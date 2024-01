Deseos, ideas y realidades

Raúl Muñoz Del Cojo.

Al revisar el cierre de ocupación hotelera del 2023 y sin necesidad de ocultar la realidad, debemos de ser conscientes que por alguna razón, causa o motivo la gente ya no quiere venir a Zacatecas, punto que nos hace reflexionar en las medidas a tomar urgentemente para que nuestra industria y capacidad turística no desaparezcan.

El no tener un flujo constante de visitantes provoca un círculo vicioso muy peligroso en la hotelería donde por falta de ingresos se retrasa la capacitación, mantenimiento, pago a proveedores y otros puntos más, destacando la incapacidad de los inversionistas para poder renovar las propiedades hoteleras. Si no se cumple con plazos ante franquicias en términos de inversión a las unidades de hospedaje, las franquicias se pierden y la hotelería de la plaza pierde fuerza por consiguiente.

Un hotel cansado es muy fácil de identificar, pues en sus instalaciones se topará con alfombras donde debería existir otro recubrimiento, blancos gastados, decoraciones pasadas de moda, muebles deteriorados, baños viejos, etc. Sin dudarlo todos estos detalles marcan a los destinos y se corre el riesgo de si continuamos tal cual, Zacatecas padezca ese síndrome que varias ciudades en nuestro país tienen ya, el síndrome de una hotelería en malas condiciones que no invita al visitante a llegar.

Sin una hotelería actualizada, la calidad del turismo a recibir será de menos calidad e ingresos y los servicios en general como consecuencia irán a la baja. Tendremos menos restaurantes, bares, operadores turísticos y personas dispuestas a vivir de esta actividad, detalle que pone en un punto complicado a toda la familia turística de Zacatecas misma que hasta hoy mantiene a varios miles de familias en nuestro territorio.

Hemos vivido décadas presumiendo una bizarra capital hermosa, donde su catedral historia y museos hacen de ella un entorno envidiable pero, ¿realmente sabe el resto de nuestro país de la belleza de nuestra capital? La realidad es que no, pero lo peor de todo es que creemos que mágicamente el turismo regresará a Zacatecas. Otro detalle que debe usted saber es que los números turísticos que existen sobre hospedaje no separan la cartera comercial de la turística, así que a botepronto le aseguro que recibimos mucho menos turismo del que pensamos.

Es una pena que la tan manoseada política haya alcanzado a la noble actividad turística, siendo ésta tema de todas las campañas pero a la hora de la verdad siempre se olvida. Seguimos esperando después de un periodo de tiempo considerable que despeguemos nuevamente con promoción nacional, siendo esta la única forma en que nuestro México se enterará que existimos como destino y que se nos puede visitar.

Me queda claro que no todo es responsabilidad de nuestras autoridades, pero si vale la pena recordarles que el detonante de la industria, el turismo, ganadería y agricultura van de la mano de la seguridad de los paseantes en el territorio estatal. No podremos tener constancia alguna en lo económico si no se logra que la percepción que se tiene sobre nuestro estado cambie.

Destaco el esfuerzo de nuestras autoridades por bajar los índices en delitos con violencia, particularmente los homicidios dolosos pero esos pequeños detalles marcarán diferencia hasta que se den a conocer. Es importante considerar que para poder hablar bien de algo o de alguien se deben tener los elementos para hacerlo. ¿Cómo quieren que se hable bien de Zacatecas si la gran mayoría de los que vivimos aquí desconocemos esos datos críticos?

Otro punto que está acabando con el turismo en Zacatecas es la famosísima “percepción”, fenómeno que en la ENSU (Encuesta Nacional de Seguridad Urbana ) del INEGI nos sigue posicionando desde hace un par de años a Fresnillo y Zacatecas como las ciudades donde más inseguros nos sentimos.

Sé que nos hemos preocupado mucho por la delincuencia organizada y los crímenes violentos, los homicidios y otros delitos mayores pero tristemente nuestros ayuntamientos no se han tomado la molestia de darle una vuelta a esa encuesta y ver los puntos a atacar para reducir esa percepción de inseguridad que se está convirtiendo en el cáncer de la actividad turística de Zacatecas.

Es momento en este principio de año que todos los actores de esta novela tomemos nuestros papeles en serio, nosotros como iniciativa privada debemos hablar bien de Zacatecas y nuestras autoridades deberán de reforzar lo dicho por la sociedad aparte de comunicar los logros obtenidos en los trabajos de seguridad.

Sin dudarlo quiero pensar que la vigilancia en carreteras será prioritaria así como la presencia de seguridad en las UNIRSE detalle que sin duda y desde su llegada, brindará certeza a nuestros visitantes. Espero que las notas rojas a nivel nacional suenen menos y que reforcemos la campaña publicitaria del estado para que Zacatecas sea lo que fue en 2019. Señor gobernador, el turismo es una actividad crucial para Zacatecas, por favor no lo olvide y para que se dé tienen como autoridades que invertir.

El reto es para todos, reitero por parte de la hotelería organizada que el compromiso es en conjunto y que estamos para lo que se ofrezca. Deseo de corazón mejore la situación, seamos mejores promotores de Zacatecas y sobre todo que regresen nuestros visitantes que tanto extrañamos.

Hasta la próxima.