El Runrún: Congreso paga viajes a la playa sin justificación

Se dice que los actos de corrupción en el Congreso local serían proporcionales al tamaño de su presupuesto. Por eso este año, con los recortes presupuestales, no se han registrado tantos excesos como en años anteriores, pero siguen existiendo. Señalan como ejemplo al petista Xerardo Ramírez. Este diputado viaticó comidas y vuelos para algunas comisiones a Ciudad de México, Puerto Vallarta y Playa del Carmen, entre otras ciudades. ¿La razón? Había reuniones oficiales del PT, o al menos es lo que reportó el legislador. Y si así fue no hay justificación para que gasten dinero del Congreso local para cuestiones partidistas, no legislativas, reclaman sus propios compañeros. Si Xerardo quiere ir a las asambleas del PT, que las pague de su bolsa o le pida al diputado federal Alfredo Femat. Otro señalamiento persistente es hacia la legisladora Roxana Muñoz. Sigue con sus gastos desorbitantes en gasolina, aunque no tanto como antes. Facturó más de 40 mil pesos en un mes solo para ir recorridos en Vetagrande, Guadalupe y con funcionarios estatales.

“No, gracias”

Mucho insisten en la Legislatura actual que ya no tienen esas bolsas de 200 mil pesos mensuales para cada uno de los 30 diputados para que repartan ayudas sociales, pero todo indica que quieren ese presupuesto de vuelta. De lo contrario ¿para qué habrían aprobado su reforma? Son esos legisladores en los que “confía” su compañero Enrique Laviada para que repartan apoyos sociales con honestidad y transparencia, sin tener siquiera un Órgano Interno de Control. ¿Confiaría el pueblo zacatecano en otorgarle de nuevo ese presupuesto a sus legisladores? ¿Lo manejarían honradamente diputados como el mismo Xerardo, Jehú Salas o Roxana Muñoz? Lo más seguro es que les responderían: “no, gracias”. Por eso, los zacatecanos tienen los ojos puestos en el gobernador David Monreal y la posibilidad de vetar esa reforma que facilitaría un robo en despoblado. Sería más conveniente destinar ese dinero a educación, salud y seguridad.

Lanzan bolita a diputados

Algunos diputados se mostraron comprensivos con el fiscal Francisco Murillo en su comparecencia de este martes, otros se le lanzaron recriminando tanto caso de homicidio sin resolver. Murillo presumió que Zacatecas tenía un 76.6% de nivel de impunidad, un porcentaje alto, pero el menor de todo el país. Pero esas cifras fueron del 2020 de un estudio que hizo México Evalúa. A partir de entonces las cosas serían algo diferentes. Ante tanto caso mediático de homicidios, Murillo dijo que de algunos, como en el caso de los jóvenes de Nieves, sí había detenidos. Pero la mayoría seguirían en proceso. Para acabar pronto, Murillo les puso las cartas sobre la mesa a los diputados: “Son ustedes quienes en un momento dado, por mayoría calificada, pueden remover al fiscal del estado, mientras tanto yo seguiré dando mi mayor esfuerzo”. A pesar de los reclamos, entre los diputados reconocen que en este momento, esa mayoría no se lograría. A los legisladores se les hace fácil pedirle resultados al fiscal pero le recortan el presupuesto. Es como si quisieran explotar aquella frase del quinquenio de Alejandro Tello: “hacer más con menos”.

Se olvidan de los albañiles

No se vio que el secretario de Obras Públicas, Guillermo Carrillo Pasillas, le hiciera un gran festejo a los albañiles, el alma de la industria de la construcción, por el Día de la Santa Cruz. Pareciera que Carrillo no valora las jornadas de sol a sol, los riesgos laborales y carencias económicas que enfrentan en este sector. En la CMIC tampoco hubo mucho ánimo por celebrar. Hubo una discreta comida que habría convocado Jorge de la Peña, con una reducida asistencia porque dicen, muchos constructores siguen en espera de que les caiga chamba.

Runrunazos

Dejó de pertenecer al PT José Luis Figueroa. El diputado no podía seguir con los rojos y al mismo tiempo estar promoviendo su propio partido. Ya se decidió por lo segundo. * Es peligroso que se estén normalizando las protestas en escuelas públicas y paros de actividades porque en la Secretaría de Educación no dan respuesta. En el kínder Miguel Auza así lo hicieron porque la dependencia no resuelve la asignación de personal de intendencia. Mientras tanto, los del SNTE ya se preparan para sus bailes, la Sección 58 de Óscar Castruita lo tendría el 12 de mayo y los de Soralla Bañuelos, de la 34, el viernes 13.