El 2021, el más violento del siglo

Este 2021 pinta como el peor del siglo 21, para Zacatecas, en materia de homicidios dolosos. Y son datos oficiales de la Fiscalía, que dirige Francisco Murillo, los que confirman que jamás ni en los sexenios de Ricardo Monreal, Amalia García ni el de Miguel Alonso, se llegó a cifras tan altas de asesinatos documentados en el Ministerio Público. El año pasado, la Fiscalía cerró con 787 expedientes de homicidios dolosos. En lo que va de este 2021, hasta septiembre, ya iban 840. Eso sin tomar en cuenta que el magistrado Arturo Nahle y en la Fiscalía reconocen que no todos los delitos son denunciados. Ayer por la tarde se sembró el terror por una balacera cerca del Multiforo. Más tarde se daría a conocer del asesinato de cuatro elementos de la Metropol, que estaban en su día de descanso. Los balazos se escucharon hasta los campos de futbol que están a un lado de prepa 2 y frente al C5. Madres de familia con sus niños se tendían sobre el césped de estas canchas, a esperar que la refriega terminara.

El gran reto que asumió Arturo López Bazán, al mantenerse como secretario de Seguridad Pública, es comenzar a bajar estos índices de violencia cuanto antes, aunque para eso se depende en gran medida del apoyo de Gobierno Federal.

Todo mundo sabe que la nómina de Gobierno del Estado está inflada, independientemente de los espacios que quieran liberarse para los del equipo político de la actual administración. Algunos morenistas se desesperaron y estuvieron aplicando prácticas de acoso laboral, contra los que no se quisieran ir. Pero ya el gobernador David Monreal llamó a apostarle por la conciliación y legalidad. Por eso ya se está preparando un programa de retiro digno y voluntario en la administración estatal. La idea es que los futuros pensionados o extrabajadores no tienen por qué salir peleados con gobierno. Pueden salir por la puerta grande con liquidaciones justas y reconocimientos a su trayectoria, es lo que estarán ofreciendo los morenistas. En el esquema ya estarían trabajando los secretarios de Administración y Finanzas, Ivette Hernández y Ricardo Olivares, junto con el coordinador jurídico Ricardo Hernández. Cada vez son más los que están optando por llegar a algún acuerdo, incluida la exdiputada Isadora Santivañez.

Sorpresas en la Secretaría General de Gobierno

Apenas y llegó Gaby Pinedo a la Secretaría General de Gobierno fueron saliendo “sorpresitas” que había en la dependencia, que desde el mes pasado había dejado Erick Muñoz. Sucede que al pasar lista entre diversos funcionarios, se dieron cuenta que algunos, con el pretexto de la pandemia por el Coronavirus, “seguían trabajando” desde casa, y desde hace mucho. No eran sujetos vulnerables ni tenían más riesgo que el promedio de contraer el virus. Supuestamente, ni siquiera había acuerdos por escrito para posponer el regreso del burócrata a la oficina. Dicen que algunos revelaron que su condición se debía a “un acuerdo con Erick”.

Por cierto, el exD16 Édgar Rivera está en una lista especial de Gaby Pinedo, de funcionarios y sobre las medidas que habrán de tomar con ellos. Es muy posible que buena parte de ellos vayan al programa de liquidaciones. Hay monrealistas resentidos con Rivera porque dicen, apoyo nunca le faltó, y sin embargo se les volteó.

Una de las salidas que ya fue un respiro para los monrealistas resultó la de Mercedes de Vega, anunciada como una de las superestrellas del quinquenio pasado cuando la trajeron a dirigir el Archivo Histórico de Zacatecas. Efectivamente, la doctora por el Colegio de México y exdirectora del Archivo General de la Nación es muy profesional y sabía hacer bien su chamba. Pero lo bueno cuesta y el proceso de recepción y liquidación en este caso no habría salido barato.

La coyuntura

Los diputados federales panistas Miguel Varela y Noemí Luna se adelantaron. Fijaron la postura de no apoyar la reforma energética que promueve AMLO y que, entre otros ajustes, establece que la CFE será encargada de producir el 54% de la electricidad y los privados el resto, un 46 por ciento. La priísta Fuensanta Guerrero y el perredista Miguel Torres estarán en el bloque de legisladores que piden una revisión profunda sobre el tema. Torres ya había advertido que la 4T necesitaría respaldo para iniciativas como esta y eso podría ser la coyuntura para negociar a cambio gestiones que beneficien a Zacatecas. En la reforma también se propone que las concesiones otorgadas para oro, plata o cobre, permanecen, pero no podrán explotar el litio. Ese quedará reservado para el estado. El asunto abre un debate sobre el libre mercado y cuidar las expectativas de inversiones, o el intento por parte del gobierno de controlar los precios energéticos. El presidente AMLO ha intentado vender la iniciativa como una propuesta no tan radical que solo busca “darle su lugar a la CFE”.

