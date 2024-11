Crónicas de viajeros

Raúl Muñoz Del Cojo.

Esta semana recibimos la visita de algunos de mis primos que viven en Ciudad de México y Guadalajara, detalle importante para poder palpar de una manera real la situación de Zacatecas en prensa nacional, carreteras y lugares turísticos. Es de suma importancia escuchar la opinión de personas que pasaron gran parte de su juventud por estas tierras, y que regresan con un punto de vista más crítico buscando reencontrarse con sus recuerdos de juventud.

Al menos le puedo comentar que las vías terrestres de acceso al estado pasaron la prueba pero no con sobresaliente, ya que comentaron que aunque pocos, los baches en algunos tramos siguen siendo un dolor de cabeza. En cuanto a seguridad dicen sentirse mucho mejor que en sus visitas anteriores. Qué bueno que así sea.

Siempre es grato escuchar que ven a nuestro Fresnillo más grande y con más opciones en todos los sentidos, punto que como lo vivimos en el día a día, en ocasiones no nos damos cuenta de los avances que se tienen en todos los rubros. Siguen viendo al mineral como una ciudad no muy limpia, detalle que sin temor a equivocarme ya trae en sus manos nuestro presidente municipal, pero claro está que eso no solo le corresponde a el, la obligación de ser más limpios es labor de todos.

Comentaron también que a diferencia de su última visita, se ve una actividad económica más dinámica, situación que de ser así deberíamos celebrar por el bien de los que habitamos esta urbe Zacatecana.

Una de las visitas obligadas fue Plateros, no conocían al “Niñote” mismo que llamó su atención así como el lugar en que se ubica. Sin vivir del turismo y bajo una mirada crítica de visitantes, comentan lo conflictivo que es llegar al santuario, estacionarse y librarse de los comerciantes del lugar. En palabras de ellos, tristemente siguen viendo a aquella localidad como un lugar a donde no ha entrado el orden, la autoridad y las ganas de los que allí viven de explotarlo como se merece. Sin duda Plateros necesita un estacionamiento para autobuses y vehículos donde sea un punto de reunión que permita desplazarse a los sitios de interés de otra manera y que no sea en los vehículos de los visitantes. Ojalá se quede esto como tarea para sus habitantes.

Cenamos en la capital uno de los días de su visita, caminamos por el centro recordando cuantas veces lo habíamos hecho anteriormente y los buenos recuerdos que de esa experiencia llegaban a nuestras mentes. Como turistero no me gusta hablar mal de la “mercancía”, y mucho menos del centro de Zacatecas. Es una pena escuchar a la gente de fuera preguntarse ¿Por qué el descuido y la oscuridad nocturna de un lugar tan hermoso y emblemático como lo es el centro histórico?

Sin lugar a duda contamos con uno de los centros históricos más bonitos de nuestro país, y por si fuera poco es patrimonio cultural de la humanidad. Hablando claro, que mal que vendemos la belleza de nuestra capital y al arribo de los visitantes se nota el descuido de la misma. No sé de quién sea labor, por lo que solicito por este medio se le dé el mantenimiento necesario para presumir como se debe de la belleza de la bizarra capital.

Para cerrar el tema, solo comentar que es muy bueno se nos den estas críticas para ver la manera de cómo ayudar en lo particular y tomar cartas en el asunto.

En otros temas turísticos, leía en la semana una nota de que nuestra presidenta daba un golpe certero para la reactivación turística del Puerto de Acapulco. Solo de pensar lo que les ha tocado vivir a los Acapulqueños en estos casi dos años, nos debe hacer reflexionar que sí hay lugares donde llueve sobre mojado.

Al finalizar la fase de emergencia de los daños causados ahora por el huracán John, nuestra primer mandataria anunció que venía una nueva etapa llamada “Acapulco se transforma contigo”, en la cual daban a conocer los cinco ejes para reactivar la economía en el puerto.

Parece ser que después de más de un año, nuestras autoridades finalmente entendieron las necesidades y carencias del puerto para su reactivación. Los ejes son los siguientes:

A) Atención integral de la infraestructura y los servicios públicos.

B) Acapulco seguro.

C) Transporte y movilidad sustentable.

D) Regeneración turística y hotelera.

E) Estrategias para Acapulco Renace.

Según nuestro gobierno, el trabajo en conjunto entre el Ayuntamiento, la Federación, el estado de Guerrero y el Sector Privado llevarán al éxito los puntos anteriores para la recuperación del turismo y la economía que hasta el momento lucen muy golpeados.

Esperemos que con estas acciones el increíble e inolvidable Puerto de Acapulco renazca como ave fénix y recupere el brillo y esplendor que siempre ha tenido.

Así las cosas, así el turismo nacional y así nuestro Zacatecas.

Hasta la próxima.