El Runrún: Activan alarma contra infamias en el D21

Ya salieron las primeras reacciones por unas mantas, presuntamente del crimen organizado, en las que intentan embarrar a David Monreal para restarle puntos. David no es gobernador ni secretario de Seguridad Pública, por lo que no tiene injerencia en el combate al crimen ni en supuestos pactos “para dejar entrar” a determinado grupo. Pero “mucha gente se va con la finta”, lamentan en el D21. Independientemente de la veracidad y lógica de las acusaciones, no faltará quien se las crea. Por eso los diputados Héctor Menchaca y Chuy Padilla pidieron acabar con las campañas negras, y que el fiscal Murillo investigue el caso de las mantas. No son los únicos del D21 que están preocupados. Los estrategas del proyecto anticipan que vendrán más ataques. El senador Ricardo Monreal escribió La Infamia para defenderse de quienes le han querido achacar a él y su familia vínculos con la delincuencia. Pero no será suficiente. David necesitará responder.

Arrincona Federación al Cobaez

Dos “brazos armados” del Gobierno Federal tienen arrinconado al Cobaez. A la directora de los colegios, Judit Guerrero, le notificaron que hay dos grandes problemas por temas de dinero. Uno es con el SAT, que está auditando diciembre del 2016; supuestamente hay omisiones de ISR ya documentadas por al menos 21.4 millones de pesos, sin contabilizar otros periodos en que tampoco se pagó el impuesto. La Función Pública federal también anda acosando al colegio por pagos a las prestaciones del magisterio. Hay por lo menos 20.3 millones de pesos que deben solventarse. Las secretarías de Educación, Finanzas y Función Pública del estado ayudarán al colegio para que atienda las observaciones.

Empleados de AMLO

Quienes votan por los proyectos que impulsa el presidente Andrés Manuel, más que diputados federales son empleados de este, recrimina el alcalde de Villanueva Miguel Torres. Y reprocha que por supuestos temas de corrupción hayan planteado la eliminación de fideicomisos en lugar de buscar la eficiencia en estos programas. Para el perredista la 4T es como un pésimo médico que decide amputarle la pierna a un paciente por una uña enterrada. Por ahora, lo que genera escalofríos en el frente Tucom (Todos Unidos contra Morena) y en todo el país, es que la 4T ahora vaya a meterse con las afores.

Los programas no ganan elecciones

Para Fito Bonilla, los resultados de las elecciones en Coahuila e Hidalgo, favorables para el PRI, son muestra de que los programas sociales no ganan elecciones. Los apoyos y la chamba de los servidores de la nación en esos estados no sirvieron electoralmente. Y así es como debe ser, dicen los Históricos de Morena. Pero en Zacatecas, tanto tricolores como morenistas siguen dedicando las entregas a nombre de determinados aspirantes para los que operan.

No llegan

Aun no llegan los 20 millones de pesos que se ganó el ISSSTE de Fresnillo en la rifa del avión presidencial y el alcalde Saúl Monreal ya está preocupado. En estos tiempos de pandemia, cuando más se necesitan inversiones para el sector salud no se agilizan el trámite, pero Gobierno Federal sí exigía que se los boletos se vendieran pronto. Saúl pide que la coordinadora de Programas, Verónica Díaz, esté al pendiente de que los 20 millones no sean agandallados por otra institución y que pronto llegue al hospital del ISSSTE.

Nueve años

Ya son nueve años desde que el entonces gobernador Miguel Alonso y el alcalde Efraín Chávez inauguraron la base militar en Jalpa. Desde entonces la situación de seguridad ha mejorado en la región. Incluso el teniente coronel Eladio Romero ha ido escalando posiciones en la Secretaría de la Defensa Nacional. La base en Jalpa es ejemplo para futuros proyectos de destacamentos de la Guardia Nacional, como el que tramitan en Jerez.

Runrunazos

El gobernador Alejandro Tello revisa el asunto de las codiciadas bases que se concederán en gobierno, que para muchos es lo más esperado del quinquenio. Miguel Toribio, dirigente del SUTSEMOP, quiere que salgan lo más pronto posible. * El diputado federal Mario Delgado sería responsable de quién sabe cuántos contagios de Coronavirus. El alcalde de Guadalupe, Julio César Chávez, y el diputado federal Òscar Novella, que fueron de los muchos que convivieron con el legislador, corrieron a hacerse la prueba. Óscar confirmó que salió negativo. * Diana Saucedo salió de pleito con el gobierno de la capital, pero ya en Guadalupe como directora del Instituto de la Mujer supo acoplarse y sacar la chamba.