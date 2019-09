Fenaza y algo más

Esta semana en nuestra junta mensual de la Asociación de Hoteles el tema obligado fue la Feria Nacional de Zacatecas, donde hicimos un desglose de las actividades que ha habido así como la respuesta del turismo nacional. Como todos sabemos esta dio inicio el 5 de este mes y terminará el 23 de septiembre. Y como cada quien habla de la feria según le fue en ella comentaré con usted algunos de los puntos tratados en esa reunión.

Calificamos como excelente la posibilidad de ofrecer boletos de cortesía para nuestros clientes, detalle muy favorable para ellos ya que si estaban hospedados en algún hotel participante, los podían solicitar y de una manera gratuita participar en los conciertos del multiforo de la feria. Me gustaría aclararle que el costo de los mismos fue cubierto por cada propiedad y se pactó que estos no se vendiera, que estos se regalaran con el objetivo de hacer sentir bien a nuestros clientes.

Me congratula ampliamente el que nuestras autoridades y patronato estén pensando mas en una verdadera Feria Nacional que en las ya muy vistas ferias locales. Me gusta que se estén quitando ya de la cabeza esas ferias populares que turísticamente hablando nada dejan. Añadiría también y desde una visión hotelera el tener un muy buen evento cobrado donde el turista pudiera garantizar por medio de una compra anticipada muy buenos lugares, también considero que la venta de entradas para todos los espectáculos este accesible en un sistema de boletos conocido a nivel nacional.

Nos agradó la calidad de los bares en las instalaciones, así como también comentamos que falta un buen restaurante para paladares un poco mas exigentes. Con esto creo tendríamos la feria ideal tanto para locales como para el turismo. Zacatecas se presta para combinar perfectamente actividades feriales y de recreo en nuestra hermosa capital.

Es una pena que ante la cancelación de uno de los artistas del Multiforo hace algunos días en vez de ser positivos e investigar cuales fueron las causas, nos pusimos a dudar y a acabarnos en las diversas redes sociales los espectáculos que estaban por venir. De verdad me sorprendió la capacidad que tenemos los zacatecanos para el chisme y la invención de cosas. En lo personal solo puedo comentarle que confío en el patronato y creo en la formalidad de todas sus negociaciones.

Y moviéndonos de locación, comentamos también el éxito del Grito de Independencia en Plaza de Armas de la capital, siendo esta desbordada por la cantidad de personas que estuvieron ahí presentes, también destaco la pirotecnia, misma que cada año se supera mucho mas. En resumidas cuentas tanto en las instalaciones de la feria como en el centro de la capital hubo diversión para todos los gustos.

Este fin de semana vienen los conciertos de Enrique Iglesias y el lunes el de Ricky Martin, si necesita boletos, hospedase en uno de los hoteles de la Asociación participantes y puede hacerse de un par de estos.

Le recuerdo que son de cortesía y exclusivos para los clientes, dese un fin de semana de vacaciones en su ciudad. Si no lo ha hecho nunca, le aseguro no se arrepentirá.

Por otro lado no se si tuvo la oportunidad de ver el grito en el zócalo de la CDMX. Me gustó ver en la televisión que al menos se veía en los presentes una felicidad no muchas veces reflejada en los rostros de los asistentes. Lo más importante para nosotros es que en ese día nos olvidamos de las divisiones y todos los que tuvimos la fortuna de nacer en este país nos sentimos mexicanos. Espero que así sigamos y maduremos mas eso de sentirnos fifis y chairos, la realidad es que todos somos mexicanos y debemos de ver la manera de vivir en un país cada vez mejor.

Cambiando drásticamente de tema le comento que nuestro secretario de turismo Miguel Torruco voló a dar el grito en China para promover nuestro país en una gira de 8 días acompañado por empresarios y secretarios de turismo de varios estados de la República Mexicana. No se que tan efectiva sea esta forma de promover a nuestro país en un destino lejano, como siempre le deseo lo mejor y ojalá traiga mucho negocio. Para este tipo de eventos el CPTM se pintaba solo, espero que Miguel no lo empiece a extrañar tanto como nosotros.

Finalmente recomendarle que si va este fin de semana a la feria, acuda a la misma de preferencia en transporte de alquiler ya que lo dejarán en la puerta y evitará usted buscar estacionamiento. Con estas acciones aunque no lo crea, fomentamos la economía local y apoyamos a la gente que vive cerca de las instalaciones feriales. Ayudemos con el orden y por favor, si toma no maneje. Hasta la próxima.