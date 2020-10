Notas turísticas

No sé si a usted le pase lo mismo pero cada vivido en estos tiempos es algo que tenemos que valorar y, aunque nos digan que el Covid-19 va a la baja, desafortunadamente cada día vemos el aumento de casos en nuestro estado por lo que le suplico no baje la guardia ya que sin duda alguna y con la época fría por llegar de seguro nos cambiarán a rojo en el semáforo nacional de la salud nuevamente, regresará el confinamiento y no quiero ver la suerte de los que subsistimos a la primer etapa de la pandemia.

Para fortuna nuestra no hemos dejado de trabajar en los protocolos de salud y en estos últimos días se les otorgó a varios hoteles de la capital el certificado de Safe Traveller, mismo que certifica la operación segura de los hoteles en Zacatecas.

Espero que esta semana se replique la entrega en Fresnillo así como en otros municipios donde la certificación se dio. Enhorabuena para los primeros y que sigan así las cosas para los que faltamos.

También en estos días me topé con una nota de mi amigo El Castor donde hablaba de la excelente relación existente entre los hoteleros del centro de Guadalajara, donde a pesar del poco dinero para promoción y porque no decirlo, el poco interés de nuestras autoridades federales de promover lo turístico de México, han dejado de competir entre ellos y con un pacto de palabra entre los mismos, salen en conjunto a promover los hoteles del Centro Histórico de la Perla de Occidente.

Enhorabuena por ellos y si, los pongo como ejemplo ya que si actuáramos todos por igual no solo en la hotelería sino en todas las ramas, le aseguro podríamos ser la potencia mundial que siempre hemos anhelado.

Tristemente nuestra cultura de la cubeta de cangrejos hace que aflore lo peor de nosotros y no se den tan fácil estas cosas.

Si le gustan los deportes, le recuerdo que acaba de concluir la temporada del mejor básquetbol del mundo, donde dentro de una “burbuja” lograron sacar la temporada y ponerse como ejemplo para todos los deportes que se practican de manera profesional.

En estos días se juegan las series de conferencia de béisbol y es una tristeza si se ha percatado ver los partidos sin gente en las tribunas. Se de antemano lo que implica tomar esta clase de decisiones, pero la salud siempre debe de ser prioridad.

Parece ser que en nuestro país los partidos de futbol de la primera división comienzan este fin de semana a jugar con gente, ojalá nos dé el criterio y sentido común para respetar todo lo que se indique ya que si no, el rebrote de Covid está prácticamente a la vuelta de la esquina.

Para muestra las medidas que acaban de tomar nuevamente en Francia y España por el rebrote de contagios dando toque de queda en Paris así como endureciendo las medidas sanitarias en Madrid. Me urge ver a la brevedad el desenlace de esta historia.

Aunque nuestra Sectur Federal y Miguel Torruco sean positivos con nuestro destino turístico para el 2021, valdría la pena que le den una miradita a como pinta la evolución de las economías de nuestros principales mercados emisores hacia México y comienzo con la variación en el PIB de todos en conjunto donde en 2020 será de 4.4% y pronostican que para el 2021 crezca un 5.2%.

Por su parte los Estados Unidos decrecerán un 4.3% y pronostican crecer el próximo año solo un 3.1%. México tiene un decrecimiento del 9% para 2020 y un crecimiento de 3.5% para el 2021. Así de negro está el panorama, ojalá se pongan las pilas y dejen la politiquería por el trabajo.

Y para terminar, no puedo dejar de hacerle mi comentario en cuanto a la detención del general Cienfuegos ¿Se percató usted que nuestros vecinos del norte no consultaron a su gente para hacerlo llegar ante la ley? Qué pena que actualmente se le de preferencia a lo nada importante y se descuide lo que verdaderamente nos puede interesar.

Le sugiero vaya revisando sus prioridades para este 2021 y elija con su voto a quien crea usted es el más preparado para el cargo de elección al que van.

Ayer, hoy y mañana Fresnillo vuelve a estar en el escaparate mundial ya que el UltraMan comienza con participantes de muchos países alrededor del mundo.

Lo mejor para los organizadores y si se los topa en alguna carretera, apóyelos para que se lleven la mejor de las impresiones y el sabor de casa que tan bien nos caracteriza. Éxito y hasta la próxima.