Día del Médico

Antes de comenzar quisiera dedicar unas palabras a nuestros médicos en el mundo. Como usted sabe el viernes 23 de octubre celebramos su día y le aseguro que al menos un galeno ha tenido presencia importante en su vida. En mi caso le puedo hablar del doctor Efrén Correa Magallanes quien no solo hizo mella en mi vida sino en toda una generación en mi querido Fresnillo, Zacatecas.

Era increíble escuchar sus anécdotas donde mostraba que su vocación iba más allá de una posible retribución económica por sus servicios.

Era de esos médicos que sin importar la hora se levantaban a atender un paciente. En mi infancia y juventud siempre estuvo pendiente de lo que nos podía afectar en la salud.

Considero su legado va más allá de lo familiar ya que el IMSS de mi ciudad lleva su nombre; mi querido tío hasta el cielo un abrazo en este día y el recuerdo eterno. Gracias por tus atenciones.

Sería malagradecido si no menciono a médicos como Pancho y Efrén Correa Magallanes, a Dagoberto Muñoz y a Porfirio González que a cualquier hora que se les ha solicitado siempre han estado pendientes de las personas que amo y, como ya estamos en esto, debo de reconocer la titánica labor de todos esos galenos que no tenemos el gusto de conocer y que están en el día a día jugándose la vida en esta historia de la salud, para todos ustedes mis respetos, admiración y agradecimiento.

Pandemia

Todo parece indicar que al menos este año y quien sabe cuántos meses del entrante seguiremos con la pandemia en el mundo, detalle que preocupa bastante a los turisteros del mundo ya que independiente de lo que ha bajado el tránsito turístico mundial, la OMT informa que viene la peor época para el hemisferio norte de nuestro continente.

Sigo sin entender la política de salud de nuestro gobierno, la insistencia en su discurso de reducción de casos y lo peor es que después de más de medio año, sigan con la necedad del uso del tapabocas. Es más que claro que el Covid llegó para quedarse y deberemos aprender a convivir con él a la brevedad posible pero para esto, nosotros debemos de ser los principales responsables.

Escuchaba en las noticias que en una boda en Baja California se contagiaron más de un centenar de personas, donde en las imágenes no se ve el uso de cubre bocas ni la aplicación de la sana distancia, así ni cómo ayudarnos.

Sigo observando en las calles a personas que no se cuidan y tampoco tienen la delicadeza de pensar en los demás, que pena que en este siglo en vez de mejorar cada vez seamos peores.

Reconozco que he criticado mucho la forma en que se ha tratado esta pandemia en nuestro país, pero debemos de ser conscientes que no todo está en manos del gobierno, la otra parte se dará cuando toda la población seamos responsables, así que por favor no bajemos la guardia y hagamos lo nuestro para que no nos veamos afectados.

Sin piso parejo

Creo que hasta el día de hoy he reconocido a pesar de todas nuestras carencias, la manera en que se ha manejado nuestro Gobernador y su equipo de trabajo para salir adelante con esta situación de salud.

Hemos visto la evolución en los protocolos y la apertura para la aplicación de los mismos pero desafortunadamente parece que solo aplican para los que estamos establecidos.

Hace algunas semanas la Secretaría de Turismo recibió el certificado Safe Traveler, mismo que debe de permear a todos los que estamos involucrados en esta actividad y, estamos tan conscientes en la importancia del mismo, que previo a esto trabajamos como Asociación de Hoteles muchas horas en conjunto con Canirac y Cofepris para tener unos protocolos de acción confiables ante esta pandemia, mismos que se aceptaron y firmaron en presencia del Gobernador para su aplicación inmediata.

Tristemente le comento que parece ser que gracias a esto, somos los únicos involucrados ya que se ha tornado sumamente difícil obtener la anuencia de Cofepris para poder obtener el certificado safe traveler en la industria del hospedaje.

Es increíble todo lo que se nos pide para cumplir donde le aseguro no nos asusta y lo haremos, pero todo indica que no hay ojos ni reglas para el ambulantaje y otras ramas de la economía del estado.

Simplemente externo que el estar seguros y no bajar la guardia no depende solo de nosotros, se debe ver y exigir de la misma manera a todos los presentes en este complicado juego económico de Zacatecas. Las exigencias deben de aplicar para todos y con responsabilidad ciudadana lograremos salir de esto a la brevedad posible.

Finalmente recordarle como lo he venido haciendo últimamente el no bajar la guardia, consumir local y no andarse exponiendo si no es rigurosamente necesario.

Cada día que pasa estoy más convencido que el rebrote vendrá por falta de cuidados y no tanto por la temporada de frío que ya se ve cercana. Todo está en nuestras manos. Hasta la próxima.