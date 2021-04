El Runrún: Benjamín impugna en el Trijez; va por pluri de diversidad sexual

Benjamín Medrano, exalcalde de Fresnillo, exdiputado federal y organizador de la Fenaza, metió un proceso de impugnación ante el TRIJEZ. El nochistlense recurrió a un juicio de Derechos Ciudadanos para que se “corrija” la lista del PRI a las diputaciones plurinominales al Congreso local. Para velar por los derechos de diversidad sexual, el IEEZ de Virgilio Rivera emitió un acuerdo en que los partidos debían colocar a un representante de esta comunidad en los primeros seis lugares de la lista. Sin embargo, posteriormente en el INE se determinó que a nivel nacional, los partidos deben cumplir con una cuota de diversidad sexual en los primeros 10 lugares de circunscripción para la diputación federal pluri. Haciendo cuentas, Benjamín alega que el equivalente a esta cuota, en la lista de representación proporcional para la Legislatura local, debe ser en los primeros tres lugares de la lista, que tienen Gaby Basurto, Jehú Salas y Judit Guerrero. A Benjamín lo pusieron en el sexto lugar y sabe que en esa posición no llegará a ningún lado.

Debut tormentoso

Su estreno como magistrado del Tribunal de Justicia Laboral Burocrática puede describirse como un día de furia. Jesús Bautista Capetillo llegó en su primer día haciendo un gran escándalo y según dicen, corriendo a gente a diestra y siniestra. Se armó un gran alboroto. Coordinadores de Ponencia, secretarios Instructores, auxiliares administrativos, a quienes Bautista intentó despedir, no tardaron en organizarse e interponer una queja en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas. El escándalo llegó hasta la Secretaría General de Gobierno porque al menos 15 burócratas denunciaron acoso laboral. Pero dicen, el tribunal ya es autónomo y tiene que responder por sí mismo, no la secretaría. Funcionarios de gobierno coincidieron que Bautista olvidó que las acciones se acuerdan mediante el pleno, no por su santa voluntad.

Conflictos internos

Mientras Saúl Monreal, candidato de Morena en Fresnillo, presumió la adhesión de integrantes del Sindicato Minero Independiente, en el PRI las cosas andan mal. Se dice que el candidato tricolor Javo Torres no termina de digerir la planilla que le impusieron y de la que no ha recibido mucho apoyo, ni moral ni económico. Un sector de los priístas que no alcanzará regidurías, como seguramente sí lo harán Laura Herrera y Gilberto Dévora, ya se está planteando qué hacer luego de la elección, en el que anticipan planes de reconstrucción del partido.

Legado a la estatal

Antes de dejar la administración, el gobernador Alejandro Tello quiere mejorar realmente las condiciones de los policías estatales. Ese fue el tema de una reunión que tuvo con Myndi Díaz, jefa de Oficina del Gobernador; el secretario de Seguridad Pública, Arturo López, y Ricardo Olivares, titular de Finanzas. La intención es contemplar mejores salarios para los encargados de la seguridad, aunque también se ha advertido de la necesidad de otros estímulos como promover los ascensos y mejorar el ambiente laboral.

Es la hora

Durante la visita del priísta Enrique de la Madrid para venir a apoyar a la candidata a la gubernatura, Claudia Anaya, destacó que ya es “tiempo de las mujeres” y que lamentablemente en el país las mujeres ganan hasta 30% menos que los varones por realizar los mismos trabajos y funciones. La alianza Va por Zacatecas ha hecho énfasis en que son momentos de cambio: “llegó la hora”, dice la misma Anaya; e Hilda Ramos menciona que es la “hora de Nochistlán”, donde es candidata.

Runrunazos

La candidatura de Karlita Valdez al distrito de Sombrerete está firme. Por ahí hubo una impugnación que promovió alguien del mismo equipo, pero es un asunto que ya se resolvió con oficio político. Valdez habló con quien estaba inconforme “una de sus amigas” y ya acordaron trabajar juntas por el proyecto. *** Lyndiana Bugarín se esfuerza por encajar con los guindas, pero en la región de los Cañones ya le han puesto freno. No por ser la candidata al distrito 2 federal le van a admitir a sus recomendados. Supuestamente ya le batearon propuestas para regidor en Tlaltenango y otros municipios. * Si Reynaldo Delgadillo consigue llegar al Congreso local, será de los diputados con más y verdadero conocimiento de los problemas de la gente. Como alcalde de Calera ha vivido de cerca las desgracias de la inseguridad y sabe cómo, además de medidas de prevención y procuración de justicia, las víctimas requieren de apoyos. **Se evitaron broncas entre priístas y morenistas. *Osvaldo Ávila cambió su agenda para ir con Claudia Anaya y al final su equipo no se encontró con el de Julio Chávez en la colonia El Mezquital.