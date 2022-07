Ya no guardes los frijoles en envases de yogurt

Foto: Cortesía.

Guardar los frijoles en envases de yogurt, helado o crema es una práctica común en México. Hay videos en Tik Tok en donde este hábito es parte de su identidad.

Cocidos, refritos o guisados, los frijoles y otros alimentos se guardan en este tipo de recipientes que son basura en otros países.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha lanzado advertencias sobre esta forma de almacenar alimentos, ya que no es saludable.

En la edición de la Revista del Consumidor de septiembre 2020, se explica que un bote de yogurt es un envase que está en contacto directo con un producto, su función es ofrecer una presentación para su venta, transporte y almacenaje.

¿Por qué no reutilizar envases de yogurt o de otro producto?

Son de un solo uso.- De acuerdo con Profeco, se considera que estos envases son de un solo uso, especialmente los de plástico, porque si se emplean por más tiempo se pueden deteriorar, lo cual permite la entrada de bacterias.

Contaminación cruzada.- Si se utilizó el envase para almacenar alimentos crudos como carne, pollo o pescado, hay una contaminación cruzada; proceso en el que los alimentos son expuestos a elementos externos, como bacterias, virus y parásitos que se impregnan y contaminan la comida.

Quedan residuos en su interior.- Si has guardado en recipientes de plástico de este tipo alimentos con grasa, es posible que sus residuos no se hayan eliminado por completo del plástico, por lo que Profeco sugiere no volverlos a emplear.

No todos los envases son aptos para el calor.- Aunque parece sencillo meter el bote de yogurt con guisado al microondas esto es otra práctica riesgosa.

Profeco advierte que es necesario revisar que, sea cual sea el contenedor, éste tenga el símbolo de microondas marcado.

Tratar de quitar los residuos al envase reutilizado o bolsa hermética con agua caliente, afecta el plástico y aumenta el riesgo de que ‘los productos químicos del plástico que pudieran contener BPA se propaguen a los alimentos’.

El bisfenol o BPA es una sustancia usada para endurecer el plástico, hay estudios que relacionan su exposición con el riesgo de cáncer y está presente en artículos como biberones, botellas de plástico y el revestimiento interno de algunos envases de refrescos y alimentos.

¿Cuáles envases sí puedes reutilizar?

Revisa el símbolo.- Si se utiliza un envase, hay que revisar el símbolo que viene grabado, ahí indica el tipo de uso, así sabrás si puedes usarlo para el microondas; además únicamente los que tengan el ícono de una copa y un tenedor están creados para guardar alimentos.

También verás un triángulo debajo del contenedor con un número que va del 1 al 7, por su composición las opciones más seguras son las que tienen los números 1, 2 y 4, 5.

No por mucho tiempo.- En el sitio Food Packaging Forum, citado por la Revista del Consumidor, se detalla que los plásticos son materiales complejos, sus sustancias se pueden transferir del empaque a los alimentos según el tipo de plástico, el tiempo de contacto y el alimento.

Aconseja acortar el tiempo de almacenamiento de los alimentos.

Calienta bien la comida en otro recipiente.- Según Food Packaging Forum, utiliza recipientes de cerámica, vidrio o acero inoxidable para calentar bien la comida. Y no guardar la comida caliente en envases plásticos.

Algunas bolsas herméticas.- Las bolsas herméticas son seguras de reusar en ciertas condiciones: lávalas adecuadamente, con agua fría y sécalas correctamente. Recuerda que si almacenaste previamente carne cruda podrías arriesgarte a una contaminación cruzada.

Dale otros usos.- En la Revista del Consumidor se describe que lo recomendable es que conserves tus alimentos en recipientes creados para ello y cuando sea posible les des otro uso a los envases, por ejemplo, para guardar objetos.

Vidrio en lugar de plástico.- Larousse Cocina reafirma que no es recomendable reusar contenedores como los botes de helado o crema para alimentos, aunque es mejor elegir los de vidrio o acero inoxidable, ya que son más resistentes, durables y seguros.