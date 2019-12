El Runrún: AMLO y Morena le dan la espalda a Chole Luévano

Por belicosa y ocurrente, a la senadora Soledad Luévano le dieron la espalda en Morena. Hasta el presidente AMLO advirtió que su iniciativa sobre la ley de asociaciones religiosas, señalada por atentar contra el Estado laico “no se debe tocar. (…) Al César lo que es del César…”, argumentó el tabasqueño. Y la dirigente nacional de Morena, Yeidckol Polevsnky, aunque decía desconocer quién era Chole Luévano, sentenció que su iniciativa nació muerta. Entre lo más radical que propuso la senadora está una reforma que permitiría evadir responsabilidades legales aduciendo motivos religiosos y facultar al estado a realizar convenios con asociaciones religiosas. Pero independientemente de esa iniciativa, dicen que Chole ya no cabe en Morena porque no entendió que las elecciones ya terminaron. Y que la gente de la 4T debe ayudar a todos, no solo a los del partido. Ese fue un mensaje que dejó Yeidckol al alcalde de Zacatecas, Ulises Mejía, al senador José Narro, y otras figuras del movimiento.

La venganza

El DIF estatal y su director Omar Acuña mandaron por un tubo al diputado local Juan Mendoza. El perredista les pidió 200 bolos y 200 despensas para repartir en Río Grande, pero le dijeron que no hay dinero. Total, habrían dicho, si el diputado se quiere sentir Santa Claus que le cueste. Pero cuenta la leyenda que un motivo para no ayudarlo fueron comentarios muy provocadores y ofensivos que Juan hizo contra Benjamín Medrano por la organización de la Fenaza de este año. Muy pronto se le ofreció al diputado ir a tocar las puertas del DIF y al parecer la negativa fue una forma de vengarse del perredista.

Broncas en el DIF

Con una nómina de más de 700 burócratas, Omar Acuña no la tiene fácil en el DIF estatal. Tiene muchas grillas, problemas y pendientes. El desorden que hay obligó al funcionario a pedirle una prórroga al auditor Raúl Brito para que Federico Borrego presentara sus informes por la organización de las ferias 2017 y 2018. Además, mientras se lamenta la escasez y miseria en el sistema, a tal grado de no comprar jabón para los baños del parque La Encantada, se han criticado gastos excesivos por el concepto de viáticos en la dependencia.

Acorralan al rector

El SPAUAZ ayer citó al rector Antonio Guzmán para que explicara porqué todavía no les ha llegado el anhelado aguinaldo. Acorralado, El Waca argumentó que todavía está en espera del recurso, que puede ser mañana, pasado o quién sabe cuándo. Y mientras todo mundo en la UAZ espera que llegue el aguinaldo, hay académicos que proponen que se haga uso del fondo mutualista para pagar, y reponerlo una vez que les depositen. Por cierto, dicen que generó mucha expectación e intrigas una reunión que sostuvieron Cuauhtémoc Rodríguez, el exlíder del STUAZ Rafa Rodríguez Espino y Pedro Martínez, secretario general del sindicato de profesores.

Beneficio de la duda

Aunque el exdirector del CECYTEZ, Renato Rodríguez, y compañía se quejaron con Yeidckol Polevnsky del proyecto de concesionar la basura en el gobierno de Guadalupe, la dirigente nacional de Morena dijo que estas modalidades pudieran incluso mejorar el servicio y aseguró que hablaría sobre el tema con el alcalde Julio César Chávez. Le dio, por lo pronto, el beneficio de la duda, por lo que Renato y sus morenistas de Guadalupe, quienes “querían ver sangre”, quedaron molestos y desesperados.

Runrunazos

En las posadas de la burocracia, cuando un jefe se gana algo en una rifa los demás presionan para que done el premio y lo vuelvan a rifar. Así le ocurrió al exjefe de Recursos Humanos del Congreso, Gerardo González Villegas. Ya no es director, pero sigue ganando igual. Y aunque le rogaron para que se viera generoso se aferró a su premio económico. * Carlos Antonio Carrillo, alcalde de Jalpa, ya está de pachanga con la feria regional de su municipio. Pero entre los opositores advierten que ahora sí debe rendir cuentas claras y no compromete financieramente al ayuntamiento. En el PRI lamentan que el joven contralor Gustavo Adolfo Ríos ha sido como un cero a la izquierda y le ha faltado inteligencia y carácter para meter en cintura a los funcionarios de Jalpa.