¿Quién es la polémica familia LeBaron?

MÉXICO.- La familia LeBarón llegó a México en 1924 gracias a Alma Dayer LeBaron, quien se asentó en Chihuahua, en el municipio de Galeana, junto con toda su familia.

Forman parte de una rama fundamentalista de los mormones, quienes son partidarios de la poligamia y al no aceptar el fin de ésta, decidieron mudarse a México, donde siguieron con su estilo de vida.

En 1955, los hijos de Alma: Ervil y Joel, formaron la Iglesia del Primogénito de la Plenitud de los Tiempos, cuya sede está en Galeana.

El pleito por el liderazgo de la iglesia, llevó más tarde a Ervil a asesinar a su hermano Joel, por lo que anduvo convicto por muchos años en México.

Incluso, ya estando preso, Ervil LeBaron escribió una “biblia” en donde ordenaba la muerte de los disidentes de su iglesia y se desató una masacre en la que participaron varias de sus esposas como Rena Chynoweth y Vonda White.

En 1979, Ervil LeBaron fue arrestado por la policía mexicana y extraditado a los Estados Unidos; lo sentenciaron a cadena perpetua en la prisión estatal de Draper (Utah) por el asesinato de Rulon Allred.

Se suicidó el 16 de agosto de 1981 y dejó una carta donde decía: “Me fui a conocer a mi creador”.

El hermano de Ervil, Verlan (a quien Ervil había intentado asesinar) falleció en un accidente automovilístico en la ciudad de México dos días después de que Ervil fuese encontrado muerto en su celda.

En una entrevista en octubre de 2012 con Vice Magazine, el nieto de Verlan LeBaron, Brent LeBaron declaró que algunos miembros de la familia LeBaron no creían que se tratara de una coincidencia.

El libro que escribió Ervil en la cárcel, conocido como The Book of the New Covenants, ordenaba asesinar a los disidentes de la iglesia y añadía una lista específica de personas.

Tres de estos asesinatos se perpetraron simultáneamente el 27 de junio de 1988 a las 4 de la tarde, por lo que se conocieron como “asesinatos de las 4 en punto”.

Murieron Duane Chynoweth -antiguo seguidor de Ervil Lebaron- y su hija de 8 años luego de ser atacados a tiros y en otro ataque, falleció Eddie Marston, hijastro y antiguo matón de Ervil.

Además, mataron a Mark Chynoweth a balazos en Houston, Texas. En este caso hubo siete asesinos implicados, entre ellos Cynthia LeBaron y Jaqueline LeBaron, quien en 2014 salió bajo libertad condicional mucho tiempo antes del que le correspondía y a la fecha no se sabe de su paradero.

Muchas de las personas que aparecían en la lista de objetivos de Ervil LeBaron, permanecen escondidas a la fecha, a pesar de que Anna LeBaron, una hija de Ervil, declaró en su libro “La hija del polígamo”, que que las muertes se han acabado y los miembros de la familia ya no están en peligro.

La colonia LeBarón en la actualidad, es una comunidad de mormones estadounidenses que hablan inglés como lengua materna y la familia, es una de las más poderosas de la zona ya que son empresarios dedicados a la ganadería y la construcción.

En mayo de 2009, sufrieron el primer ataque del crimen organizado, ya que secuestraron y liberaron a Erik LeBaron y un par de meses después, plagiaron y asesinaron a dos miembros más, Benjamín LeBaron y Luis Widmar Stubbs.

Tras estos asesinatos, los plagiarios dejaron una manta frente a la casa de las víctimas, asegurando que el hecho era en represalia por su activismo en contra de la inseguridad en esa zona.

Joel LeBarón, es actualmente un activista en pro de los campesinos y representa a la comunidad en el municipio de Janos, se sabe que tiene protección especial del Gobierno Federal por sus declaraciones y ataques sufridos a su comunidad.

El testimonio de Anna LeBaron

En 2017, Anna LeBaron, hija de Ervil LeBaron y Anna-Mae Martson, escribió un libro llamado “La hija del polígamo”, en donde relata como a los 13 años pudo escapar de la secta religiosa de su padre y todo lo que vivió en su infancia.

Desde trabajos forzados, hasta matrimonios infantiles pactados y el adoctrinamiento para actuar ante las autoridades que iban tras los pasos de su padre en constantes cateos.

Notas relacionadas: