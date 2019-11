El Runrún: Alcalde y líder de la CNOP, de compadres a enemigos

El líder de la CNOP, Héctor Bernal, trae un pleito casado con su amigo de antaño Daniel López, alcalde de Ojocaliente. Entre ambos están atentos a las observaciones que cada uno trae y de cómo pueden aplastar al otro. En la actual administración están muy atentos a las observaciones de anteriores alcaldes como el mismo Héctor, Iván Hussain Vitar y Humberto Ricón. Y además de que se tuvieran que reintegrar recursos a Ojocaliente, la actual administración quisiera castigos duros como una inhablitación. La administración de Bernal trae una denuncia interpuesta por el auditor Raúl Brito por “fraude procesal en juicios laborales” y gastos incongruentes en telefonía celular, durante 2013. Pero los actuales funcionarios municipales parece que olvidan que durante el reinado de Héctor en Ojocaliente, el ahora alcalde Daniel hizo la obra del mercado municipal y solían ser “uña y mugre”. Hasta Miguel Bernal, hermano del dirigente de la CNOP, se acomodó en una regiduría por el PT. Una de las diferencias entre los examigos es que el regidor Ernesto Rodríguez, antiguo cuadro de Bernal, se cargó hacia el lado del actual alcalde. Así pues, entre otras diferencias políticas y personales, ya se declararon la guerra, cuando hasta hace no mucho solían ser amigos.

No se va

En una junta entre el diputado federal Mario Delgado, presidente de la Jucopo, y los de la Comisión de Ganadería, grillaron duro al fresnillense David Monreal. Incluso, el diputado José Ricardo Delsol consideró que hasta pudieran relevarlo del cargo de coordinador de Ganadería, luego de que los dejara plantados en reuniones de comparecencias y reportara subejercicios de 3 mil millones de pesos. Pero con todo y los ataques, David se mantendría en cargo. En la 4T tienen tolerancias monumentales al desempeño de los funcionarios. Si con todos los problemas graves que trae el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, no se va, mantener en el puesto a David no les cuesta nada, independientemente de los errores o aciertos que tenga.

Otro berrinche

El regidor de la capital Luis Monreal y sus amigos hicieron berrinche porque no pudieron evitar que la administración que dirige Ulises Mejía solicite un adelanto de participaciones de 20 millones de pesos para incentivar la obra pública y detonar la economía. Al berrinche también se sumó el diputado local Omar Carrera, con intenciones claramente más políticas que de otra cosa. El legislador también debería pronunciarse por revisar detalles y gastos de la feria de El Mineral, como lo ha hecho con el patronato de la Fenaza que encabezó Benjamín Medrano.

Sector importante

Con la crisis que agobia al sector de la construcción, las reuniones de la CMIC ya no son tan concurridas como antes. Y se han tenido que hacer algunos recortes de gente que trabaja para la cámara. Con todo, el gremio es y seguirá siendo un sector importante para la entidad. Quizá por eso el director del IZEA, Carlos Peña, fue con el presidente de la cámara, Jorge Hiriartt, a ofrecer apoyo para la educación de albañiles. Pese al panorama crítico, en la CMIC dicen que la SCT es la que sí trae inversiones fuertes para obra.

Extorsionados

Ante las grillas y envidias por ver cuánto gana quién y gana más que quién, en Miguel Auza ya les preocupó que se sepa lo que los funcionarios le cuestan al erario. La secretaria de Gobierno, María Soledad González, dijo que “comenzaron a extorsionar a todos; estuvieron llamando, por eso nos da miedo dar a conocer todo esto”. Pero al alcalde José Alfredo González le advirtieron que no se haga tarugo con los datos de la nómina y que al final no resulte como Chayo Robles, que ni sabía.

Colaboración de EU

La Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley de la Embajada de Estados Unidos ya comenzó a trabajar con la Fiscalía de Francisco Murillo y el Tribunal de Justicia, presidido por el magistrado Armando Ávalos, en el proyecto “Diagnóstico de las Decisiones Estratégicas de los Ministerios Públicos”, que es para recopilar datos de las situaciones que influyen en la toma de decisiones en la impartición de justicia. El proyecto de colaboración, como parte de la iniciativa Mérida, tendría entre otros objetivos, identificar factores de riesgo e inseguridad en el sistema, además de evaluar los índices de impunidad.

Runrunazos

El PRI revivió sus eventos masivos con la toma de protesta de Omar Tellez y Yahaira Félix, como dirigentes de la Red Jóvenes por México. En el comité estuvieron el gobernador Alejandro Tello, el secretario del Campo, Fito Bonilla; Jehú Salas, secretario General de Gobierno y la dirigente nacional de los jóvenes Hiram Fernández, entre otros. *** El senador Ricardo Monreal felicitó vía twitter al presidente Andrés Manuel López Obrador en su cumpleaños con una foto en la que aparecen los dos y también su hija Katy Monreal. En el equipo de ella presumen que es un mensaje para que vaya por la dirigencia.