Se alborotan en la CMIC

No tardaron constructores de la CMIC en hacer comentarios intrigosos respecto al nombramiento de Guillermo Carrillo Pasillas como secretario de Obras Públicas. Memo no lo puede negar. Es hermano del expresidente de la cámara, Francisco Carrillo Pasillas, quien además dirigió el Inzace durante el quinquenio pasado. Lo que también es cierto es que ambos son socios mayoritarios de Capsa Concretos SA de CV, una sociedad que registraron ante el notario Jaime Casas. También son socios Sthepanie Carrillo Ortiz y Luis Francisco Carrillo Bañuelos. Se supone que quien dirige Obras Públicas debe tener buen conocimiento de los proyectos, costos y demás que lanza el gobierno. Y los obviamente los constructores están muy metidos en ello. No se puede decir que Guillermo Carrillo no tenga el perfil para estar en la secretaría, pero se debe vigilar muy bien la asignación de obra pública para evitar supuestos de conflicto de interés.

Antorchistas, sentidos con el PRI

En este momento el profe Osvaldo Ávila y sus Antorchistas no tienen muchos motivos para quedarse en el PRI. Desde años anteriores, los antorchistas han tenido la idea de que en realidad no son tan queridos en el tricolor. Y si a Osvaldo lo han hecho candidato en las últimas dos elecciones es porque era lo más competitivo que podían tener, aunque eso no alcanzara para ganar. Ahora, dicen que El Antorcho y César Ortiz, exalcalde que no se pudo reelegir en Trancoso, están en su mejor momento para emprender un nuevo partido, que es lo que han querido hacer desde hace muchos años. Para el excandidato a la presidencia de Guadalupe, la gota que derramó el vaso que es que no le hayan permitido ni colocar regidores ni la Contraloría.

Perfiles que fracasaron

Si Acción Nacional pretende ser en verdad competitivo, debe renovar perfiles y olvidarse de cuotas familiares y políticos gandallas que desilusionan al electorado. Uno de ellos es Julio César Ramírez, exalcalde de Río Grande que, aunque dejó el PAN para irse a Morena, no es un cuadro que se haya destacado precisamente por su honestidad. El Campe Ramírez dejó atrás una serie de presuntos malos manejos en el ayuntamiento y se dice que por eso no le han abierto del todo la puerta al gabinete. Otro que huele a corrupción es el exdiputado Pedro Martínez. Hay manejos en el Congreso que pudieran representarle responsabilidades al panista, si es que se hacen las indagatorias pertinentes.

Grillas en Fresnillo

Por haber ganado la titularidad del Órgano Interno de Control en Fresnillo, quieren correr del PRI a Arturo Torres. El intento de venganza vendría por parte del edil Gilberto Dévora, pero a Torres Luna poco le importa. Ganó porque tuvo mayoría de consensos y el apoyo del alcalde Saúl Monreal. Por eso se siente muy seguro en el ayuntamiento. Por cierto, hay quienes piden vigilar el parentesco entre el regidor Gerardo Araiza y su tío Sergio Araiza, director de Desarrollo Social. Esas advertencias vienen muy encaminadas a evitar prácticas de conflicto de interés en la administración.

Runrunazos

Juan José Martínez Pardo, como líder sindical en la UAZ, se ha preocupado muchísimo más por la comodidad de los profesores que en mejorar la calidad educativa. Él fue uno de los culpables de que el regreso presencial a clases se retrasara en la universidad, pero ya es de los primeros que está convocando a un torneo de baloncesto entre profesores. Lo que temen en la universidad es que la disposición del regreso presencial pueda verse posteriormente interrumpida por protestas que deriven de la falta de pagos, a no ser que el rector Rubén Ibarra resuelva la escasez de dinero anticipadamente. ** Ya estaba muy cantada la llegada de Susana Rodríguez a la SAMA, pero todavía hay pugnas por las subsecretarías y direcciones de la dependencia. En la lista de posibles (o que levantan la mano) estarían Julio César Nava, Carlos Alvarado Campa, Viridiana de la Torre y el exprocurador ambiental Constantino Ruiz, entre otros. * El alcalde de Sombrerete, Alan Murillo, renegó porque no le avisaron formalmente de una gira hizo el gobernador Monreal en su municipio. El priísta tampoco le notificó a la ASE disposiciones de nombramientos que fueron observados por ser casos de nepotismo. El funcionario municipal Jaime Viedma será blanco fácil de la oposición en Sombrerete.