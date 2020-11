El Runrún: Batean a Carlos Puente; PVEM perdería militantes

El diputado federal del PVEM, Carlos Puente, está desesperado. Lo mandaron por un tubo en San Luis Potosí, donde el hidrocálido quería ir junto con los morenistas, pero lo rechazaron. Ya más por orgullo que por convicción, dijo que sostendrían la candidatura de Ricardo Gallardo en ese estado, a quien muchos consideran una fichita. La alianza Morena-PVEM también se podría caer en Zacatecas. Eso quiere el dirigente estatal Fernando Arteaga y Los Históricos. Por eso van a pugnar por una consulta igual a la que hicieron para San Luis Potosí. Para acrecentar el rechazo a los verdes, el sábado estará en Zacatecas la senadora Citlalli Hernández, una de las tantas morenistas que no quiere ver de cerca a los ecologistas. El futuro del otrora aliado del PRI está en riesgo. Su ya escaso padrón de no más de 500 militantes podría reducirse más. El diputado Adolfo Zamarripa los abandonó y en esa lista se incluirían funcionarios del gobierno de Tello, más identificados con la estrategia de Todos Unidos Contra Morena (Tucom), que con la “política de alianzas” de Carlos Puente.

Decepcionados

Se dice que hay seguidores del PVEM (pronto dejarán de serlo) que se han acercado a los morenistas. No para promover la alianza entre ambos partidos, sino para “sumarse a la 4T”, pero con el cambio de camiseta. Una parte de los inconformes se decepciona de que su dirigente Puente los mantenga como rehenes de sus decisiones cupulares, sin siquiera consultarlos, como si fueran ganado que simplemente cambian de corral para el lado que más convenga. El Partido Verde no tiene la fuerza para sobrevivir “solo”. Necesita un huésped que le ayude a estar en la jugada. Dicen que hasta en el misma dirigencia estatal el profe Carlos Alvarado Campa está preocupado por el destino que tendrá el partido.

Saldos pendientes

Para explotar el dinero pendiente de lo que quedó del Fondo Minero, en Zacatecas se conformó el comité con el alcalde de Fresnillo, Saúl Monreal; Carlos Bárcena, secretario de Economía; Tere Guzmán Guardado, representante de comunidades indígenas y núcleos agrarios; el subsecretario de Minería del Gobierno Federal, Francisco Quiroga, y el representante de las empresas mineras Luis Fernando Meillón del Pando. La entidad tendría un saldo pendiente de 355.8 millones de pesos; 272.4 millones corresponden a Gobierno del Estado y de los municipios con más saldo pendiente están Mazapil, con 38 millones; Ojocaliente, 18 millones y Zacatecas, 15 millones. Fresnillo fue ejerciendo proyectos y ya solo le quedarían 1.2 millones de pesos y es todo. Gracias a los legisladores de la 4T, la entidad perdió la ventaja que representaba ser un estado minero.

Consenso milagroso

Pese a los constantes pleitos en el PRD, anticipan que a más tardar este sábado, los diferentes clanes de Arturo Ortiz, Juan Mendoza, Miguel Torres, Lalo Rodríguez y los demás, por fin se pondrán de acuerdo para que haya humo blanco en el partido. La intención sería un consenso para la llegada de Raymundo Carrillo como dirigente estatal del partido. A Ortiz Méndez le han reprochado su larga permanencia en el comité, pero a últimas fechas el ingeniero ha estado dispuesto a irse. No está aferrado a permanecer.

Las mediciones

Para acomodar las calabazas de la súperalianza en Zacatecas y Guadalupe, entre todos los aspirantes se acordó que habrá mediciones para que todo se defina la próxima semana. Hubo tensión en ese acuerdo entre los priístas de Guadalupe porque algunos querían posponer esa medición. En Zacatecas se sumarán a los aspirantes Víctor Anaya, hermano de la senadora Claudia Anaya, y el contralor Paco Rivera. La carta fuerte para un distrito sería Víctor Rentería, quien podría hacer mancuerna con Reynaldo Delgadillo, alcalde de Calera, en el otro distrito.

El mismo destino

Tiene muchas broncas el presidente de Nochistlán, Armando Delgadillo. Recientemente presumió una inversión de 2.4 millones de pesos para 540 luminarias de 50 watts. Pero, por las especificaciones de las lámparas hay sospechas de supuestos sobreprecios y es un asunto que ya estaría investigando la Contraloría municipal. Pero eso no es lo que más le preocupa al alcalde. Delgadillo ya no se puede reelegir, y cuenta la leyenda que en el D21 ya tienen una propuesta de sucesor. Y no es nadie del equipo de Armando. Al edil normalista lo estarían arrastrando entre las grillas Morena-PT; no se descarta que tenga el mismo destino que El Cepillo Figueroa, alcalde de Loreto: seguir en la 4T distanciado del monrealismo.

Runrunazos

Ya rindió protesta como comisionada del INAI Norma Julieta del Río. A pesar de las funciones en la encomienda federal no se despegaría de los asuntos en Zacatecas. * La Comisión de Salud, que preside Karla Valdez ya aprobó el dictamen de la iniciativa del gobernador Tello para hacer obligatorio el uso de cubrebocas. Jesús Fernández, presidente del Colegio de Médicos, les pidió a los diputados más acuerdos por la salud y menos grillas. ***Hoy el diputado Omar Carrera presentará su informe de manera virtual.