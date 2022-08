Arrolla Verónica Díaz a Históricos y Ricardistas; impugnarán

Ruth Calderón. Foto: Cortesía.

A base de billetazos y acarreos descarados, los servidores de la nación dominaron en la elección de los 40 consejeros de Morena en el estado. La mayoría de los electos comulga con el equipo de la coordinadora de Programas Verónica Díaz, desplazando a los cuadros identificados con Los Históricos y el senador Ricardo Monreal. De este último equipo, alcanzó a ser electa María del Carmen Salinas, tesorera del Senado, y fiel colaboradora del exgobernador Ricardo. La síndico de Zacatecas, Ruth Calderón, también resultó electa, pero ya se le ubica más dentro de la línea del Bienestar que en el clan de los ricardistas. Por el grupo dominante también se acomodaron en el Distrito 1 Susana Ochoa, regidora de Chalchihuites; el alcalde de Sain Alto, José Luis Salas El Bicha y Rita Quiñones; en el 2 Blanca Lilia Rodríguez y Luis Gaeta; en el 3 Cristal Ramírez y Rubén Flores; Laura Bocanegra, Chuy Álvarez y la diputada Violeta Cerrillo quedaron en el 4, por nombrar algunos. Cuenta la leyenda que previo a esta elección de consejeros, Violeta y su compañera legisladora Roxana Muñoz pidieron un adelanto de su fondo de ahorro que les dan en el Congreso local. Le metieron dinero.

Pleitos legales

Según El Oso Luis Medina, hay altas posibilidades de que se anule este proceso interno de Morena. Y es que hay mucha evidencia y argumentos legales para declarar la invalidez de una elección que resultó más una competencia de carácter económico que democrático. Los ricardistas piensan lo mismo. Además se ha cuestionado la intromisión y participación de servidores públicos, de los que algunos quedaron como consejeros. Si alguna de estas designadas fuera electa presidenta estatal de Morena, tendría que renunciar a su otra chamba. Eso ya lo sabe Ruth Calderón. No pueden acaparar dos huesos. Habrá que ver si además le entran a no recibir ningún salario, como dice estar el actual dirigente Fernando Arteaga.

Impugnaciones contra reforma judicial

De lo poco que ha salido en el Congreso local, y no gracias a los diputados, está la reforma al Poder Judicial que presumieron en su momento el gobernador David Monreal y el magistrado presidente Arturo Nahle. La reforma es positiva en cuanto a regular promociones del personal con carrera judicial y políticas de igualdad de género. Pero les faltó algo. Esos candados, filtros y requerimientos que se ponen para nombrar a jueces y otros cargos del Poder Judicial, no se colocan cuando de elección de magistrados se trata. Eso deja el camino libre para que sigan existiendo designaciones como la del magistrado Virgilio Rivera, con más motivos políticos que de méritos en la impartición de justicia. Por eso algunos miembros del gremio de abogados preparan impugnaciones.

Se duermen en la SAMA

Hace unos días el gobernador David Monreal pidió recursos adicionales a la Conagua para el proyecto de la presa Milpillas. Dicen en la SAMA que desde octubre, cuando fueron los foros del plan estatal de desarrollo la secretaria Susana Rodríguez debió insistir más en el tema. El subsecretario Juan Antonio Rangel, que es quien saca gran parte de la chamba en la secretaría, llegó hasta enero de este año y no pudo sumarse a las gestiones del año pasado. En la SAMA también hay reproches porque Susana Rodríguez entrevistó a trabajadores de la dependencia que al final fueron despedidos y alegan que no se tomaron en cuenta sus méritos para su permanencia. También dicen que se olvidaron de un proyecto que sí hubo con el exsecretario Nano Maldonado para rehabilitar la bóveda del Centro Histórico de Zacatecas. Ojalá que tomen en cuenta algún avance y no empiecen todo desde cero..

Runrunazos

Quienes respaldan la estrategia de seguridad del presidente AMLO, sostienen que pese a los casos de homicidios que se esparcen de boca en boca, poco a poco hay avances en el tema. Algo tendría que hacer el gobierno de David Monreal, o Gerardo Flores El Apache, para que la comunicación en estos temas vaya más allá de las cifras de muertos. * Cuenta la leyenda que la coordinadora de Bibliotecas, Navidad Rayas, le habría negado ya algunas gestiones a Simitrio Quezada, de bibliotecas de Fresnillo. Hay algo que le molesta a la exdiputada del exfuncionario estatal. * Si el gobernador David Monreal prometió regalar uniformes, útiles escolares y mochilas a niños de primarias de Cuauhtémoc, el alcalde Francisco Arcos Ruiz Pancho Donas les ofrecerá pares de zapatos. Será como un tipo 2×1.