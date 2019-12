Zacatecas Deslumbrante

Hace algunos años cuando los candidatos a la silla más alta del estado andaban de gira y recibían toda clase de propuestas, nuestra Asociación de Hoteles en Zacatecas hizo su trabajo y presentó a los tres más importantes, peticiones que en el momento sonaban muy importantes para la consolidación del trabajo turístico que se había venido realizando hasta el 2016 en territorio estatal.

Solicitamos a los contendientes entre otras cosas que se nombrara a un secretario de Turismo con experiencia y particularmente que no se viera a la Secretaría como premio al apoyo en campaña de cualquiera de ellos; deseabamos que se le diera al turismo en el estado el trato e importancia que se merece. Queríamos también se nos tomara en cuenta para la designación del secretario y les pedimos a todos la creación de una marca para nuestro estado que nos identificara turisticamente sin colores ni intereses del partido ganador.

Parece que fue ayer cuando en la salida de un evento en Fresnillo abordé a nuestro actual gobernador, le pedí me diera unos minutos para hacerle una petición de la Asociación de Hoteles y sin pensarlo su respuesta fue -por supuesto, llévame a la radio que es mi siguiente cita y en el camino platicamos-.

De los puntos descritos anteriormente le surgió la duda de la marca, ya que para él la anterior cumplía y Zacatecas Suena Bien era algo que trabajaba y cumplía. La respuesta que dí en ese momento fue que no nos disgustaba, pero desafortunadamente sus colores eran los del partido que gobernada el estado en el momento y su vida corría el peligro de desaparecer en un cambio de administración.

Vale la pena reconocer la palabra y el compromiso del gobernador Tello quien desde ese momento lo tomó. Al llegar al poder se reunió con nosotros y refrendó lo tratado meses atrás.

El secretario Yarto tardó en aparecer ya que fue de las últimas contrataciones del comienzo de esta adminstración, pero al establecerse formalmente en Zacatecas por instrucciones del gobernador se comenzó a trabajar en nuestra tan anhelada marca.

Las vueltas a la Secretaría de Turismo para ver los previos y el trabajo realizado llevaron su tiempo, hasta que finalmente se presentó la marca una tarde de esas que hacen famoso el cielo cruel y la tierra colorada de nuestro querido estado. Recuerdo como si fuera ayer la explicación de los colores de cada letra, el porqué es deslumbrante y el cierre del evento con una excelente muestra de pirotecnia acompañada por notas musicales.

Como siempre sucede en estos menesteres, las críticas de los que están a favor de nada y en contra de todo no esperaron y comentaron que no serviría para nada, que las letras así no significaban nada y que el deslumbrante no tenía chiste alguno. Así y en este esquema comenzamos con el trabajo de Zacatecas Deslumbrante.

Hasta el momento se ha tenido una gran participación de la marca en eventos, convenciones, publicidad, tianguis, blitz, viajes de familiarización, etc. Pero la importancia de ésta no queda en el primer esfuerzo, este debe de perdurar para que el tiempo y trabajo invertido hasta el momento no se desperdicie al final de la administración. Por esto la decisión de nuestros diputados llega en el moejor momento y no puede ser mejor recibida.

Gracias a la apertura del diputado local Omar Carrera,pudimos explicarles la importancia de que ésta perdurara y, posterior a esto, se logró convencer también a la Comisión de Turismo de la actual Legislatura con los resultados que ya conocemos.

Con 26 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, se logró el dictamen y con la reforma de los artículos 42 y 43 de la Ley Estatal de Turismo se logrará posisionar al estado y sus municipios con la marca Zacatecas Deslumbrante, detalle que beneficiará la promoción nacional e internacional. Esto quiere decir en otras palabras que los gobernantes siguientes no tendrán la capacidad de cambiar el slogan, la marca y lo estipulado en la llamada Zacatecas Deslumbrante.

Pero ¿Qué ganamos con esto?

a) Optimizar los recursos del estado en las próximas adminsitraciones y evitar trabajar nuevamente en el posicionamiento y creación de una nueva marca turística para nuestro estado.

b) Anular la curva de aprendizaje al recibir los lineamientos y bases para el manejo de la misma.

c) Consolidar día con día el prestigio turístico del estado con una imagen gráfica fácil de identificar y válida para lo nacional e internacional.

d) Ser competitivos siempre manteniendo la misma imagen a través de la cadena de valor que dará el tiempo.

e) Añadir credibilidad, identidad, valor y servicios a una imagen consolidada para el bien del turismo del estado de Zacatecas.

Como verá querido lector, no hay que minimizar la labor de nuestros diputados para el bien del turismo en Zacatecas. Me da gusto ver que a pesar de sus diferencias políticas son capaces de ver el bien común en beneficio de nosotros los zacatecanos.

Ojalá a futuro esto sea muestra de que el trabajo “en equipo” todo lo vence.

Felices fiestas y hasta la próxima.