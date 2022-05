El Runrún: Atorado, proyecto del centro de detención del alcoholímetro

Quieren espacios del Sizart

Corren a funcionario por clavarse la gasolina

Desde el año antepasado debía estar terminada la obra del “Torito zacatecano”, un centro de detención para los borrachínes que caen en los operativos de alcoholímetro, pero hasta el momento “se desconoce cuándo se vaya a poner en funciones”. Lo reconoce el mismo Oswaldo Caldera, que sigue como jefe de la Policía de Seguridad Vial, aunque ahora en calidad de encargado. La fundación Abinveb, propietaria de Grupo Modelo, donó por ahí de 7 millones de pesos para la obra, que tenía que iniciar en junio del 2020, pero los trabajos a cargo del constructor Rafael Rodríguez Rodríguez comenzaron hasta octubre de ese año. La obra prácticamente está lista, pero nadie ha fijado un plazo para que el Torito entre en funciones. Llevan más de un año en que están por inaugurarlo, pero el proyecto está atorado. Cuenta la leyenda que hay observaciones por solventar y que incluso Caldera está esperando el nombramiento oficial, o que de plano lo sustituyan por otro.

Retoman alcoholímetros

A pesar del panorama de inseguridad, que mucho se habló en la comparecencia del fiscal Murillo, juran en la Policía de Seguridad Vial que hasta el momento nadie ha recibido amenazas durante los operativos alcoholímetros. Y si estos se suspendieron durante algunos meses, no fue porque los oficiales de tránsito tuvieran miedo, sino por indicaciones de la Secretaría de Salud, a cargo todavía de Uswaldo Pinedo. “La prueba se realiza mediante aire expirado”, alegan en Seguridad Vial y por eso, para disminuir riesgos de contagio por Covid, los operativos de alcoholímetro fueron disminuyendo. Pero en este mes ya están de regreso. El pasado fin de semana colocaron uno en la Calzada Solidaridad. De todas formas, a veces los tránsitos hacen recorridos de vigilancia para detectar borrachínes y dicen, también con fines recaudatorios.

No cederán el Sizart

En el anuncio del gobernador David Monreal de la millonaria inversión en Sizart, confirmó que no cederá el espacio a terceros y mucho menos para hacer negocios personales. El espectro digital de Sizart puede transmitir hasta tres canales de manera simultánea, actualmente y desde su creación solamente se utiliza uno, pero ya han saltado muchos interesados en aprovechar el espectro digital para crear nuevos canales de televisión en Zacatecas. Además de un par de empresarios locales, hay algunos ex empleados del sistema que le han propuesto a organismos locales que le soliciten al gobernador ese espacio para hacer su propio canal; la Legislatura local y la UAZ han sido de los afortunados en recibir esa propuesta. Sin embargo se han topado con pared debido a que es interés del gobierno estatal mantener para su uso exclusivo todo el espectro digital.

Drama en la Secretaría de Educación

Felipe de Jesús Cordero Rosales era el encargado de surtir gasolina en las unidades del Programa Escuelas de Tiempo Completo. Por ahí a finales de noviembre lo cacharon despachándose combustible en la madrugada, en un vehículo particular con recursos del programa. Felipe no lo negó. Dijo que llevó a su hijo con el pediatra y no tenía dinero para comprar el medicamento. Nadie le prestó y según él, en su desesperación hizo lo que hizo, supuestamente con la intención de reintegrar el dinero una vez que le llegara su aguinaldo. Su historia no conmovió y terminaron corriéndolo, pues incurrió en un acto de corrupción. Pero hay gente en el magisterio que lo pone como ejemplo para que la secretaria de Educación, Maribel Villalpando, sepa al menos de la importancia de que el salario llegue a tiempo. Por eso es de los funcionarios que piden su comparecencia.

¿Qué hará Brito al respecto?

A pesar de recibir un salario mensual bruto por arriba de los 100 mil pesos, quizá sea mucho esperar del auditor Raúl Brito que proceda contra sus propios jefes. Quedó en evidencia el diputado Xerardo Ramírez al facturar gastos para ir a Playa del Carmen y Puerto Vallarta para atender cuestiones partidistas, aunque se dice que tal vez ni siquiera hubo reuniones del PT y el motivo de esos viajes sería personal. Tampoco quedó muy claro un viaje a Monterrey que hace tiempo hizo Jehú Salas, de quien dicen tiene como protegido a Jeovani González, funcionario del Congreso local que sería su pariente.

Runrunazos

A pesar de una petición de Tania Carranza, directora del tecnológico de Fresnillo, para que se finiquitara al extitular Mario Dévora, este sigue en la institución como docente. El exdirector recrimina la falta de conocimiento para haber propuesto su finiquito en una junta de gobierno, cuando no correspondía. * Diputados locales morenistas pidieron bajar un punto de acuerdo en el que se proponía el despido de dos parientes de la legisladora Karla Valdez, por presunta contratación “irregular”. Los oficialistas prefirieron aguardar y ellos saben que hay más casos de nepotismo en el estado, incluso por parte de funcionarios de la Nueva Gobernanza. ** Ya es innegable cierto pique entre la senadora Lily Tellez y el senador José Narro. Cada vez que puede, la sonorense le pega al tamaulipeco, como un reclamo que le hizo por estar de acuerdo en quitarle el fondo minero a los gobiernos estatales. * El rector Rubén Ibarra, la secretaria General de Gobierno, Gaby Pinedo, y el fiscal Murillo tuvieron una reunión sobre asuntos de seguridad para los estudiantes de la UAZ.