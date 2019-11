AMLO promete atrapar a los asesinos de la familia LeBarón

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que habrá justicia para la familia LeBarón. En el atentado de este lunes, tres mujeres y seis menores perdieron la vida.

López Obrador declaró que el compromiso de su gobierno es que haya justicia para la familia atacada.

“Vamos a ver qué dicen las investigaciones y lo que realmente sucedió”, explicó el presidente de la República.

De acuerdo con el informe de las autoridades, la familia LeBaron viajaba en un convoy de dos camionetas entre la frontera de Chihuahua y Sonora cuando ocurrió el ataque.

En los vehículos viajaban tres mujeres y 14 menores de edad. El saldo del ataque fue de nueve personas muertas, seis heridos, una menor resultó ilesa y otra más que estuvo estuvo desaparecida por varias horas y se desconoce su situación de salud.

“Todo se dará a conocer”

López Obrador refirió que el gobierno federal participará en las investigaciones del caso y, una vez tengan información, la darán a conocer.

“Todo lo que sepamos, absolutamente todo, se dará a conocer para que no se elaboren hipótesis a la carrera y no se cometa una imprudencia. No se oculta información”, dijo.

El presidente confirmó que las investigaciones sobre el ataque a la familia LeBarón se darán a conocer en la conferencia de prensa del miércoles.

“Vamos a conocer las causas. Si se trató de una confusión o si se trató de una agresión directo. Aquí intervienen las autoridades para investigar el caso”, refirió.

La familia LeBarón tenía protección del gobierno

Debido a que la familia LeBarón había recibido ataques con anterioridad, el gobierno le otorgó protección. Sin embargo, la vigilancia a cargo de la Policía Federal le fue retirada.

Al respecto, el presidente de México aseguró que investigarán en qué situación estaba la familia y si tenían protección.

“Si había protección, si la habían solicitado, en qué situación estaba esa posible protección o no había protección. Esperemos para no especular, ya pronto vamos a saber sobre todo esto”, declaró.