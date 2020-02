El Runrún: Aumentarían cuotas al Issstezac

De 16 mil mensuales, promedio de pensiones

La salvación del sistema de pensiones traerá un costo político para el recién designado director del Issstezac, Marco Vinicio Flores Guerrero, de quien se dice ya le habrían prometido la candidatura a una diputación federal.

La reforma al instituto del 2015 es como un libro del Apocalipsis del sistema de pensiones, en el que el actual secretario de Administración, Víctor Rentería, fue anticipando, como si fueran profecías, los escenarios que hoy está enfrentando el instituto. Se advertía que para el 2018, el Issstezac ya tendría que echar mano de la venta de bienes, lo que agarró desprevenido al exdirector Paquito Martínez; ahora, la “profecía” que estaría en revisión es la que urge aumentar los porcentajes de aportaciones, o de lo contrario el instituto “se descapitalizará” en 2024.

Era por mientras

La reforma, en la que también participó el mismo Marco Vinicio, contempló un aumento gradual en las aportaciones de trabajadores de Gobierno del Estado del 7% en 2015 hasta el 12% en este año y los venideros. Pero ese 12% no debía ser definitivo, se advertía que siempre tenía que estar en constante revisión. No se descartaría que Marco Vinicio promueva un aumento en la edad requerida para recibir una pensión y en el porcentaje de aportaciones o que le eche la bolita al próximo gobierno.

Más grillas

Una buena parte de los diputados se molestó con su compañera Alma Dávila. Primero porque no consultó a nadie para armar una manifestación en el Congreso porque a los jubilados no les pagaban una parte del aguinaldo pendiente; y segundo, porque capitalizó políticamente el asunto. Es cierto que se han tenido malos manejos en el Issstezac e irregularidades de exdirectores como el gandalla de Víctor Infante, pero el principal principal problema es que se rebasó la esperanza de vida que se tenía prevista en el sistema y las aportaciones no han sido suficientes en relación con lo que acaban cobrando los pensionados a largo plazo. Y es una situación que no solo pasa en Zacatecas, sino a nivel global.

Según datos del Issstezac, el promedio de la pensión de los 4,200 pensionados sería de 16 mil pesos mensuales; hay quienes reciben hasta 60 mil y otros ni a 3 mil pesos llegan, pero los pagos que dan a estos derechohabientes por años de servicio, vejez, invalidez, viudez y orfandad representan un déficit en relación a las aportaciones que recibe el instituto. Por eso estaría en manos de Marco Vinicio impulsar una nueva serie de medidas y poner en marcha las que estarían pendientes del 2015.

Lo revisan por gastalón

Al siempre pediche presidente del IEEZ, Virgilio Rivera, lo tuvieron qué auditar por instrucciones que llegaron desde la Secretaría de la Función Pública federal. Fue la titular de la Función Pública local, Paula Rey Ortiz, a quien tocó revisar las cuentas del organismo, donde suelen amenazar con que están en riesgo los procesos electorales porque el dinero no alcanza. Según como se vayan analizando los resultados, se podrían tener armas para apretar al instituto para que verdaderamente aplique políticas de austeridad. Se supone que el exauditor Jesús Limones, como contralor del IEEZ, debiera hacer observaciones, pero se le considera uno más de la “mafia electoral”.

Se destapa La Polla

Este lunes, Alfonso Ramírez viene a Zacatecas para reunirse con el dirigente Fernando Arteaga y la militancia de Morena. Se anticipa que los planes de La Polla Ramírez son destaparse, pero no para la gubernatura de Zacatecas, sino para quedarse como presidente nacional de Morena, más allá de la encomienda provisional que le confiaron. Ya lo respalda el diputado federal Porfirio Muñoz Ledo.

Caiga quien caiga

El Oso Medina está pidiendo a los mismos morenistas que denuncien los casos concretos de corrupción de los que tengan conocimiento entre los servidores de la nación. Aunque “sean del mismo equipo”, Medina insiste en que señalar corruptelas es ayudarle al presidente Andrés Manuel López Obrador. Parte del discurso del morenista es que los gobernantes no deben tenerle miedo a meterse en broncas por denunciar transas. Ayer estuvo en Durango para exponer su mensaje ante un grupo de morenistas, entre los que se incluyó el exdiputado experredista Santiago Domínguez.

Operación cicatriz

El sector del PRI que apoya al secretario del Campo, Fito Bonilla, espera que en un par de meses pudiera definirse ya una línea para apoyarlo en unidad. Parte de esa estrategia también representará una “operación cicatriz”, porque el más renuente de los otros aspirantes es el titular de la Sedesol, Roberto Luévano. Incluso, se dice que el exalcalde de Guadalupe ya amenazó: “si no hay igualdad de condiciones (entre los candidateables), me retiro”.

Competencia entre migrantes

Entre los priístas migrantes que se han reunido con el líder nacional del partido, Alito Moreno, destacan los zacatecanos. Sara Treto Bugarín participó en la logísitca y el encuentro con el dirigente en Los Ángeles, mientras que hoy la diputada Lizbeth Márquez y Roberto Lamas, de Atención a Migrantes en el PRI, lo recibirán en Chicago. Se va calentando la competencia por las diputaciones migrantes del próximo año, en el que también está muy apuntado José Juan Estrada, titular de la Sezami. El exdiputado local, Felipe Cabral, también tratará de influir en los acuerdos partidistas y, de prosperar la iniciativa para designar curules federales a paisanos, la competencia estará en grande.

Cruda por eventos

En las crónicas del Colegio de Ingenieros apuntaron que la presidenta Judit Trejo está metida en una bronca. Supuestamente, debido al evento nacional que organizaron el año pasado dejó al colegio en números rojos. Los ingenieros que están ahí ya han recibido las exigencias de Trejo para que paguen sus cuotas, porque hay proveedores que la persiguen por deudas de más de 300 mil pesos, por lo menos. Los agremiados se quejan de que su presidenta echó la casa por la ventana en su evento, pero no tenía p’a pagar.

Recomendado

En la Coordinación Estatal de Planeación, Antonio Rivera se siente con suficientes méritos para relevar a Marco Vinicio, con quien estuvo colaborando. Y espera que así como se “respetó” un ascenso y recomendación de su antecesor para dejar a Nano Maldonado como secretario del Agua y Medio Ambiente, espera que en la Coepla pase lo mismo.

En tanto, se anticipa que vendrían más cambios y nombramientos en el Gobierno del Estado durante esta semana; en algunos casos no habrá mucho margen de maniobra y solo llegarán para cerrar el telón.

Reactivarán organizaciones

En el PRI buscan reactivar organizaciones que han estado olvidadas como Movimiento Territorial, acéfala desde que Navidad Rayas huyó a Morena. Cuenta la leyenda que el gobernador Alejandro Tello, durante el juego de Mineros al que asistió con El Japo Ricardo Lamas, valoraría mandar al villanovense al rescate de esa asociación. Otra renovación pendiente es la CNC, donde el líder Toño Martínez sigue con sus grillas en contra del expresidente Humberto Rincón, lo que desgastó a la organización.

Reaccionó

Dicen que el director general del CECYTEZ, Leonel Cordero, regañó a su director de Planeación Juan García, ante los señalamientos de que negociaba las cargas de trabajo. Inmediatamente, lo pusieron a trabajar en la asignación de maestros pendientes.