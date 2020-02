Mejores destinos según el New York Times

Indagando material para su lectura, descubrí un reportaje publicado por el New York Times donde recomiendan los mejores 52 destinos para viajar en este 2020, destacando en la lista solo tres latinoamericanos y, no hay mejor aviso para entender a la gran competencia turistica internacional de la cual he hablado en columnas anteriores. Por lo pronto y muy a mi estilo trataré de comentar lo que más me llamó la atención de dicha publicación.

Este periódico neoyorquino recorre diferentes culturas y lugares para gustos diversos, me llama la atención el número uno de esta lista, dado a la ciudad de Washington, D.C. capital política del vecino país del norte y descrita por estos especialistas como interesante por sus novedosos restaurantes, sus históricos teatros y sobre todo por lo que representa políticamente hablando.

Para este diario, Washington es un lugar multicultural en donde se mezclan perfectamente la sociedad estadounidense con todas las influencias internacionales.

Dentro de esta lista, y exactamente en el noveno puesto, destaca otra capital mundial que se recomienda visitar, esta es Tokio y estará en los ojos del mundo este verano con sus Juegos Olímpicos. Para los especialistas, Tokyo es un portal de aventuras sin fin, donde se fusionan la cultura milenaria del país y su arquitectura innovadora, así como todo tipo de gastronomía, ocio y entretenimiento. No olvide que los artilugios eléctricos son inmejorables en este lugar del mundo.

Al hablar de ciudades verdes responsables, Copenhague destaca y se encuentra en el lugar 38 de la lista. El cumplimiento de objetivos en la reducción de emisión de contaminantes fijados para el 2025, la colocan como una de las favoritas para los millenials en el tema verde, independientemente que como capital, es una ciudad muy hermosa.

París por otro lado se encuentra en el lugar 31 y resurgió gracias a dos fenómenos, el primero el incendio de su catedral Notre-Dame y el movimiento social de los llamados chalecos amarillos. No debemos de olvidar que París sigue siendo la capital de la moda y su rica historia siempre la ponen como uno de los destinos top mundiales.

A media tabla aparece Asturias en España y lo describen como el mejor destino español para abrazar, convivir con la naturaleza y olvidarse de todo. El diario apunta que esta comunidad del norte de España es el refugio de verano de los hispanos que evitan las aglomeraciones en las playas mediterraneas así como en sus famosas capitales.

Al pensar en Latinoamérica, el lugar 18 lo tiene La Paz, Baja California Sur y, según este medio estadounidense, ocupa este lugar por ser uno de los pocos destinos de playa que han logrado conservar su esencia, aquí afortunadamente no hay aún desarrollos turísticos de gran escala y posee, por si fuera poco, una biodiversidad gigantesca así como políticas estrictas para la protección del ambiente.

La Paz es la entrada al Mar de Cortés, lugar que por su flora y fauna marina es catalogado como el acuario del mundo. Dentro de sus actividades están el avistamiento de ballenas, práctica de buceo o snorkel y nado con tiburones ballena. La gastronomía local es deliciosa y le recomiendo a su visita disfrutar de unas almejas chocolatas.

Siguiendo en el continente americano, me llama de sobremanera la atención el tercer puesto de la lista otorgado a Rurrenabaque, municipio de Bolivia. Este pueblo pequeño se encuentra en el río Beni y es conocido por ser la entrada a los bosques tropicales y las pamas del norte Boliviano. La región está llena de cascadas rugientes con fauna única y es hogar de muchos grupos indígenas. Una de las mejores zonas para estar es la protegida de Madidi. En otras zonas de la región se trabaja para la conservación de los monos titi y otras especies en peligro de extinción. Su plaza central 2 de Febrero tiene la parroquia de Nuestra Señora de la Candelaria.

Los paisajes de la zona, comentan los que han estado alli, marcan su alma para siempre. Qué bueno que después de tantos sinsabores con el pueblo Boliviano, podamos comenzar por visitar un destino agradable de su país.

En el número 36 y siguiendo en Latinoamérica se encuentra Lima, capital de Perú, ubicada en la árida costa del pacífico de este país. Pese a que su centro es netamente colonial, la ciudad misma se presenta como una desbordante metrópoli y una de las ciudades más grandes de Sudamérica. Su éxito gastronómico la pone como epicentro de Sudamérica gracias a sus famosos chefs y extravagantes platos de comida extraordinaria.

Se recomienda visitar sin falta los restaurantes Maido y Central, ambos ubicados en el top 10 de los mejores restaurantes del mundo. Se deben visitar los barrios de Miraflores y San Isidro, aparte de tener que darse tiempo para ir al Museo Larco y otros más de la capital peruana. Aparecen en esta lista lugares de todo el mundo a lo que le comento me enfoqué en los que más me llamaron la atención.

Finalmente, reflexionar sobre la importancia de la promoción turística a nivel mundial, ya que conduciéndonos como hasta ahora, lo que llegó a ser una oportunidad para México puede convertirse en un lastre en poco tiempo. Espero de corazón se retome el rumbo y se le de a nuestra actividad la seriedad que se merece.