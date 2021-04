Pandemia, vacaciones y carta a Santa Claus

Previo a la Semana Santa tuve la oportunidad de platicar con reporteros de varios medios del estado, la pregunta principal de la mayoría fue ¿qué se espera para el periodo vacacional entrante? A lo que por primera vez en muchos años no se contaba con un dato firme para responder el cuestionamiento. La realidad es que esperabamos tener algo similar a la ocupación del puente previo, la cual rondaba en un 42%, pero el dato realmente importante es que experimentamos el primer periodo vacacional en la tan mencionada Nueva Normalidad.

La reapertura de atractivos y la coordinación con los permisos de horario para restaurantes hicieron todo mas fácil, así se pudo brindar un buen servicio a nuestros visitantes, pero tristemente ocurrió lo de todos los años: después de un fin de Semana Santo bueno, en Semana de Pascua se regresa a la normalidad y la ocupación cae a niveles anteriores. Espero que con la vacunación y el progreso en las medidas tomadas para evitar contagios, este periodo vacacional nos marque el principio del entender cómo viajar, hacer y trabajar en épocas de Covid.

Destacó también en estos días el inicio de las campañas electorales, donde seguramente los formatos vistos con anterioridad cambiarán y se actualizarán a lo que las condiciones sanitarias requieran. Es increíble reconocer un cambio tan drástico en nuestras vidas y la adaptación forzosa de nosotros para poder seguir adelante, espero verdaderamente que sigamos siendo responsables para dejar atrás esta situación tan complicada para todos.

Y como todo ha tenido qué cambiar, quiero exponerle a usted y a los candidatos al Gobierno del Estado, y previo a alguna reunión aún no agendada y sin saber si será en persona o virtual, las necesidades de la industria hotelera y turística del estado para que así no se sientan sorprendidos. El turismo es serio y no es sinónimo de viajes y fiestas como muchos siguen pensando.

Lo primero que hay que poner en la mesa es el recordarles a los candidatos que el turismo en el estado es tan serio e importante como cualquier profesión, merece ser considerado por los empleos y recursos que genera como una actividad esencial. Por favor candidatos, la Secturz no debe ser un premio a quien ayudó en campaña o a alguien al que se le deba un favor, en la Secretaría de Turismo debe estar una persona profesional y preparada que tenga la capacidad de continuar con el trabajo realizado hasta el momento; ojalá podamos dejar atrás esas improvisaciones y curvas de aprendizaje que terminan saliendo muy caras. Les recuerdo que los recursos para la promoción son indispensables, por favor consideren no desaparecer el fideicomiso del impuesto al hospedaje, mismo que nos permite tener recursos seguros para la promoción. También les pediría sean conscientes con el presupuesto anual de la secretaría. Es muy importante que sepan el tiempo y los recursos invetidos en la marca “Zacatecas Deslumbrante”, sin duda deberá de seguir, sin importar los colores del partido ganador. Dejémonos de experimentos e improvisaciones, aprovechemos lo que se tiene. Deben de confiar en la Iniciativa Privada y por lo mismo, les recuerdo que el equipo que formamos los restauranteros, hoteleros, planeadores de eventos, agentes de viajes, operadores y guías de turistas entre otros, podemos ayudarles a resolver sus dudas. Lo mejor es que se pregunte para saber de que manera actuar. La diversificacióin actual del turismo nos ha permitido tener varios frentes para trabajar, por lo que seguir manejando el Centro de Convenciones como hasta ahora, será clave para continuar con nuestro desarrollo turístico. No cometan el error de ver estas instalaciones como un salón de fiestas más en la Capital. Asimismo deberán seguir promoviendo el turismo de romance; los Pueblos Mágicos y las ciudades industriales como Fresnillo y Calera. Les recuerdo también que en esta administración logramos que se capacitaran varias personas en el tema de la industria de reuniones, por favor que no se desaproveche. La capacitación para el sector ha jugado un papel muy importante por lo que les pediría sigan en las misma línea ya que gracias a esto, nuestro estado y muy a pesar de la pandemia ha logrado brillar en la oferta turística nacional. Finalmente, recordarles que la hotelería es la columna vertebral del turismo y jamás actuaremos enemigos de nuestro gobierno, somos los principales promotores de nuestro Estado, somos el sustento de miles de familias en Zacatecas. Espero y por esto consideren hacer la opeeración de nuestras empresas mas práctica. La tramitología, lo caro de los permisos y lo complicado para tenerlos han sido ultimamente una verdadera piedra en el zapato. Si logran cooperar con facilidades para esto, estoy seguro que seguiremos creciendo a pesar de cualquier situación ajena a nosotros.

Así las cosas y cómo al día de hoy no sabemos nada de los proyectos turísticos de ningún candidato, los invitamos

públicamente a diseñar y debatir las estrategias en conjunto que seguiremos en el siguiente sexenio. Esperemos la soberbia no los invada, tengan la humildad de preguntar y se acerquen con la familia turística para poder decidir acerca de nuestro futuro. Hasta la próxima.