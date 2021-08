Trotamundos: Percepción vs realidad

Hace dos semanas aproximadamente el INEGI dio a conocer los resultados de la encuesta nacional de seguridad pública urbana, donde tristemente el 66.6% de la población de 18 años y mayores consideran que vivir en su ciudad es inseguro y para nuestra mala fortuna, Fresnillo encabeza esta lista seguido de Cancún, Ecatepec de Morelos, Coatzacoalcos, Naucalpan de Juárez y Tonalá en Jalisco. Considero también importante mencionar a las entidades donde sus habitantes se sienten seguros las cuales son: San Pedro Garza García, Tampico, Los Cabos, San Nicolás de los Garza, Mérida y Piedras Negras.

Me queda muy claro que el llamar a las cosas por su nombre es el primer paso para llegar a posibles soluciones pero sin duda alguna, la honestidad en nuestros actos o declaraciones así como la participación colectiva se deben también poner en la balanza para tratar de encontrar las soluciones que queremos.

Sin afán de tapar el sol con un dedo y tratando de entender esto más a fondo, me puse a investigar el concepto de percepción de inseguridad que compartiré más adelante con ustedes ya que si algo le puedo asegurar, es que hay ciudades con más índices de delincuencia en nuestro país donde sus habitantes actúan de manera diferente. Pongo como ejemplo a Tampico, ciudad que hace algunos años estaba con un índice de inseguridad y delincuencia alto, imagínese la percepción de su gente. Gracias al trabajo coordinado entre autoridades y civiles el puerto fue rescatado y ahora todos sus habitantes viven otra realidad.

La percepción de inseguridad es un fenómeno reciente que ha comenzado a estudiarse por diferentes disciplinas de las ciencias sociales en las que se han realizado investigaciones empíricas y se han elaborado hipótesis y teorías acerca de sus causas y efectos. A manera general, la percepción de inseguridad se define como la perturbación angustiosa del ánimo que se deriva de la diferencia entre el riesgo percibido de ser víctima de un crimen y la victimización del hecho; en otras palabras, es la percepción que alguna persona tiene de ser víctima de un delito independientemente de la probabilidad de serlo.

Si percibimos la inseguridad como emoción o sentimiento, es de alto riesgo en términos del análisis social ya que la existencia de sentimientos de inseguridad resultan muy peligrosos si se contagian como efecto a otros fenómenos sociales. A esta percepción se le asocia también con factores culturales, políticos y jurídicos. En pocas palabras, la percepción de inseguridad está ligada a lo que la cultura nos brinda en tiempo y contexto.

A donde quiero llegar con esto es hacerle ver el mal que nos hace no solo la delincuencia, sino la manera en que se nos dan las noticias, las seguimos y compartimos. Por supuesto soy partidario de la libre expresión, pero si se les cambiara el formato a los noticieros y fuéramos menos amantes de la nota roja, estoy seguro que esta percepción disminuiría. ¿Por qué solo resaltar en los noticieros lo malo? ¿No existe ninguna nota buena?

Recuerdo hace unos años cuando comenzamos con problemas fuertes de violencia y se escuchaban tiros en la calle, sin dudarlo todo mundo corría, ahora parece que todos los que les toca estar en un evento desafortunado se quieren ganar el Pulitzer, donde en vez de correr o resguardarse, los presentes se la juegan y tratan de grabar la escena con sus dispositivos electrónicos.

Otra parte que no entiendo de la percepción de inseguridad en Fresnillo es que según estudios, cuando una persona o grupo de personas se sienten inseguros se repliegan en sus hogares o centros de trabajo, se disminuye por consiguiente la posibilidad de convivencia ciudadana, y se limita la vigilancia informal de los que transitan nuestras calles. Me gustaría que si usted es foráneo, se diera una vuelta por las calles del mineral el fin de semana, donde los jóvenes a pesar de la pandemia se vuelcan a divertirse en todos los lugares donde haya disponibilidad de hacerlo. Por eso me pregunto ¿y la percepción de inseguridad? Suena incongruente pero es cierto.

No sé cuál sea su opinión pero sin duda hay una gran diferencia en lo que decimos percibir y en el cómo actuamos. Esto no quiere decir que apruebe las labores de nuestras autoridades en cuanto a seguridad, pero si sería importante comenzar a evaluar localmente que tanto nos queremos involucrar como ciudadanos para que esto cambie. Definitivamente el cambio debe de venir de todas direcciones, no es unilateral y sin duda debemos de involucrarnos a la brevedad autoridades y ciudadanos.

Me preocupa la imagen con la gente de fuera gracias a las notas televisivas donde como siempre pintan a Fresnillo como zona de guerra. Le repito, sé que hay problemas y no se pueden ocultar, pero ¿en qué lugar de nuestro país no hay?

Sin duda como la ciudad más importante de nuestro estado económicamente hablando no merece que sus habitantes se sientan inseguros, al contrario, deberíamos de sentirnos orgullosos de vivir en un lugar cobijado por la sombra del Santo Niño y bendecidos siempre con trabajo.

Finalmente solo pediría a nuestras autoridades se enfoquen de fondo en el tema de seguridad y a mis amigos Fresnillenses les pediría nos involucremos para resolver esto ya. En conjunto todo será más fácil. Ojalá y nos decidamos a hablar bien del “camello” ya que si no lo hacemos, seguramente no encontraremos quien lo compre. Hasta la próxima.