de confianza. No había manera de aplicar la reducción del 25 por ciento.

Por lo menos la mayoría de las dependencias no entregó el pasado 30 de noviembre alguna propuesta con cifras precisas, de los recortes que se aplicarían ni de quiénes prescindirían. Es cierto que aún hay planteamientos de continuar con recortes, pero no en las cantidades que se esperaba.

Ayer el gobernador tuvo una reunión con su gabinete, en la que se les habría advertido que, al menos por ahora, esas plazas liberadas no se ocuparán en su totalidad. Hay intenciones de congelar y desaparecer algunos espacios.

Se acabó lo que se vendía

Quienes asisten a las reuniones de gabinete para tratar temas institucionales y no institucionales, asumen que tienen el respaldo para continuar al frente y descartan que haya relevos por lo pronto. En el reparto de huesos se acabó lo que se vendía. Si acaso está pendiente el puesto del sucesor de Leonel Cordero en el CECYTEZ. Por eso no hay muchas esperanzas para los que permanecen en la banca esperando algún acomodo. Además, parece que el sexenio de Miguel Alonso fue el último en el que estar en el gabinete parecía ser un buen trampolín para brincar a cargos de elección popular; y ahora de los actuales secretarios a la mayoría no se le ve madera para una candidatura competitiva. La intención de casi todos sería permanecer todo el sexenio.

No obstante, una designación que todavía no se descarta es la de la síndico de la capital, Ruth Calderón, luego de que el gobernador la citara en octubre en el edificio A de Ciudad Administrativa, junto al director del Cozcyt Hamurabi Gamboa. Rodolfo Monreal también tuvo hace un par de meses una reunión con su hermano el mandatario, en Palacio de Gobierno.

Que sean congruentes

“Estamos en un momento en el que necesitamos llamados a la congruencia, pues en campaña prometimos renunciar a este instrumento”, dice el diputado Víctor Humberto de la Torre al referirse a las tentadoras y pecaminosas herramientas legislativas. Si por la mayoría de los diputados fuera, esos conceptos que han rondado los 200 mil pesos mensuales por cada legislador ya se estarían ejerciendo. No importan los escandalosos antecedentes de corrupción, desvío de recursos, enriquecimiento ilícito y simulación de operaciones: la mayoría de los actuales diputados quiere entregar “ayudas sociales”. Pero para que les den la clave de la caja fuerte necesitan la aprobación de por lo menos las dos terceras partes de los 58 cabildos del estado. Y es que se trata de una Reforma Constitucional al Artículo 65 de la Constitución Política del Estado de Zacatecas para incluir el reparto de apoyos entre las “responsabilidades” de un diputado. Por eso una fracción de morenistas hace un llamado a los alcaldes, regidores y síndicos para que no solapen la ambición de los diputados y les amarren las manos. En muchos casos, el dinero de esos apoyos sociales se desperdicia pasando por las manos de los diputados y no llega a donde debería, o llega muy poco, como el suministro de la JIAPAZ que se pierde en las fugas.

En la capital el regidor Samuel Reveles, quien como diputado promovió la desaparición de las herramientas legislativas, tendría que ser de los operadores para bloquear la reforma, igual que el alcalde de Guadalupe, Julio César Chávez; Daniel López de Ojocaliente y otros que dicen estar comprometidos con la causa morenista.

La alineación panista

A más tardar este miércoles, se instala el comité estatal del PAN que presidirá Verónica Alamillo. Como secretario general llega Reynaldo Delgadillo y como integrantes Cuquita Sánchez, quien dejó al equipo de Pepe Pasteles; el diputado federal Miguel Varela, Patricia Molina, Rafa Jiménez, Laura Becerra Chiw, Diana Laura Carreón y Memo Flores, pareja de la diputada federal Noemí Luna.

Este grupo cobra relevancia por las decisiones que espera tomar respecto a las futuras alianzas, acomodo de candidaturas y por supuesto, el reparto de las plurinominales.

