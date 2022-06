Benjamín "N"

Hay más tela de donde cortar en el tema de la persecución que emprendió la secretaria de la Función Pública, Humbelina López, contra el exorganizador de la Fenaza, Benjamín “N”. Y es que uno de los efectos colaterales de las denuncias contra Benjamín es que se renegociarían los comodatos, acuerdos y negociaciones para futuras celebraciones. La Nueva Gobernanza quiere ponerle orden a la celebración. La Fenaza, o más bien sus instalaciones, tienen varios dueños: Gobierno del Estado, Incufidez, la compañía cervecera; está la Unión Ganadera e instalaciones del DIF estatal. Habría interés del Gobierno del Estado por negociar algunos espacios, contratos de comodato y otros temas de logística para la organización de las ferias. Y en esas modificaciones y acuerdos entre los propietarios de los espacios podría cambiar la concesión para que Benjamín opere el bar la Reina, sin que esa sea la intención en sí. Desde las revisiones de las últimas ferias, hay interés de la 4T en hacerle cambios a la organización. Diputados de la pasada administración ponían como ejemplo que debió haber anomalías en la concesión de los baños durante una feria que organizó Federico Borrego.

Para evitar el pleito

A Héctor Menchaca ya le ofrecieron otra opción, luego de que el subsecretario de Ingresos, Juan Carlos López Elías, lo corriera de la Dirección de Catastro. Y aunque no hubo una indicación directa hacia Menchaca de parte del gobernador David Monreal ni del secretario de Finanzas, Ricardo Olivares, al exdiputado local le ofrecieron otro puesto para que “ya no la esté haciendo de tos”. Ese cargo es la Dirección General de Archivos, que en el quinquenio de Tello tuvo Mercedes de Vega. Menchaca se la está pensando. Tiene planeado hablar directamente con el gobernador, una vez que este se recupere del Covid. No es una decisión fácil, porque si acepta el cargo estaría aceptando la prepotencia y soberbia de López Elías y dejar que se salga con la suya. En esa dirección que le ofrecen, lo está esperando la secretaria General de Gobierno, Gaby Pinedo, con los brazos abiertos.

El mando en Seduzac

Cada vez más, en la tradición oral de la Seduzac, se dice que están ninguneando a la misma Secretaría de Educación, Maribel Villalpando Haro, y lo está haciendo su asistente, Clara Verónica Delgado Venegas. Esta funcionaria presume por aquí y por allá que en la dependencia la que manda es ella. Para afianzar su poder y que no se cuestione su autoridad, dicen que Delgado se atiene a una supuesta cercanía, protección y línea con la Sección 34 del SNTE. No sería la primera vez que esta funcionaria, desde que su esposo Ramón Navarro fuera delegado de la SEP, se brinca las trancas y desestabiliza los espacios donde la ubican.

Amenaza alcalde a la gente

Aunque se presumía aliado de la 4T, el presidente de Vetagrande ya se echó encima a morenistas, priístas y a mucha gente. Sucede que Refugio Avitud Guerrero, postulado por el Panal, está muy aferrado a comprar un terreno para el proyecto de un nuevo panteón municipal. La gente no está de acuerdo. Quieren que el ayuntamiento mejor invierta en la ampliación del panteón actual. Y el comité de Morena se sumo a la cruzada. Anduvieron juntando firmas para hacerle esta petición al alcalde, pero resulta que a las personas que firman les llegan amenazas del ayuntamiento. Que les van a quitar los apoyos si insisten con la ampliación del viejo cementerio. No le vayan a echar abajo algún “compromiso” al presidente.

Runrunazos

Si bien, al secretario de Seguridad Pública, Adolfo Marín, le han criticado falta de resultados y le exigen su renuncia, los diputados locales tampoco han sido los grandes productivos. “Pongámonos a trabajar, o también a nosotros nos van a exigir la renuncia”, advirtió la diputada Gaby Basurto. Muchos diputados, incluyendo ella, Manuel Gallardo, Imelda Mauricio y Sergio Ortega han mostrado ser gandallas con el pago de viáticos y facturas. Descaradamente ya se considera una parte de sus salarios. Priscila Benítez criticó excesos de sus compañeros, que ella misma reconoce también disfrutó. O más bien como la mayoría de sus compañeros, los sigue disfrutando. ** Será encarnizada la lucha por la candidatura femenina de la 4T al Senado. María del Carmen Salinas Flores, tesorera del Senado, está decidida en meterse en la lucha, así tenga que enfrentarse a los de la Secretaría del Bienestar. *