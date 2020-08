Notas turísticas

Cada vez que uno quiere dar notas favorables del trabajo de la Secretaría de Turismo Ferderal comandada por Miguel Torruco, parece que se empeñan en que suceda lo contrario. Esta semana y enrachados en la fatalidad, notificaron que a partir de la segunda mitad de agosto, la Sectur tendría solo una subsecretaría, la de operación; y, como es de todos visto, nuestro secretario no ha sido capaz de contrariar a su amo argumentando que por problemas con el presupuesto desaparece la subsecretaría de planeación, encabezada por mi amigo Alejandro Aguilera.

Está por demás comentarle la caballerosidad del Señor Aguilera, quien hasta donde tengo entendido ya presentó su renuncia como titular a la ya extinta Subsecretaría de Planeación. Lo que mas me asombra es que ante todo, Alejandro Aguilera ha sido uno de los colaboradores mas cercanos a Torruco y, si mi opinión contara, le podría asegurar que es de los pocos que tienen el conocimiento de lo que hay qué hacer por el turismo de nuestro país. Para que se dé idea de su valor, Alejandro Aguilera ha acompañado a Torruco desde que fue secretario de Turismo de la Ciudad de México.

No sé si recuerde, pero previo a que el Señor Aguilera ocupara esta desafortunada subsecretaría, Torruco nombró a Simón Levy en dicho cargo, donde para su mala suerte y en frases de mi abuela le puedo afirmar que casi se le voltea el chirrión por el palito, ya que el secretario sintió rápidamente que Levy no le era fiel y que trabajaban con agendas diferentes. Nunca entenderé estos enroques, lo que sí me queda claro es que si Alejandro hubiera estado desde el principio en dicha subsecretaría otra situación hubiera sido seguramente.

Veremos cómo se desempeña a partir de ahora una Secretaría de Turismo debilitada, donde la política y alabanzas al presidente para la protección de sus nombramientos siguen siendo prioritarios, antes que trabajar por el turismo nacional, que Dios nos ampare. Que tristeza que le den las gracias al que sabe y dejen en la silla al político de poca idea turistica.

Y para que vea que cuando Dios da lo hace a manos llenas, esta semana hubo reunión del Consejo Empresarial Turistico (CNET) presidido por Braulio Arzuaga donde se le pidió al secretario apoyara la Alianza Nacional Emergente por el Turismo pero ¿Qué cree? que no hubo ni un sí, ni un no como respuesta, solo palabrerías nada concretas, mismas que parecen ser ya las únicas respuestas del funcionario. Según leí en otros medios se tocaron temas como el de la reducción de tarifas para el tianguis digital; seguridad en carreteras; deducción de impuestos por concepto de vacaciones, etc., a las que tampoco se les siguió el hilo. Si usted oye a Torruco últimamente, sus discursos ya bastante escuchados lo llevan desde que fue bell boy, de su paso por la Asociación de Hoteles y lo maravilloso según sus ojos que es el presidente. No sé si le falte autoridad, cerebro o de plano sigue en éxtasis por vivir finalmente su sueño de ser secrertario de Turismo. El problema es que se le está haciendo costumbre salirse por esta vía.

En temas de números, quiero compartir con usted los resultados del mercado nacional transportado por vía aérea en el primer semestre del año. Vimos crecimiento de un 10.9% en enero y de un 13.9% en febrero, pero para marzo los números cayeron a un 27.1% negativo. Para abril fue un -90.7%, mayo a un -91.8% y junio a un -80.7%. Se esperaba un crecimiento en verano, pero desafortunadamente este no llegó a ser favorable.

En pláticas con personas importantes del sector, comienzan a ver una recuperación muy lenta, misma que esperábamos llegara en parte en el mes de octubre, desafortunadmente parece que llegará a un paso más lento y cercano a marzo de año entrante.

Los hoteles a nivel nacional siguen cerrando y zonas emblemáticas de la Ciudad de México parece que desaparecerán ante esta crisis. Por ejemplo Santa Fe, lugar de negocios y turismo trabaja a la fecha con ocupaciones de un dígito, punto que pone entre la espada y la pared a cualquier operador hotelero. No se sabe hasta cuándo aguanten y si la zona volverá a ser la misma de siempre.

Si el home office sigue, no solo los hoteles serán afectados, sino restaurantes y diferentes lugares con vocación de servicio. En cuanto al tema inmobiliario, ni la caída de los costos en las rentas ha logrado que la gente se quede en la zona; actualmente Santa Fe vuelve a ser la zona semi poblada que fue hace muchos años.

En Polanco, otra zona donde parecía que el dinero se recogía con carretilla y las rentas se cotizaban en dólares la situación también es muy complicada, ya que el 30% de los comercios de la zona cerraron por ser incosteables para sus dueños. Ante esto solo me gustaría saber cómo veremos el mercado a medidados del 2021.

Como verá, la situación no es nada más quejarse, es ver si de alguna manera podemos hacerle ver a nuestras autoridades las pésimas desiciones tomadas hasta el momento, ojalá recapaciten. Hasta la próxima.