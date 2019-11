Adrián LeBarón rechaza que el ataque haya sido una confusión

El padre de Rhonita asegura que el brutal crimen no fue ninguna confusión

CIUDAD DE MÉXICO.- Adrián LeBarón, el abuelo y padre de 5 de las 9 víctimas de la emboscada contra la familia mormona ocurrida en el norte del país, rechazó la teoría planteada por autoridades de que la masacre fue producto de una equivocación entre bandas rivales.

“Hay testigos” asegura Adrián LeBarón

“Absolutamente no, yo he estado presente, yo fui a recoger los cuerpos, y nos trajimos un comando para ver qué estaba pasando. Si no llegamos nosotros ahí se hubieran quedado, estarían echándose a perder; pero, lo que quiero decir es que yo sí sé qué pasó, hay testigos, están los niños que sobrevivieron, ellos vieron lo que pasó cuando su tía se bajó de la camioneta, levantó las manos y la balacearon, mi hija vivía ahí, en la comunidad, y la acribillaron, los mataron y los quemaron. Yo me pregunto, ¿dónde está la confusión?”

Adrián, el afligido jefe de la familia LeBarón reconoce el apoyo recibido por las autoridades, sin embargo, lamenta la burocracia que ha padecido para poder realizar los servicios fúnebres para sus familiares.

“Nos da gusto saber que ya nos entregaron los cuerpos; el grito, la petición ha sido escuchada, pero estamos llenos de consternación; a mí me preocupa mucho lo mediocre de nuestro sistema, habría que darle seguimiento. Si no podemos casi ni levantar los cuerpos de nuestros seres queridos, es triste, sí hay apoyo de las instituciones, pero nadie puede hacer nada si un jefe no da la orden”.

Ya habían recibido amenazas

Las declaraciones las dio a diferentes medios. Este martes,en una entrevista aseguró que meses atrás ya habían habido amenazas contra su familia.

“Nosotros somos de las familias más productivas en este estado, ahí ¿quién le quiso dar un mensaje a quién asesinando a mi hija? Yo no sé. Entonces ¿dónde está la disputa de la que habla este señor, porque accidente no fue, equivocación no fue, aquí asesinaron a tres madres, y a sus bebés de pecho, mi hija acababa de parir gemelos el 13 de marzo y la mataron con sus dos bebés y sus dos hijos mayorcitos, uno de 12 y uno de 10, y ella iba sola, porque iban acompañándose en 3 Suburbans para ir de aquí, de un pueblo de nuestras familias, iban a colonia LeBaron a visitarlos. Ya llegamos aquí donde asesinaron a mi hija, estoy viendo el vehículo de mi hija y estoy viendo la carretera que pasa por aquí, pero estoy en la brecha”.

Adrián LeBarón, padre de Rhonita puntualizó que su familia había recibido llamadas amenazantes del crimen organizado advirtiéndoles que no fueran “metiches”.

“Hace unos meses hubo un incidente, donde hay huachicoleo, a ellos les molesta que uno compre su combustible, porque casi creen que es competencia de ellos, hubo un tipo de amenaza. Y sí recibimos llamadas hasta del crimen organizado de que no andemos de chismosos y que ya no nos iban a molestar, y ahora nos acribillaron a 3 familias, me entiendes, y hay nueve muertos, ahorita hay 5 niños en un helicóptero porque estaban balaceados en la boca, en el pecho en las piernas y ya están ahorita en hospitales de Estados Unidos”.

Notas relacionadas: