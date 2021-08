Trotamundos: Notas turísticas

Presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Zacatecas (Amhmzac)

No se vale

Siempre que tengo tiempo me gusta ver un noticiero en la televisión sin importarme lo malo que dicen los especialistas puede ser esto para conciliar un buen sueño. Afortunadamente para mí, a la fecha no he presentado problemas aun para reunirme con Morfeo. Tristemente esta semana mi descanso no fue entero ya que estuve muy molesto por la serie de notas que sacó Ciro Gómez Leyva sobre la disputa del territorio zacatecano por parte de la delincuencia organizada.

Jamás he sido partidario de ocultar la información ya que actualmente gracias a las benditas redes sociales se sabe todo lo que pasa en el mundo, pero de allí a sacar una serie de notas donde señalaron varias ciudades de nuestro estado como los lugares más peligrosos del planeta hay una gran diferencia.

No se necesita ser un experto en medios para saber que el objetivo de esa clase de reportajes es motivar al gobierno estatal a callarlas, tristemente la gente de Grupo Imagen no consideró la falta de recursos de nuestro estado y sobre todo jamás dimensionaron el daño que nos hacen a las familias que vivimos del turismo.

Es increíble el número de llamadas de amigos foráneos preguntando la situación en que vivimos, la gente de otros estados se imagina que para salir de nuestras viviendas debemos de ir pecho tierra y armados hasta los dientes. Me queda claro que no vivimos en un lugar como Islandia, pero tampoco estamos en el lugar más peligroso de la tierra. Así las cosas, solo me queda reflexionar la pésima despedida a nuestro gobernador por parte de ellos.

Evaluación final

Aprovechando las despedidas, esta semana me han preguntado varios medios la opinión de la Asociación de Hoteles en lo referente al desempeño del Gobierno que termina, al cual para una correcta evaluación deberé considerarla en dos partes. La primera la haré como hotelero y evaluaré el trabajo turístico del quinquenio, donde sin duda vimos grandes avances gracias a la seriedad que el gobernador de dio al turismo.

Podemos empezar con el nombramiento de un secretario trabajador y profesional, el cual deja huella y una gran escuela principalmente en el turismo de reuniones. Es imposible dejar de reconocer la creación de la Marca Zacatecas así como la promoción realizada con nuestro nombre. Me atrevo a decirle que jamás habíamos vivido una participación tan exitosa en tianguis turísticos y ferias internacionales a grado tal, que seguimos en boca de muchos turisteros alrededor del mundo. Se creyó en el fideicomiso del impuesto al hospedaje y gracias a esto su manejo es tan claro como el agua más cristalina; se logró crecer la ocupación hotelera así como el número de experiencias para vivir en la capital. Sin dudarlo el gobernador y su equipo aprueban bien la administración.

Como Fresnillense tendré que ser menos complaciente ya que sus compromisos fueron pocos y no se lograron concretar a cabalidad, esta administración nos queda a deber bastante en temas de infraestructura, seguridad y apoyo a las empresas entre otras cosas. Espero que la siguiente administración encuentre la manera de cerrar este famoso círculo virtuoso.

Final de temporada

Muy a pesar de las malas notas en prensa y el cambio de color en el semáforo del Covid, la temporada de verano no fue tan mala como algunas personas la esperaban. Si bien todavía estamos muy lejos de los números que teníamos en 2019, nuestro estado se planta como un destino que va lento pero hacia adelante. La realidad turística mundial nos refleja otro año de pérdidas y la recuperación en nuestro país sin duda llegará a mediados del año entrante.

Este verano aprendimos que las personas que quieren viajar lo hacen a destinos más cortos, en su vehículo y generalmente los planes no se hacen con la anticipación de años atrás. Vimos a turistas responsables, tuvimos a personas consientes en su salud y la de los demás, vivimos una temporada de verano donde no hubo ya tanta necesidad de recordar el uso de cubre bocas y la sana distancia, vivimos unas vacaciones con gente más consiente y con muchas ganas de pasar unas noches fuera de casa.

Para que se dé una idea, los números de la temporada de verano en 2019 referentes a la ocupación hotelera rondaron en un 73%, dato que se guarda como uno de los más altos en la historia turística de la capital. Este año anduvimos en un 41% número lejano al de 2019, pero alentador para poder seguir operando nuestros hoteles.

En esta época de pandemia no esperábamos mas, pero algo importante a mencionar es que la ocupación sigue creciendo en Zacatecas muy a pesar de todo. Lo que pedimos es que se mantenga así, como dicen los que saben, más vale paso que dure y no trote que canse.

Solo me resta pedirle sigámonos cuidando, la pandemia sigue viva y sin duda deberemos aprender a vivir con esta ya que el fin de la misma no se ve en lo inmediato.

Hasta la próxima.