El Runrún: Candidatos a gobernador podrán gastar hasta $34.7 millones

El siempre espléndido Virgilio Rivera, presidente del IEEZ, fijó el tope de gastos de campaña para los candidatos a gobernador. Definió que el monto límite será de 34 millones 729 mil pesos por candidato. David Monreal, de la coalición Juntos Haremos Historia, ya reportó ante el INE un gasto de 118 mil pesos, en tanto Claudia Anaya, de Va por Zacatecas, registró que por ahora tendría un presupuesto de 4.7 millones. El IEEZ permite que en Zacatecas gasten más que los candidatos a las gubernaturas de San Luis Potosí (con tope de 29 millones de pesos) y Campeche (23 millones). Aun con esos márgenes generosos, los jurídicos de los dos principales fuerzas políticas en Zacatecas van a tratar de documentar excesos en el bando contrario. Para el caso de las candidaturas a diputaciones federales el INE determinó para temas de fiscalización que no podrán gastar más de 1.6 millones de pesos; a los que buscan una curul local el IEEZ les dio margen de ejercer hasta 2 millones de pesos; y para las contiendas en la capital, Fresnillo y Guadalupe el límite es de 3.2 millones, 4.8 millones y 3.9 millones, respectivamente. En Jerez el tope de gastos ronda el millón y medio de pesos.

Murillo vs Bárcena

El fiscal Francisco Murillo pidió que lo siguieran apoyando con el fideicomiso del impuesto sobre nómina para el fortalecimiento a la infraestructura (rehabilitación) del sistema de procuración de justicia. Pero el secretario de Economía, Carlos Bárcena, le respondió negativamente. Según Carlos, ya hubo un convenio de ampliación para incluir a la Fiscalía en los beneficios del fideicomiso, pero ese acuerdo ya concluyó. Por eso, el ingeniero químico se atrevió a notificarle a Murillo, doctor en Derecho, que su petición “carece de viabilidad jurídica”. Aunque Bárcena ofreció presentar la propuesta al comité del fideicomiso, su actitud habría caído muy mal en la Fiscalía. No son pocos los que han señalado que el secretario de Economía es terco, tiene poco oficio político y disponibilidad. Y que además parece no tener idea de las urgentes necesidades que hay en procuración de justicia.

Delegado escondido

Desde que le dieron el hueso de la delegación del Infonavit Roberto Ornelas nada de a muertito. Por lo visto no quiere atender a la gente de manera directa. La pandemia les cayó como anillo al dedo a un grupo de funcionarios holgazanes del instituto para permanecer escondidos y no dar la cara. Solamente una persona está encargada de darle atención a toda la gente de forma presencial. Y desde ahí se dan las indicaciones de los trámites, sin que Roberto Ornelas tenga que recibir a los usuarios directamente.

Intento frustrado

Fracasó el intento de quitarle la licencia al alcalde de Sombrerete, Alan Murillo. Esa era la intención de los regidores María Elena Ochoa, Cecilia Garay y Sergio García, aunque este último ya desistió de la grilla. Esos tres fueron quienes pidieron al Congreso local que se anularan el acuerdo en el que se le concedió la licencia a Alan. Pero todo indica que la licencia está firme y Ramsés Ríos se mantendrá al frente de la alcaldía mientras termina el periodo electoral.

La revancha

De los precandidatos a gobernador del PRI, Carlos Peña es el que se mantiene más en la pelea por el distrito federal 3. Va por la revancha luego de que el petista Alfredo Femat lo venciera en la elección del 2018. Tres años después se vuelven a enfrentar. Hasta el momento los dos han recorrido comunidades y municipios del distrito. Peña pide que los comparen. El exrector de la UAZ promete que hará buena mancuerna con David Monreal. Tanto los equipos de Peña y Femat tienen un especial interés por Río Grande.

Runrunazos

En Guadalupe, el senador Narro ya metió mano en el PT. Como no quisieron tumbar al candidato a la alcaldía, pusieron a Marco Ruelas como coordinador de campaña, un premio de consolación en un proyecto que no ganará. **En una gira en Tayahua, *Claudia Anaya presumió su ritmo de trabajo y advirtió que un mandatario no debe ser perezoso. “Los gobernantes no tienen por qué empezar después de lo que empieza su pueblo a trabajar”. En las comunidades de Villanueva, la coalición PRI-PAN-PRD ha sido bien recibida. Al candidato a la alcaldía Zayd Torres no le ha ido mal. *Pancho Donas, candidato del PVEM en Cuauhtémoc, organizó una cuadrilla de conductores voluntarios que se ofrecieran a llevar a los adultos mayores a los puestos de vacunación contra el Covid. Pancho Arcos Ruiz dice haber renunciado a un día de campaña para hacerla de taxista voluntario, pero sus opositores le recriminan que se haya aprovechado de la situación de la pandemia para promoverse.