Los aliados rebeldes

A veces jalan y a veces no. Y otras tantas se rebelan. Es lo que comienza a generar la bancada del PT que integran Ana Luisa del Muro, José Luis Figueroa y Xerardo Ramírez. Para algunos el más rebelde es este último. Le atribuyen el intento de resucitar las herramientas legislativas y estar entre los que se opusieron a la destitución del tesorero del Congreso, Álvaro Puente. Supuestamente, desde la Secretaría General de Gobierno ya les habrían leído a los tres la cartilla: “son aliados, pero el Ejecutivo sacará adelante sus iniciativas con o sin ustedes”.

Pacto con el Ejecutivo

Cuenta la leyenda que desde tiempos de campaña, hubo acercamientos entre el entonces candidato David Monreal y el fiscal Francisco Murillo Ruiseco. El exdiputado, actual director de Catastro e implicado en la estafa legislativa, Héctor Menchaca, presume haber sido el intermediario. Incluso, algunas de las reuniones entre el actual gobernador y el fiscal habrían sido en la casa de Menchaca en Fresnillo. Por eso, dicen que hay cierta cordialidad entre el Ejecutivo y la Fiscalía. De los morenistas, solo la senadora Soledad Luévano es la que hacía críticas a Murillo, aunque recientemente le reconoció que anda muy activo con los operativos y detenciones de criminales.

Exregidora se benefició

Según datos de Zaira Ivonne Villagrana, titular de la Semujer, son 11 millones 376 mil pesos que se adeudan de 18 millones 134 mil pesos repartidos en créditos a unas 800 beneficiarias, durante el quinquenio anterior. La dependencia entregó préstamos de 5 mil, 7 mil, 10 mil, 25 mil y hasta 50 mil pesos; la mayoría ha dado algún porcentaje de abono, como la exregidora de Vetagrande, Yazmín Guzmán, y vinculada al grupo de Chabelo Trejo, que debe 47 mil de los 50 mil pesos que recibió. Se supone que el proceso de requerimientos sigue vigente y poco a poco se van recibiendo más pagos.

Ni un peso más

Recientemente, el secretario de Finanzas Ricardo Olivares notificó a los secretarios sobre el presupuesto final que tendrán etiquetado este año. Educación quedarían con 10 mil 700 millones de pesos; la Secretaría de Seguridad Pública, con 1,670 millones y la Secretaría de Salud, con 3 mil 40 millones de pesos. La Sedesol tendrá 501 millones; la SAMA, 313 millones; el Sizart, 35 millones y la General de Gobierno con 197 millones de pesos, por nombrar algunas. Se habrían dado indicaciones de que habrán de respetar el presupuesto, ya que los secretarios no tendrán ni un peso más.

Los anteriores modelos

Ahora que Zacatecas está en semáforo naranja y vuelve a crecer el peligro por el Coronavirus, no estaría de más que se aplicaran algunas estrategias que el gobierno de Alejandro Tello empleó para mitigar la pandemia. Además de los apoyos y créditos para los negocios afectados, que esperan otorgue Rodrigo Castañeda de Economía, el gobierno mantenía un esquema de donaciones de funcionarios, que aunque no era mucho dinero, de algo servía. Una de las ventajas de David Monreal que no tuvo Tello fue el avance en la aplicación de las vacunas, otorgadas desde Gobierno Federal. En su momento el exgobernador advertía que el estado requería comprar sus propias vacunas. Al final no resultó tan necesario.

Reconocen a médicos de Cuauhtémoc

En Cuauhtémoc pegó duro el Coronavirus. Hay un departamento de Salud municipal que, según el alcalde Francisco Arcos, ya dio cientos de consultas. Al estar en la primera línea, por lo menos 19 médicos ya se han contagiado. Pancho Donas espera que las cosas mejoren para finales de junio y haya condiciones para celebrar la feria de su municipio.