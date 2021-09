Trotamundos: De turismo y algo más

¿SE QUEDA? Con la confianza que me da el que me lea cada semana, quiero comentar con usted un caso que hasta el día de hoy era rumor pero sin duda algo puede tener de cierto ya que no ha dejado de repicar en diferentes redes sociales. Me refiero a la posible renuncia (sin saber aun si es voluntaria u obligatoria) del secretario de turismo de la Ciudad de México Carlos Mackinlay.

Para que se dé una idea de quien le hablo, El Sr. Mackinlay ha trabajado desde 2002 aproximadamente en diversos cargos de la secretaria de Turismo de la CDMX saliendo airoso de cada uno de ellos. También ha trabajado como asesor en varios proyectos del ramo turístico hasta que en el 2018 fue designado secretario de turismo para la Ciudad de México por la Dra. Sheinbaum.

Para los que nos desempeñamos en esta actividad, sabemos el valor que una persona como Carlos da a una secretaría de turismo es invaluable, pero tristemente tal vez le tocó el puesto en una situación no favorable para él. Sin duda le sobra conocimiento y práctica para desenvolverse con todas las de la ley en un puesto de esta clase, pero cuando no hay forma de integrarse a un equipo de trabajo por diferencias de cualquier índole, se hace casi imposible salir con la cabeza en alto.

Estoy seguro que una de las causas que traen este rumor a la luz es la falta de entendimiento e interés turístico entre la jefa de gobierno y su secretario ya que en lo que lleva no he visto una nota de ellos juntos haciendo gira de trabajo con cualquier tema turístico. No debemos de olvidar que previo a la pandemia, la ocupación hotelera de la CDMX era una de las más importantes a nivel nacional.

No se necesita ser adivino para saber que el secretario Mackinlay no pertenecía a los más cercanos de la jefa de gobierno pero, en caso de que este rumor sea cierto, sería una pena que por política como pasa en muchos lugares del país, se quede con la secretaría de turismo alguien cercano a ella pero sin idea de lo que hay que hacer para reactivar las llegadas de personas a la capital nacional.

Y como no podemos dejar de ver la manera de cómo funcionan las cosas en nuestro país, espero y la Dra. Sheinbaum no sacrifique esa posición por las política. Créame que entiendo el sacrificio, pero la CDMX merece tener a una persona preparada y con experiencia para llevar las riendas de dicha secretaría. Que sea lo mejor para mis amigos hoteleros de la CDMX.

Espero sinceramente que nuestro gobernador esté atento a lo que pasa en el país y no caiga en el pago de un favor político para la designación del secretario de turismo del estado, confío plenamente que ya tienen a la persona idónea, por esto me gustaría asegurarles que es alguien de experiencia.

Durango

Cambiando drásticamente el tema, hace un par de días tuve una larga plática con un amigo hotelero de Durango el cual me comentaba la manera en que lograron rescatar la ocupación en estos meses complicados de pandemia. No sé si sepa que nuestro estado vecino se ha caracterizado por ser un set natural para películas y series de televisión, detalle que sus gobernantes han explotado muy bien.

Gracias a esto, Durango ha logrado captar infinidad de producciones para cine y televisión lo que les producirá más de 20 mil cuartos noche en un periodo no mayor a seis meses. Si tomamos en cuenta la cercanía que hay con Durango, tal vez este nicho de mercado nos convenga y sea conveniente explorar.

Visto esto simplemente con mentalidad de empresa, es mucho más barato rentar equipo para esta clase de producciones en Durango que traerlo de la CDMX, nuestros escenarios naturales son también muy diversos y si le sacamos jugo a las ex haciendas que nos rodean, podríamos pensar que el norte del estado puede ser sede para llevar a cabo esta clase de trabajo, espero este punto logre inquietar a nuestras recién estrenadas autoridades y buscar al menos la vía para poder aspirar a ser otro destino para las producciones de este tipo.

Condolencias

Esta semana también tuvimos la mala noticia del fallecimiento del Sr. Obispo Emérito Don Fernando Mario Chávez Ruvalcaba. Lo recordaré siempre con cariño ya que el vínculo familiar con el es muy difícil de borrar ya que hace más veinte años atestiguó uno de los momentos más importantes de mi vida, mi boda. Años más tarde bautizó a mi hijo, mismo que jamás escapó a sus oraciones. Es imposible creer que personas como el no gocen automáticamente de la gloria eterna. Envío por este medio un abrazo muy cariñoso a todos los miembros de su familia, orando porque tengan una pronta resignación.

Sin duda una semana de contrastes, hasta la próxima.