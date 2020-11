El Runrún: Advierten de supuesta corrupción en el Inzace

El director del Inzace, Francisco Carrillo Pasillas, se echó a un montón de constructores en contra. Lo tienen en la mira y algunos tienen pensado ya denunciarlo por supuestos pecados en la asignación de obra pública. Uno de los quejosos llamó al doctor Antonio Sánchez González, del Sistema Estatal para Corrupción. Pidió saber qué se podría hacer para denunciar presuntos influyentismos en la asignación de obra pública; Sánchez González reiteró que hay varios canales para hacer la denuncia además del sistema: Función Pública, Fiscalía y el Tribunal de Justicia Administrativa. Recordó que incluso se pueden hacer las denuncias de forma anónima. En el Inzace alegan que no falta uno que otro contratista berrinchudo por que no le dan obra. Es un asunto que se debe investigar. Algunos agremiados de la CMIC estarían inspeccionando las declaraciones patrimoniales de Carrillo y demás funcionarios que participan los procesos de licitación. Mientras tanto, Pascual González, presidente de la cámara, espera que el gobierno de Tello le cumpla con la convocatoria para un paquete de obras.

Las reglas

Si el juego ya comenzó las reglas ya no se pueden cambiar, es lo que alegan todos aquellos que están en contra de la paridad de género en las candidaturas para gubernaturas. Dicen que no están en contra de la equidad de las mujeres, sino de que el Instituto Nacional Electoral se haya atribuido funciones que no le corresponden. En todo caso el pleito está vigente. El Senado (no solo Ricardo Monreal) impugnó la disposición. También lo hizo el PAN nacional. Noemí Luna, dirigente estatal de Acción Nacional, dice que están en contra de que no se les dé libertad a los partidos con la designación de candidatos. Independientemente de eso, la alianza PRI-PAN-PRD iría. Esta semana en el comité nacional a Noemí le dieron luz verde para “explorar” la alianza.

La veladoras

Las senadoras Claudia Anaya, del PRI, y la petista Geovanna Bañuelos tendrían sus veladoras para que el Tribunal Electoral de la Federación avale la paridad de género para que en 15 estados que tendrán elecciones, se asignen por lo menos siete candidaturas a mujeres. Claudia manifestó apoyo a Fito Bonilla como coordinador estatal de afiliación en el PRI, pero tampoco habría perdido la esperanza. Después de todo, anticipan que Zacatecas, que representa menos población y dinero que otros estados, sería de los comodines para que los partidos cumplan con su cuota de paridad.

Amarillos contra amarillos

Los jefes nacionales del PRI, Alito Moreno; PRD; Jesús Zambrano, y Marko Cortés del PAN tienen claro que las alianzas se habrán de dar, pero con algunos forcejeos. En Zacatecas, entre Eleuterio Ramos, de Valparaíso; Arturo Ortiz Méndez y el diputado Juan Mendoza mayoritean en el consejo estatal, pero Chuy Zambrano ha mostrado su respaldo hacia el alcalde de Villanueva, Miguel Torres y es a lo que le apuesta el profe. En el Torres 21 quieren una medición, a lo que el grupo de Ortiz Méndez habría reaccionado con la propuesta de lanzar al ruedo al diputado Mendoza.

Verduleros contra profes

A la secretaria de Educación, Lula de la Rosa, le habrían llegado quejas de verduleros, vendedores de fruta y otros proveedores de alimentos que piden “piso parejo” en las compras que hacen en las escuelas de Tiempo Completo. Supuestamente, en algunos planteles los directivos, los profes y toda su parentela son quienes acaparan las compras de alimentos y son ellos mismos los que hacen negocio, en lugar de ir a los comercios establecidos. Alejandro Antonio Dueñas, coordinador del Programa Escuelas de Tiempo Completo, ya estaría investigando en qué planteles ocurren esas prácticas.

Tres quincenas sin cobrar

A los instructores del Centro Acuático Centenario no les han pagado en dos quincenas. A como van las cosas el día 15 tampoco les pagarán. Por el tema del Coronavirus las albercas están cerradas, pero dicen los instructores que tienen derecho a cobrar como otros gremios de la burocracia que siguen recibiendo su salario íntegro y puntual. Adolfo Márquez El Patas, director del Incufidez, ha hecho algunos intentos por conseguir lana, pero sigue la sequía. Los nadadores tampoco están pagando sus cuotas y eso tiene preocupado al Patas, quien en su caso sí sigue cobrando.

Runrunazos

El alcalde de Fresnillo, Saúl Monreal, y la presidenta del DIF municipal, Lupita Pérez, lanzaron una campaña para donación de juguetes, que será del 23 al 27 de noviembre. El alcalde quería preparar algo para los niños, ya que por el Covid se suspendió la verbena por la sonrisa de Un niño y el desfile del 20 de Noviembre. * Para este viernes, el secretario de Seguridad, Arturo López; el secretario técnico Osvaldo Cerrillo y representantes de la Guardia Nacional tendrán una reunión en Francisco R. Murguía con los alcaldes de la zona norte del estado.