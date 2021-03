El Runrún: Chapulinazo forzado a diputado; se iría al PVEM

Esta semana hubo reunión de los diputados del D21. Chuy Padilla, Navidad Rayas, Raúl Ulloa, Omar Carrera, Gaby Pinedo y Susana Rodríguez, entre otros de la pandilla, se fueron al Emporio a comer y convivir “como buenos amigos”. Ahí en la plática, le preguntaron a Héctor Menchaca si era verdad que se anotaría como candidato por el Partido Verde.

—No. Eso no es cierto, son chismes….- habría respondido Menchaca.

— ¿Cómo? ¿No te han dicho? – interrumpió Susana Rodríguez.

— No. Nadie.

—Es cierto – le confirmó la diputada del Partido Verde.

Luego, Menchaca hizo berrinche disfrazado de bromas. Recordó que ya lo habían mandado a Nueva Alianza por así convenir a la alianza con Morena y PT. Y ahora lo mandan a un territorio dominado por el morenista Saúl Monreal en Fresnillo y los tres distritos locales. Todavía se tendría que estar revisando la posición en la que Menchaca jugaría con los verdes; se pensaba en la presidencia de El Mineral, pero no pidió licencia.

No convenció

Ayer se rompió quórum en la sesión legislativa. El motivo es que algunos diputados se opusieron a que Susana Rodríguez se asumiera como presidenta de Régimen Interno y Concertación Política (CRYCP). Le arrebataron la comisión a la diputada del Verde y se dice que hay intenciones, de parte de Soralla Bañuelos, para que la CRYCP quede en manos de Nueva Alianza.

Nuevas notarias

El equipo del coordinador jurídico, Federico Soto, lanzó el 29 de enero la convocatoria para seis nuevas notarías, de las que está pendiente su designación. En el gremio de abogados hay reclamos porque, dicen, la “convocatoria pasó de noche”. Muy pocos se dieron cuenta de las codiciadas vacantes para el gremio que se abrieron en Juchipila, Teul de González Ortega, Río Grande, Miguel Auza, Sombrerete y Jalpa. La Coordinación Jurídica difundió cifras de contagios Covid-19, campañas para el uso de cubrebocas y demás, pero el asunto de la convocatoria se manejó casi como si fuera “secreto de estado”.

Sin acuerdo

Ayer se registró Reynaldo Delgadillo para la candidatura del distrito local 2 por el PAN. Antes de dejar la presidencia de Calera dejó lista la terna para reemplazarlo: Raúl Enciso Rincón, Miguel Ángel Juárez y Fernando Revilla. Cuenta la leyenda que el que lleva mano es Raúl Enciso, pero el detalle es que Reynaldo tiene un suplente y supuestamente todavía no lo han convencido de renunciar al hueso para que puedan elegir a un candidato de la terna. Ese suplente se llama Mario Alberto Hernández Martínez. Dicen en Calera que todavía está en pláticas y negociaciones con Reynaldo.

Las pluris

Hasta el momento está previsto que Gabriela Basurto vaya en el primer lugar de la lista de diputaciones pluris del PRI al Congreso local. Sin muchos méritos, Jehú Salas iría en la 2; se dice que Alejandrina Varela podría entrar en el codiciado listado. Todo mundo se está peleando por ser contemplado ahí.

Los desertores en el DIF

No tardaron en salir reproches por la “retirada” de dos funcionarios del DIF estatal que “ya se pintaron de Verde”: Flor González y Hugo Tijerín. El más indignado y furioso fue Julio Huerta, secretario de la doctora Cristina Rodríguez, quien recriminó la falta de lealtad hacia el partido, en el que hasta hace muy poco esperaban que les consiguiera algún hueso.

Runrunazos

Va por Zacatecas ya tiene planilla en Morelos. Margarita Robles va para la alcaldía y Nicolás Torres como síndico. El diputado Javier Calzada anda metiendo las manos para apoyar a Karen Veyna, de MC. La joven es buen perfil, pero no tiene estructura ni muchas posibilidades de dar la pelea. * El fin de semana algunos se indignaron en Cuauhtémoc porque una patrulla de la Policía estatal detuvo por unos minutos al padre Alfredo en su vehículo, aunque no pasó a mayores. Pero hay quienes piensan en hacer llamados a la Secretaría de Seguridad Pública por supuestas detenciones arbitrarias en la que incurren algunos elementos con automovilistas del municipio.