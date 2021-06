El Runrún: AMLO llevó a Marcelo Ebrard a Jerez

El senador Ricardo Monreal, como figura zacatecana, pudo haber estado en la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Jerez para homenajear al poeta Ramón López Velarde, pero el tabasqueño se hizo acompañar, entre otros funcionarios, por Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores. No faltaron las intrigas y las especulaciones. Ricardo y Marcelo suenan como presidenciables para el 2024. Al segundo lo persigue la tragedia y el escándalo por el colapso de la línea 12 del metro, en la que fallecieron 26 personas. Pese a ello, parece seguir teniendo la confianza del Presidente. En cambio, el exgobernador de Zacatecas aunque presume esfuerzos por sacar adelante las reformas de AMLO, no se le ve como un cuadro de más prioridad que Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno en la Ciudad de México, o el mismo Ebrard.

Mucho poder

La llegada de AMLO a Jerez, la tarde del sábado, también fue una muestra del poderío presidencial, propia de los gobiernos priístas de los setenta. Un día antes, le pagaron a los comercios cercanos a la primaria López Velarde para que no abrieran. A la misma escuela le invirtieron en obras de un día para otro. La Guardia Nacional y otras corporaciones mantuvieron operativos y mucha seguridad para quien ha dicho que no necesita escoltas. El presidente dejó en claro que admira al poeta jerezano, pero criticó a intelectuales que pretendiendo ser imparciales en realidad toman partido. Su discurso no le gustó a todo mundo, pero igual había que aplaudir. Luego de poco más de una hora el evento terminaba y el Presidente se marchaba. Entre la lluvia también se iban yendo el gobernador Alejandro Tello, Rafa Flores como funcionario federal; Lula de la Rosa, de Seduzac; Alfonso Vázquez de Cultura, el rector Rubén Ibarra y el académico Marco Antonio Flores Zavala, entre otros. La UAZ continuará mañana los homenajes a López Velarde en un congreso internacional.

Para no olvidar

En su intervención Tello le dijo al Presidente: “le hemos dado buenas cuentas a la democracia”. Destacó que en la elección se respetó la voluntad de los ciudadanos, es decir, su mensaje fue que el Ejecutivo no metió las manos en contra de David Monreal. Luego, respecto a la solicitud de recursos para carreteras le mencionó que precisamente la oposición (Morena) le recriminaba el abandono en infraestructura. Y ahora es responsabilidad de Morena que sí se arreglen las carreteras.

Caso difícil

No es tan fácil para el fiscal Francisco Murillo procesar a exservidores públicos por presuntas corruptelas y dicen que uno de los casos ya se le está cayendo. Las observaciones a la administración del fallecido Jorge Luis García Vera, en Villanueva, no han terminado aún y se dice que la Fiscalía no ha tenido elementos para continuar con el proceso en contra de María Engracia González, síndico en ese periodo (2016-2018). González se amparó contra las acusaciones de desvío de recursos en los que incurrió esa administración. Lo grave para la Fiscalía, según se dice en el gremio de abogados, es que la exsíndico de Villanueva recurre a atajos legales que también podrían ser usados por otros políticos denunciados en la Fiscalía, como Gregorio Macías de Mazapil.

Saltan al ring

No tardan los grilleros que saltan para oponerse al proyecto de reforma del Issstezac. La diputada Alma Dávila hoy sale a decir que van en contra. Pero en el equipo de Marco Vinicio Flores, del Issstezac, manejan el tema en sus dimensiones: mantener los mismos beneficios para cerca de 20 mil derechohabientes y poco más de 4 mil pensionados va por encima del interés general de un estado con más de millón y medio de habitantes. Además, la tijeratazos afectarán a los futuros pensionados, no a los actuales. La casta dorada seguirá cobrando sus 60 días de aguinaldo, y los burócratas millenialls, si bien les va, solo 30. También es cierto que se le apuesta por la liquidación de negocios del instituto, esos que más que negocios resultan ser cultivo de raterías e ineficiencias. En realidad, las tiendas y otros comercios de Issstezac nunca pudieron hacerle frente a sus competencias de la iniciativa privada y, en lugar de darle rendimientos a los derechohabientes, les entregaban pérdidas.

PRI arreglado

Al menos en las pluris del PRI, terminaron los pleitos internos. Benjamín Medrano ya no insistió en subir al 2 de la lista y mediante un acuerdo, se conformó con el cuarto lugar. De todas formas el segundo lugar quedó fuera de las 12 pluris para la 64 Legislatura. Pero el PRI lo pelea para que pueda entrar Víctor Rentería y no José Luis Figueroa.